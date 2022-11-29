Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: I risultati di Martedì 29 Novembre 2022

29/11/2022 08:50 1 commento
Luca Potenza nella foto
Luca Potenza nella foto

SVK M25 Trnava 25000 – 2nd Round Q
[2] Andrea Guerrieri ITA vs [10] Michal Novansky SVK Non prima delle 12:30

Il match deve ancora iniziare

[4] Stefanos Sakellaridis GRE vs [9] Giuseppe Tresca ITA 2 incontro dalle 10:00

ITF Trnava
S. Sakellaridis [4]
0
0
G. Tresca [9]
0
0
Mostra dettagli



TUN M25 Monastir 25000 – 3rd Round Q – 1° Turno Md
Elgin Khoeblal NED vs [4] Luca Potenza ITA ore 09:30

ITF Monastir
E. Khoeblal
4
5
L. Potenza [4]
6
7
Vincitore: L. Potenza
Mostra dettagli

[2] Aliaksey Matsiush BLR vs Gabriele Camilli ITA Non prima delle 10:30

ITF Monastir
A. Matsiush [2]
0
2
G. Camilli
0
5
Mostra dettagli

[7] Alessandro Bellifemine ITA vs Sacha Ouzilou SUI ore 09:30

ITF Monastir
A. Bellifemine [7]
3
7
10
S. Ouzilou
6
6
8
Vincitore: A. Bellifemine
Mostra dettagli

[8] Alberto Morolli ITA vs [11] Jake Bhangdia USA ore 09:30

ITF Monastir
A. Morolli [8]
4
7
10
J. Bhangdia [11]
6
5
1
Vincitore: A. Morolli
Mostra dettagli



EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round Q
Davide Galvanin ITA vs [9] Tae-Woo Lee KOR 2 incontro dalle 10:00

ITF Sharm El Sheikh
D. Galvanin
2
0
T. Lee [9]
6
6
Vincitore: T. Lee
Mostra dettagli

[7] Carlo Alberto Fossati ITA vs Martin Mazev USA 2 incontro dalle 10:00

ITF Sharm El Sheikh
C. Fossati [7]
0
6
4
M. Mazev
0
1
2
Mostra dettagli

[2] Yeongseok Jeong KOR vs [16] Matteo Fondriest ITA ore 10:00

ITF Sharm El Sheikh
Y. Jeong [2]
6
6
M. Fondriest [16]
1
2
Vincitore: Y. Jeong
Mostra dettagli

[4] Valentin Vanta ROU vs [10] Nicolo Pozzani ITA 2 incontro dalle 10:00

ITF Sharm El Sheikh
V. Vanta [4]
0
0
1
N. Pozzani [10]
0
6
4
Vincitore: N. Pozzani per ritiro
Mostra dettagli

Federico Lucini ITA vs [12] Daniel Ibragimov RUS ore 10:00

ITF Sharm El Sheikh
F. Lucini
3
2
D. Ibragimov [12]
6
6
Vincitore: D. Ibragimov
Mostra dettagli

Alessio Savoldi ITA vs Jun Ha Hyun KOR 2 incontro dalle 10:00

ITF Sharm El Sheikh
A. Savoldi
40
4
4
J. Hyun
40
6
5
Mostra dettagli



TUR M15 Antalya – 3rd Round Q
Biagio Gramaticopolo ITA vs [11] Mikhail Fufygin RUS ore 10:30

ITF Antalya
B. Gramaticopolo
2
2
M. Fufygin [11]
6
6
Vincitore: M. Fufygin
Mostra dettagli

Ivan Burnashov RUS vs [13] Valerio Perruzza ITA ore 10:30

ITF Antalya
I. Burnashov
3
1
V. Perruzza [13]
6
6
Vincitore: V. Perruzza
Mostra dettagli

[4] David Pichler AUT vs Gian Marco Ortenzi ITA Non prima delle 13:00

ITF Antalya
D. Pichler [4]
0
7
5
G. Ortenzi
0
5
3
Mostra dettagli

TAG:

1 commento

Carlo Magno (Guest) 29-11-2022 11:31

Luca ha fatto fuori di Potenza un panda…

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!