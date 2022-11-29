Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 29 Novembre 2022

29/11/2022 08:56 Nessun commento
Lisa Pigato nella foto - Foto Francesco Peluso
Lisa Pigato nella foto - Foto Francesco Peluso

ITA W25 Selva Gardena 25000 – 1st Round
[6] Lena Papadakis GER vs Arianna Zucchini ITA ore 09:00

ITF Selva Gardena
L. Papadakis [6]
6
6
A. Zucchini
0
0
Vincitore: L. Papadakis
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Stefania Rubini ITA vs Anna Turati ITA 2 incontro dalle 09:00

ITF Selva Gardena
S. Rubini
6
4
A. Turati
7
6
Vincitore: A. Turati
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Cristina Dinu ROU vs Laura Mair ITA Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare

Katarina Jokic SRB vs Lisa Pigato ITA 2 incontro dalle 09:00

ITF Selva Gardena
K. Jokic
0
7
5
L. Pigato
0
5
1
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Lara Pfeifer ITA vs Taylor Ng USA Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare



EGY W15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round Q
Francesca Covi ITA vs [8] Karine Sarkisova RUS ore 10:00

ITF Sharm El Sheikh
F. Covi
1
1
K. Sarkisova [8]
6
6
Vincitore: K. Sarkisova
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TUR W15 Antalya – 3rd Round Q
[6] Anna Zyryanova RUS vs [14] Maddalena Giordano ITA ore 10:30

ITF Antalya
A. Zyryanova [6]
1
6
10
M. Giordano [14]
6
4
8
Vincitore: A. Zyryanova
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Sonia Cassani ITA vs Melis Ayda Uyar TUR Non prima delle 13:00

ITF Antalya
S. Cassani
30
3
2
M. Uyar
15
6
1
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[8] Madelief Hageman NED vs [11] Rebecca Frant ITA ore 10:30

ITF Antalya
M. Hageman [8]
6
6
R. Frant [11]
1
1
Vincitore: M. Hageman
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Rebeka Antal ROU vs [9] Benedetta Ortenzi ITA 2 incontro dalle 10:30

ITF Antalya
R. Antal
15
4
5
B. Ortenzi [9]
15
6
4
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Alina Tsyurpalevych UKR vs [15] Chiara Fornasieri ITA ore 10:30

ITF Antalya
A. Tsyurpalevych
6
6
6
C. Fornasieri [15]
7
3
10
Vincitore: C. Fornasieri
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POR W15 Lousada 15000 – 1st Round
Maria Vittoria Viviani ITA vs Carolina Azadinho POR Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare



ESP W15 Valencia 15000 – 3rd Round Q
Enola Chiesa ITA vs Raquel Gonzalez vilar ESP Non prima delle 12:00

ITF Valencia
E. Chiesa
30
0
R. Gonzalez Vilar
40
1
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Giorgia Pinto ITA vs Judith Perello saavedra ESP Non prima delle 12:00

ITF Valencia
G. Pinto
0
J. Perello saavedra
0
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Ines Murta POR vs Sofia Rocchetti ITA Non prima delle 12:00

ITF Valencia
I. Murta
0
S. Rocchetti
0
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[7] Ginevra Parentini vallega montebruno ITA vs Emma Rizzetto ITA ore 10:00

ITF Valencia
G. Parentini Vallega Montebruno [7]
0
E. Rizzetto
0
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AUT W15 Oberpullendorf 15000 – 1st Round
[1] Aneta Kucmova CZE vs Elisa Cesarina Vincenti ITA Non prima delle 11:00
ITF Oberpullendorf
A. Kucmova [1]
30
6
3
E. Vincenti
40
4
2
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