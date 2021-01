I tennisti si lamentano del cibo all’Australian Open e Paire chiama il McDonalds

Quasi tutti i giocatori che parteciperanno agli Australian Open sono già in quarantena a Melbourne e Adelaide, ma non tutto sembra essere piacevole per i tennisti, come è il caso del cibo nell’hotel. I tennisti non possono usare il ristorante dell’hotel e devono mangiare quello che viene loro servito in camera, ma non tutti sono contenti. Pablo Carreño Busta, Fabio Fognini e Corentin Moutet si sono lamentati sui social network, mentre Benoit Paire è stato pratico ordinando da McDonalds.

Players complaining about their lunches and then there’s Benoit… pic.twitter.com/G25p7AvBYu — monse Buenos días (@coachdal) January 16, 2021