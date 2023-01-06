Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Auckland: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

06/01/2023 00:18 Nessun commento
Coco Gauff nella foto
Coco Gauff nella foto

NZL WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda) – Quarti di Finale, cemento

00:00 Gauff C. (Usa) – Zhu L. (Chn)
WTA Auckland
Coco Gauff [1]
40
6
3
Lin Zhu
30
3
1
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01:30 Kuzmova V. (Svk) – Kovinic D. (Mne)

Il match deve ancora iniziare

03:00 Bonaventure Y. (Bel) – Fernandez L. (Can)

Il match deve ancora iniziare

07:00 Muchova K. (Cze) – Masarova R. (Esp)

Il match deve ancora iniziare