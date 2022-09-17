Davis Cup Finals Group Stage DCR | | $0 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani nei tornei ITF: I risultati di Sabato 17 Settembre 2022
17/09/2022 08:04 Nessun commento
M25 Sintra 25000 – Semi-final
[4] Elliot Benchetrit vs [5] Luca Potenza Non prima delle 13:00
Il match deve ancora iniziare
M25 Santa Margherita di Pula 25000 – Final
[1] Jelle Sels vs [6] Edoardo Lavagno ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
Filippo Speziali vs Alec Beckley ore 10:00
ITF Sharm ElSheikh
F. Speziali
0
2
3
A. Beckley•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Beckley
3-0
F. Speziali
15-0
30-0
40-0
2-0 → 3-0
A. Beckley
0-15
0-30
0-40
1-0 → 2-0
F. Speziali
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
A. Beckley
0-15
15-15
30-15
40-15
2-5 → 2-6
F. Speziali
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
A. Beckley
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
F. Speziali
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. Beckley
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Speziali
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
A. Beckley
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 0-2
F. Speziali
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
0-0 → 0-1
[1] Simone Roncalli vs Kris Van wyk ore 10:00
ITF Sharm ElSheikh
S. Roncalli [1]
0
6
K. Van Wyk•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Van Wyk
6-5
S. Roncalli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
K. Van Wyk
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
S. Roncalli
15-0
30-0
30-15
40-15
4-4 → 5-4
K. Van Wyk
15-0
30-0
40-0
ace
ace
4-3 → 4-4
S. Roncalli
15-0
30-0
40-0
3-3 → 4-3
K. Van Wyk
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
S. Roncalli
0-15
0-30
0-40
2-2 → 2-3
K. Van Wyk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
S. Roncalli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
K. Van Wyk
0-15
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
S. Roncalli
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
TAG: Italiani nei Future
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit