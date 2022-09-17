Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: I risultati di Sabato 17 Settembre 2022

17/09/2022 08:04 Nessun commento
Edoardo Lavagno ITA, 27-07-1998
Edoardo Lavagno ITA, 27-07-1998

POR M25 Sintra 25000 – Semi-final
[4] Elliot Benchetrit MAR vs [5] Luca Potenza ITA Non prima delle 13:00

Il match deve ancora iniziare



ITA M25 Santa Margherita di Pula 25000 – Final
[1] Jelle Sels NED vs [6] Edoardo Lavagno ITA ore 14:00

Il match deve ancora iniziare



EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
Filippo Speziali ITA vs Alec Beckley RSA ore 10:00

ITF Sharm ElSheikh
F. Speziali
0
2
3
A. Beckley
0
6
0
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[1] Simone Roncalli ITA vs Kris Van wyk RSA ore 10:00

ITF Sharm ElSheikh
S. Roncalli [1]
0
6
K. Van Wyk
0
5
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