Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 22 Novembre 2022

22/11/2022 08:04 Nessun commento
Martina Colmegna nella foto
Martina Colmegna nella foto

GRE W25 Heraklion 25000 – 3rd Round Q
Gergana Topalova BUL vs Martina Colmegna ITA ore 10:00

ITF Heraklion
G. Topalova
0
1
0
M. Colmegna
0
6
1
Vincitore: M. Colmegna per ritiro
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Martina Di giuseppe ITA vs Oana Gavrila ROU Non prima delle 15:00

Il match deve ancora iniziare



ITA W25 Ortisei 25000 – 1st Round
Ashley Lahey USA vs Denise Valente ITA 2 incontro dalle 09:00

ITF Ortisei
A. Lahey
5
6
6
D. Valente
6*
3
6
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Lara Pfeifer ITA vs Ekaterina Kazionova RUS 3 incontro dalle 09:00

Il match deve ancora iniziare

[7] Diana Marcinkevica LAT vs Camilla Gennaro ITA 4 incontro dalle 09:00

Il match deve ancora iniziare

[1] Ana Konjuh CRO vs Anna Turati ITA Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare



ARG W15 Mar del Plata 15000 – 1st Round
Chiara Di genova ARG vs [8] Gala Arangio ITA Non prima delle 16:00

Il match deve ancora iniziare



TUR W15 Antalya 15000 – 3rd Round Q
Dorka Drahota szabo HUN vs [8] Giorgia Pinto ITA Non prima delle 13:00

ITF Antalya
D. Drahota Szabo
6
6
G. Pinto [8]
1
1
Vincitore: D. Drahota Szabo
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[4] Bianca Bulat ROU vs [9] Chiara Fornasieri ITA 2 incontro dalle 10:30

ITF Antalya
B. Bulat [4]
6
5
6
C. Fornasieri [9]
2
7
10
Vincitore: C. Fornasieri
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[5] Vittoria Modesti ITA vs Sabina Dadaciu ROU 2 incontro dalle 10:30

ITF Antalya
V. Modesti [5]
3
2
S. Dadaciu
6
6
Vincitore: S. Dadaciu
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KEN W15 Nairobi 15000 – 1st Round
Sarah Adegoke NGR vs Linda Salvi ITA Non prima delle 12:00

ITF Nairobi
S. Adegoke
6
1
3
L. Salvi
4
6
6
Vincitore: L. Salvi
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TUN W15 Monastir 15000 – 1st Round
Elisa Andrea Camerano ITA vs [3] Karola Patricia Bejenaru ROU ore 09:30
ITF Monastir
E. Camerano
2
0
K. Bejenaru [3]
6
6
Vincitore: K. Bejenaru
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DOM W15 Santo Domingo 15000 – 1st Round
[3] Bianca Jolie Fernandez CAN vs Greta Schieroni ITA Non prima delle 16:00
Il match deve ancora iniziare

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