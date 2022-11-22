Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 22 Novembre 2022

Martina Colmegna nella foto
W25 Heraklion 25000 – 3rd Round Q
Gergana Topalova vs Martina Colmegna ore 10:00
ITF Heraklion
G. Topalova
0
1
0
M. Colmegna•
0
6
1
Vincitore: M. Colmegna per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Topalova
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-4 → 1-5
G. Topalova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
M. Colmegna
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-2 → 0-3
G. Topalova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Martina Di giuseppe vs Oana Gavrila Non prima delle 15:00
Il match deve ancora iniziare
W25 Ortisei 25000 – 1st Round
Ashley Lahey vs Denise Valente 2 incontro dalle 09:00
ITF Ortisei
A. Lahey
5
6
6
D. Valente
6*
3
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
D. Valente
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
A. Lahey
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
A. Lahey
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Lahey
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
D. Valente
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
A. Lahey
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
D. Valente
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-2 → 4-2
D. Valente
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Lara Pfeifer vs Ekaterina Kazionova 3 incontro dalle 09:00
Il match deve ancora iniziare
[7] Diana Marcinkevica vs Camilla Gennaro 4 incontro dalle 09:00
Il match deve ancora iniziare
[1] Ana Konjuh vs Anna Turati Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Mar del Plata 15000 – 1st Round
Chiara Di genova vs [8] Gala Arangio Non prima delle 16:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Antalya 15000 – 3rd Round Q
Dorka Drahota szabo vs [8] Giorgia Pinto Non prima delle 13:00
ITF Antalya
D. Drahota Szabo
6
6
G. Pinto [8]
1
1
Vincitore: D. Drahota Szabo
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Drahota Szabo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
D. Drahota Szabo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
D. Drahota Szabo
1-0 → 2-0
G. Pinto
0-15
df
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Drahota Szabo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
G. Pinto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
D. Drahota Szabo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
G. Pinto
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
D. Drahota Szabo
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
G. Pinto
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Drahota Szabo
0-0 → 1-0
[4] Bianca Bulat vs [9] Chiara Fornasieri 2 incontro dalle 10:30
ITF Antalya
B. Bulat [4]
6
5
6
C. Fornasieri [9]
2
7
10
Vincitore: C. Fornasieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Bulat
0-1
0-2
0-3
1-3
2-3
2-4
3-4
3-5
3-6
df
4-6
5-6
5-7
5-8
5-9
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bulat
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
C. Fornasieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
B. Bulat
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
B. Bulat
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 2-5
B. Bulat
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Fornasieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
C. Fornasieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
C. Fornasieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
B. Bulat
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
C. Fornasieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
0-1 → 1-1
B. Bulat
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
[5] Vittoria Modesti vs Sabina Dadaciu 2 incontro dalle 10:30
ITF Antalya
V. Modesti [5]
3
2
S. Dadaciu
6
6
Vincitore: S. Dadaciu
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Dadaciu
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
V. Modesti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
S. Dadaciu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
V. Modesti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
S. Dadaciu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
V. Modesti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
S. Dadaciu
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
V. Modesti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Dadaciu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
S. Dadaciu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
V. Modesti
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
V. Modesti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
V. Modesti
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
S. Dadaciu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
W15 Nairobi 15000 – 1st Round
Sarah Adegoke vs Linda Salvi Non prima delle 12:00
ITF Nairobi
S. Adegoke
6
1
3
L. Salvi
4
6
6
Vincitore: L. Salvi
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Adegoke
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
L. Salvi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
L. Salvi
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-2 → 2-3
S. Adegoke
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-1 → 2-2
S. Adegoke
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
L. Salvi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Adegoke
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
1-5 → 1-6
L. Salvi
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-2 → 1-3
S. Adegoke
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
df
40-40
40-A
1-1 → 1-2
L. Salvi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Salvi
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
S. Adegoke
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-4 → 5-4
S. Adegoke
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 4-3
L. Salvi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
S. Adegoke
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Salvi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
L. Salvi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
S. Adegoke
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
W15 Monastir 15000 – 1st Round
Elisa Andrea Camerano
vs [3] Karola Patricia Bejenaru ore 09:30
ITF Monastir
E. Camerano
2
0
K. Bejenaru [3]
6
6
Vincitore: K. Bejenaru
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Bejenaru
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-4 → 0-5
E. Camerano
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
E. Camerano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Camerano
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
E. Camerano
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
K. Bejenaru
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
E. Camerano
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
W15 Santo Domingo 15000 – 1st Round
[3] Bianca Jolie Fernandez
vs Greta Schieroni Non prima delle 16:00
Il match deve ancora iniziare
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