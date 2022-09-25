Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 25 Settembre 2022 (Qualificazioni)

25/09/2022 06:00 Nessun commento
Gaia Squarcialupi nella foto
Gaia Squarcialupi nella foto

ESP W60 San Sebastian 60000 – 1st Round
Alexandra Vasilyeva RUS vs [7] Chiara Girelli ITA Non prima delle 13:00

Il match deve ancora iniziare




POR W25 Lisbon 25000 – 1st Round
[8] Maria Vittoria Viviani ITA vs Mey Ayari TUN ore 11:00
Il match deve ancora iniziare

[5] Gaia Squarcialupi ITA vs Raquel Alvaro POR 2 incontro dalle 13:30

Il match deve ancora iniziare

Aleksandra Julia Zuchanska POL vs [11] Linda Salvi ITA ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

[3] Giorgia Pinto ITA vs Andra Sutherland GBR Non prima delle 13:30

Il match deve ancora iniziare

[7] Enola Chiesa ITA vs Alejandra Ramirez botella ESP 3 incontro dalle 13:30

Il match deve ancora iniziare



SLO W25 Otocec 25000 – 1st Round
Costanza Traversi ITA vs Irina Balus SVK ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

Martina Zara ITA vs Adriana Rajkovic CRO Non prima delle 14:30

Il match deve ancora iniziare

Lucija Ciric bagaric CRO vs [12] Martina Spigarelli ITA Non prima delle 13:00

Il match deve ancora iniziare

Laura Svatikova SVK vs Sofia Rocchetti ITA Non prima delle 13:00

Il match deve ancora iniziare

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