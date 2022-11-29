Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 29 Novembre 2022

Lisa Pigato nella foto - Foto Francesco Peluso
W25 Selva Gardena 25000 – 1st Round
[6] Lena Papadakis vs Arianna Zucchini ore 09:00
ITF Selva Gardena
L. Papadakis [6]
6
6
A. Zucchini
0
0
Vincitore: L. Papadakis
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Papadakis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-0 → 6-0
A. Zucchini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 5-0
L. Papadakis
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
3-0 → 4-0
A. Zucchini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
L. Papadakis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
A. Zucchini
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zucchini
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
df
4-0 → 5-0
A. Zucchini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
L. Papadakis
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
Stefania Rubini vs Anna Turati 2 incontro dalle 09:00
ITF Selva Gardena
S. Rubini
6
4
A. Turati
7
6
Vincitore: A. Turati
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Rubini
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
A. Turati
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
A. Turati
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 2-4
S. Rubini
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
30-40
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
ace
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
S. Rubini
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Turati
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
S. Rubini
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-5 → 5-5
S. Rubini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
S. Rubini
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
3-0 → 3-1
A. Turati
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
2-0 → 3-0
A. Turati
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 1-0
Cristina Dinu vs Laura Mair Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
Katarina Jokic vs Lisa Pigato 2 incontro dalle 09:00
ITF Selva Gardena
K. Jokic•
0
7
5
L. Pigato
0
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Jokic
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
L. Pigato
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
2-1 → 3-1
L. Pigato
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
1-0 → 2-0
K. Jokic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Pigato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
6-5 → 7-5
K. Jokic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-5 → 6-5
L. Pigato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
K. Jokic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
L. Pigato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
L. Pigato
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-1 → 2-2
L. Pigato
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
K. Jokic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Lara Pfeifer vs Taylor Ng Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round Q
Francesca Covi vs [8] Karine Sarkisova ore 10:00
ITF Sharm El Sheikh
F. Covi
1
1
K. Sarkisova [8]
6
6
Vincitore: K. Sarkisova
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Covi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
K. Sarkisova
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-4 → 0-5
F. Covi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
F. Covi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-1 → 0-2
K. Sarkisova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Covi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-5 → 1-6
F. Covi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
40-A
df
0-4 → 0-5
K. Sarkisova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
df
40-40
A-40
0-3 → 0-4
K. Sarkisova
0-15
df
15-15
15-30
30-40
A-40
0-1 → 0-2
F. Covi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
W15 Antalya – 3rd Round Q
[6] Anna Zyryanova vs [14] Maddalena Giordano ore 10:30
ITF Antalya
A. Zyryanova [6]
1
6
10
M. Giordano [14]
6
4
8
Vincitore: A. Zyryanova
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Giordano
0-1
0-2
1-2
1-3
2-3
3-3
4-3
4-4
4-5
4-6
5-6
6-6
7-8
df
7-9
8-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Giordano
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
3-4 → 4-4
A. Zyryanova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
3-3 → 3-4
A. Zyryanova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Giordano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
M. Giordano
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Zyryanova
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zyryanova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
A. Zyryanova
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Giordano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Sonia Cassani vs Melis Ayda Uyar Non prima delle 13:00
ITF Antalya
S. Cassani•
30
3
2
M. Uyar
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Cassani
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-0 → 1-1
M. Uyar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Cassani
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
S. Cassani
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
1-3 → 1-4
M. Uyar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 1-3
S. Cassani
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
[8] Madelief Hageman vs [11] Rebecca Frant ore 10:30
ITF Antalya
M. Hageman [8]
6
6
R. Frant [11]
1
1
Vincitore: M. Hageman
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Frant
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
4-1 → 5-1
M. Hageman
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 4-1
R. Frant
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
M. Hageman
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
R. Frant
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
M. Hageman
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Frant
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
M. Hageman
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
R. Frant
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
M. Hageman
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
R. Frant
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Rebeka Antal vs [9] Benedetta Ortenzi 2 incontro dalle 10:30
ITF Antalya
R. Antal
15
4
5
B. Ortenzi [9]•
15
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Ortenzi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
B. Ortenzi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
B. Ortenzi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
B. Ortenzi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Ortenzi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
B. Ortenzi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
R. Antal
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
40-40
40-A
df
4-2 → 4-3
B. Ortenzi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
R. Antal
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 1-2
B. Ortenzi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Alina Tsyurpalevych vs [15] Chiara Fornasieri ore 10:30
ITF Antalya
A. Tsyurpalevych
6
6
6
C. Fornasieri [15]
7
3
10
Vincitore: C. Fornasieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Tsyurpalevych
0-1
2-1
2-2
2-3
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
4-7
5-7
5-8
6-8
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Fornasieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
A. Tsyurpalevych
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
C. Fornasieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
A. Tsyurpalevych
2-3 → 3-3
A. Tsyurpalevych
0-3 → 1-3
A. Tsyurpalevych
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
df
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
C. Fornasieri
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Tsyurpalevych
5-5 → 6-5
A. Tsyurpalevych
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
C. Fornasieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
A. Tsyurpalevych
3-3 → 3-4
C. Fornasieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Tsyurpalevych
2-2 → 3-2
A. Tsyurpalevych
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
A. Tsyurpalevych
0-0 → 0-1
W15 Lousada 15000 – 1st Round
Maria Vittoria Viviani vs Carolina Azadinho Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Valencia 15000 – 3rd Round Q
Enola Chiesa vs Raquel Gonzalez vilar Non prima delle 12:00
ITF Valencia
E. Chiesa
30
0
R. Gonzalez Vilar•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Gonzalez Vilar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
Giorgia Pinto vs Judith Perello saavedra Non prima delle 12:00
ITF Valencia
G. Pinto
0
J. Perello saavedra
0
Ines Murta vs Sofia Rocchetti Non prima delle 12:00
ITF Valencia
I. Murta
0
S. Rocchetti
0
[7] Ginevra Parentini vallega montebruno vs Emma Rizzetto ore 10:00
ITF Valencia
G. Parentini Vallega Montebruno [7]
0
E. Rizzetto
0
W15 Oberpullendorf 15000 – 1st Round
[1] Aneta Kucmova
vs Elisa Cesarina Vincenti Non prima delle 11:00
ITF Oberpullendorf
A. Kucmova [1]•
30
6
3
E. Vincenti
40
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kucmova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A. Kucmova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
E. Vincenti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Kucmova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
E. Vincenti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Vincenti
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Kucmova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Kucmova
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
A. Kucmova
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Kucmova
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit