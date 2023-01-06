United Cup ATP-WTA 500 | Hard | $7500000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 250 Auckland: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
06/01/2023 00:18 Nessun commento
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda) – Quarti di Finale, cemento
00:00 Gauff C. (Usa) – Zhu L. (Chn)
WTA Auckland
Coco Gauff [1]
40
6
3
Lin Zhu•
30
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lin Zhu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1
Coco Gauff
15-0
15-15
30-15
40-15
2-1 → 3-1
Lin Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Coco Gauff
15-0
15-15
30-15
40-15
5-3 → 6-3
Lin Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Lin Zhu
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
Coco Gauff
15-0
30-0
40-0
2-2 → 3-2
Lin Zhu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Lin Zhu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
01:30 Kuzmova V. (Svk) – Kovinic D. (Mne)
Il match deve ancora iniziare
03:00 Bonaventure Y. (Bel) – Fernandez L. (Can)
Il match deve ancora iniziare
07:00 Muchova K. (Cze) – Masarova R. (Esp)
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit