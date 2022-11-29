Italiani nei tornei ITF: I risultati di Martedì 29 Novembre 2022

M25 Trnava 25000 – 2nd Round Q
[2] Andrea Guerrieri vs [10] Michal Novansky Non prima delle 12:30
Il match deve ancora iniziare
[4] Stefanos Sakellaridis vs [9] Giuseppe Tresca 2 incontro dalle 10:00
ITF Trnava
S. Sakellaridis [4]
0
0
G. Tresca [9]•
0
0
M25 Monastir 25000 – 3rd Round Q – 1° Turno Md
Elgin Khoeblal vs [4] Luca Potenza ore 09:30
ITF Monastir
E. Khoeblal
4
5
L. Potenza [4]
6
7
Vincitore: L. Potenza
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Potenza
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
E. Khoeblal
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
L. Potenza
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
E. Khoeblal
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
E. Khoeblal
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
2-4 → 3-4
L. Potenza
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
E. Khoeblal
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
df
df
2-2 → 2-3
E. Khoeblal
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Khoeblal
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Khoeblal
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
L. Potenza
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
E. Khoeblal
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-4 → 3-4
L. Potenza
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
E. Khoeblal
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
L. Potenza
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
E. Khoeblal
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 1-2
L. Potenza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
E. Khoeblal
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
[2] Aliaksey Matsiush vs Gabriele Camilli Non prima delle 10:30
ITF Monastir
A. Matsiush [2]•
0
2
G. Camilli
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Camilli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
G. Camilli
0-15
df
15-15
15-30
15-40
0-2 → 1-2
[7] Alessandro Bellifemine vs Sacha Ouzilou ore 09:30
ITF Monastir
A. Bellifemine [7]
3
7
10
S. Ouzilou
6
6
8
Vincitore: A. Bellifemine
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Bellifemine
1-0
1-1
2-1
2-2
2-3
3-3
3-4
3-5
4-5
4-6
5-6
6-6
7-6
8-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
S. Ouzilou
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Bellifemine
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Bellifemine
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
A. Bellifemine
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
S. Ouzilou
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Ouzilou
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
A. Bellifemine
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
3-4 → 3-5
A. Bellifemine
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-3 → 3-3
A. Bellifemine
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
S. Ouzilou
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Bellifemine
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Ouzilou
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
[8] Alberto Morolli vs [11] Jake Bhangdia ore 09:30
ITF Monastir
A. Morolli [8]
4
7
10
J. Bhangdia [11]
6
5
1
Vincitore: A. Morolli
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Bhangdia
0-1
1-1
1-2
1-3
ace
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
ace
1-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Bhangdia
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
J. Bhangdia
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
A. Morolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
3-3 → 3-4
J. Bhangdia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
A. Morolli
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
1-1 → 1-2
J. Bhangdia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Morolli
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bhangdia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
A. Morolli
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
J. Bhangdia
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 4-4
J. Bhangdia
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
A. Morolli
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
J. Bhangdia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Bhangdia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round Q
Davide Galvanin vs [9] Tae-Woo Lee 2 incontro dalle 10:00
ITF Sharm El Sheikh
D. Galvanin
2
0
T. Lee [9]
6
6
Vincitore: T. Lee
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Galvanin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 0-5
T. Lee
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Galvanin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
T. Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
D. Galvanin
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
2-2 → 2-3
D. Galvanin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
1-1 → 2-1
[7] Carlo Alberto Fossati vs Martin Mazev 2 incontro dalle 10:00
ITF Sharm El Sheikh
C. Fossati [7]•
0
6
4
M. Mazev
0
1
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mazev
0-15
df
15-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
C. Fossati
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
M. Mazev
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mazev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
C. Fossati
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Mazev
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
C. Fossati
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
1-0 → 2-0
M. Mazev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
[2] Yeongseok Jeong vs [16] Matteo Fondriest ore 10:00
ITF Sharm El Sheikh
Y. Jeong [2]
6
6
M. Fondriest [16]
1
2
Vincitore: Y. Jeong
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Jeong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
M. Fondriest
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
M. Fondriest
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Y. Jeong
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Fondriest
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Y. Jeong
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
M. Fondriest
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Jeong
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-1 → 6-1
M. Fondriest
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
4-1 → 5-1
M. Fondriest
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-0 → 3-1
Y. Jeong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
[4] Valentin Vanta vs [10] Nicolo Pozzani 2 incontro dalle 10:00
ITF Sharm El Sheikh
V. Vanta [4]•
0
0
1
N. Pozzani [10]
0
6
4
Vincitore: N. Pozzani per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Vanta
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
V. Vanta
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Vanta
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
0-5 → 0-6
N. Pozzani
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
0-4 → 0-5
V. Vanta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
N. Pozzani
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
V. Vanta
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
N. Pozzani
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Federico Lucini vs [12] Daniel Ibragimov ore 10:00
ITF Sharm El Sheikh
F. Lucini
3
2
D. Ibragimov [12]
6
6
Vincitore: D. Ibragimov
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ibragimov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
2-5 → 2-6
F. Lucini
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-5 → 2-5
D. Ibragimov
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-4 → 1-5
F. Lucini
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
D. Ibragimov
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-3 → 1-3
F. Lucini
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Ibragimov
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
F. Lucini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
D. Ibragimov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
F. Lucini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
F. Lucini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
D. Ibragimov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Alessio Savoldi vs Jun Ha Hyun 2 incontro dalle 10:00
ITF Sharm El Sheikh
A. Savoldi
40
4
4
J. Hyun•
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Hyun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A. Savoldi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Hyun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Savoldi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
A. Savoldi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
J. Hyun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Savoldi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
M15 Antalya – 3rd Round Q
Biagio Gramaticopolo vs [11] Mikhail Fufygin ore 10:30
ITF Antalya
B. Gramaticopolo
2
2
M. Fufygin [11]
6
6
Vincitore: M. Fufygin
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gramaticopolo
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
2-4 → 2-5
B. Gramaticopolo
1-3 → 2-3
M. Fufygin
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
B. Gramaticopolo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
B. Gramaticopolo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Fufygin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
B. Gramaticopolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
M. Fufygin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
B. Gramaticopolo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
M. Fufygin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Gramaticopolo
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
M. Fufygin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
1-0 → 2-0
B. Gramaticopolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Ivan Burnashov vs [13] Valerio Perruzza ore 10:30
ITF Antalya
I. Burnashov
3
1
V. Perruzza [13]
6
6
Vincitore: V. Perruzza
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Perruzza
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Burnashov
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
V. Perruzza
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
V. Perruzza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
I. Burnashov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 1-3
V. Perruzza
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
[4] David Pichler vs Gian Marco Ortenzi Non prima delle 13:00
ITF Antalya
D. Pichler [4]
0
7
5
G. Ortenzi•
0
5
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Pichler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
G. Ortenzi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
D. Pichler
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
G. Ortenzi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
G. Ortenzi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
G. Ortenzi
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Ortenzi
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
D. Pichler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
G. Ortenzi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 2-5
G. Ortenzi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
D. Pichler
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
1 commento
Luca ha fatto fuori di Potenza un panda…