Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 14 Novembre 2022

14/11/2022 08:27 Nessun commento
Lorenzo Claverie nella foto
Lorenzo Claverie nella foto

EGY M25 Sharm ElSheikh 25000 – 2nd Round Q
[8] Sanhui Shin KOR vs Pietro Mugelli ITA ore 10:00

ITF Sharm ElSheikh
S. Shin [8]
0
6
2
P. Mugelli
0
2
1
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[2] Michal Mikula POL vs Pietro Schiavetti ITA 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

Mirko Lagasio ITA vs [12] Billy Blaydes GBR Non prima delle 13:30

Il match deve ancora iniziare

Iacopo Sada ITA vs [10] Yeongseok Jeong KOR Non prima delle 13:30

Il match deve ancora iniziare



GRE M25 Heraklion 25000 – 2nd Round Q
Yair Sarouk ISR vs [12] Pietro Pampanin ITA 2 incontro dalle 10:30

ITF Heraklion
Y. Sarouk
0
P. Pampanin [12]
0
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PER M15 Lima 15000 – 2nd Round Q
[6] Alessio Zanotti ITA vs Felipe Santamaria COL 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare

[3] Miguel Fernando Pereira CHI vs Tommaso Carnevale-miino ITA 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare



TUN M15 Monastir 15000 – 2nd Round Q
Vito Dell’elba ITA vs Hamzeh Al-aswad JOR 2 incontro dalle 09:00

ITF Monastir
V. Dell'elba
0
H. Al-Aswad
0
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[8] Miguel Gomes POR vs Alberto Morolli ITA 2 incontro dalle 09:00

ITF Monastir
M. Gomes [8]
0
A. Morolli
0
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[4] Lorenzo Claverie ITA vs Gabriele Camilli ITA ore 09:00

ITF Monastir
L. Claverie [4]
0
G. Camilli
0
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Stefan Protic GBR vs [13] Ottaviano Martini ITA 2 incontro dalle 09:00

ITF Monastir
S. Protic
0
O. Martini [13]
0
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TUR M15 Antalya 15000 – 2nd Round Q
[5] Federico Campana ITA vs Doruk Turknas TUR 4 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare

[2] Gabriele Maria Noce ITA vs Andrea Fiorentini ITA 2 incontro dalle 10:30

ITF Antalya
G. Noce [2]
15
4
A. Fiorentini
0
4
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Ivan La cava ITA vs [16] Mikhail Fufygin RUS 4 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare

Aleksandr Braynin UKR vs Filippo Verdese ITA 4 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare

Stefano Papagno ITA vs Mert Ramadan BUL 4 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare

[4] Dylan Salton RSA vs Ruben Gospodjinacki ITA 2 incontro dalle 10:30

ITF Antalya
D. Salton [4]
0
R. Gospodjinacki
0
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