Amina Anshba vince ieri a Cordoba una partita dopo quasi 5 ore di lotta. E’ la terza partita più lunga della storia WTA

Ieri nel primo turno del 25 mila di Cordoba c’è stata una partita da record.

La russa Amina Anshba ha vinto al terzo set dopo 4h56 , senza alcun tiebreak per 7-5 3-6 7-5 contro la brasiliana Laura Pigossi.

Sono stati giocati 364 punti e questo duello è stato superato in termini di durata solo da due incontri femminili nella storia: le 6h31 dello scontro tra le americane Vicky Nelson e Jean Hapner, nel 1984, e le più recenti 5h03 del duello tra Maria Elena Camerin e Monica Niculescu ad Atene 2009.

Dopo la partita ha scritto Amina: “ ora mi potete trovare in ospedale” , in realtà oggi dovrebbe giocare il secondo turno sia in singolo che in doppio. Non sappiamo però in che condizioni.

Un Grazie ad Andika