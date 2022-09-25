Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 25 Settembre 2022 (Qualificazioni)
W60 San Sebastian 60000 – 1st Round
Alexandra Vasilyeva vs [7] Chiara Girelli Non prima delle 13:00
W25 Lisbon 25000 – 1st Round
[8] Maria Vittoria Viviani vs Mey Ayari ore 11:00
[5] Gaia Squarcialupi vs Raquel Alvaro 2 incontro dalle 13:30
Aleksandra Julia Zuchanska vs [11] Linda Salvi ore 11:00
[3] Giorgia Pinto vs Andra Sutherland Non prima delle 13:30
[7] Enola Chiesa vs Alejandra Ramirez botella 3 incontro dalle 13:30
W25 Otocec 25000 – 1st Round
Costanza Traversi vs Irina Balus ore 11:00
Martina Zara vs Adriana Rajkovic Non prima delle 14:30
Lucija Ciric bagaric vs [12] Martina Spigarelli Non prima delle 13:00
Laura Svatikova vs Sofia Rocchetti Non prima delle 13:00
TAG: Italiane nei tornei ITF
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