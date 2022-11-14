Italiani nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 14 Novembre 2022

Lorenzo Claverie nella foto
M25 Sharm ElSheikh 25000 – 2nd Round Q
[8] Sanhui Shin vs Pietro Mugelli ore 10:00
ITF Sharm ElSheikh
S. Shin [8]•
0
6
2
P. Mugelli
0
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Mugelli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Shin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
P. Mugelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Shin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
P. Mugelli
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
[2] Michal Mikula vs Pietro Schiavetti 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
Mirko Lagasio vs [12] Billy Blaydes Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
Iacopo Sada vs [10] Yeongseok Jeong Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
M25 Heraklion 25000 – 2nd Round Q
Yair Sarouk vs [12] Pietro Pampanin 2 incontro dalle 10:30
ITF Heraklion
Y. Sarouk
0
P. Pampanin [12]
0
M15 Lima 15000 – 2nd Round Q
[6] Alessio Zanotti
vs Felipe Santamaria 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
[3] Miguel Fernando Pereira vs Tommaso Carnevale-miino 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Monastir 15000 – 2nd Round Q
Vito Dell’elba vs Hamzeh Al-aswad 2 incontro dalle 09:00
ITF Monastir
V. Dell'elba
0
H. Al-Aswad
0
[8] Miguel Gomes vs Alberto Morolli 2 incontro dalle 09:00
ITF Monastir
M. Gomes [8]
0
A. Morolli
0
[4] Lorenzo Claverie vs Gabriele Camilli ore 09:00
ITF Monastir
L. Claverie [4]
0
G. Camilli
0
Stefan Protic vs [13] Ottaviano Martini 2 incontro dalle 09:00
ITF Monastir
S. Protic
0
O. Martini [13]
0
M15 Antalya 15000 – 2nd Round Q
[5] Federico Campana vs Doruk Turknas 4 incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare
[2] Gabriele Maria Noce vs Andrea Fiorentini 2 incontro dalle 10:30
ITF Antalya
G. Noce [2]•
15
4
A. Fiorentini
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fiorentini
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
G. Noce
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
4-2 → 4-3
A. Fiorentini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
G. Noce
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
A. Fiorentini
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
G. Noce
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Fiorentini
30-0
30-15
df
30-30
df
30-40
1-0 → 2-0
G. Noce
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Ivan La cava vs [16] Mikhail Fufygin 4 incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare
Aleksandr Braynin vs Filippo Verdese 4 incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare
Stefano Papagno vs Mert Ramadan 4 incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare
[4] Dylan Salton vs Ruben Gospodjinacki 2 incontro dalle 10:30
ITF Antalya
D. Salton [4]
0
R. Gospodjinacki
0
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