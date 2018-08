Challenger: Vancouver, Cordenons, Gwangju, Meerbusch: La situazione aggiornata

Vancouver CH, Canada $100,000

Date: 8/13/2018 Original Cut Off: 179 Ranking Date: 7/23/2018

79 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

92 Muller, Gilles (LUX)

98 Thompson, Jordan (AUS)

108 Kubler, Jason (AUS)

110 Fabbiano, Thomas

111 Ymer, Elias (SWE)

123 Maden, Yannick (GER)

128 Ivashka, Ilya (BLR)

134 Polansky, Peter (CAN)

138 Robert, Stéphane (FRA)

139 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

142 Travaglia, Stefano

143 Halys, Quentin (FRA)

157 Lopez Perez, Enrique (ESP)

164 Rubin, Noah (USA)

168 Barrere, Grégoire (FRA)

169 Bolt, Alex (AUS)

170 King, Kevin (USA)

172 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

174 King, Darian (BAR)

176 Safwat, Mohamed (EGY)

179 Polmans, Marc (AUS)

Alternates

184 Broady, Liam (GBR)

187 Giraldo, Santiago (COL) PR

Cordenons CH, Italy €64,000+H

Date: 8/13/2018 Original Cut Off: 271 Ranking Date: 7/23/2018

109 Lorenzi, Paolo

163 Martin, Andrej (SVK)

177 Bagnis, Facundo (ARG)

180 Donati, Matteo

192 Clezar, Guilherme (BRA)

194 Serdarusic, Nino (CRO)

197 Taberner, Carlos (ESP)

221 Giustino, Lorenzo

222 Rola, Blaz (SLO)

229 Giannessi, Alessandro

232 Kolar, Zdenek (CZE)

237 Domingues, Joao (POR)

242 Robredo, Tommy (ESP)

246 Brkic, Tomislav (BIH)

248 Pavic, Ante (CRO)

256 Moroni, Gian Marco

263 Gaio, Federico

265 Oliveira, Goncalo (POR)

267 Galovic, Viktor (CRO)

268 Cachin, Pedro (ARG)

270 Grigelis, Laurynas (LTU)

271 Casanova, Hernan (ARG)

Gwangju CH, Korea $50,000+H

Date: 8/13/2018 Original Cut Off: 348 Ranking Date: 7/23/2018

115 Ramanathan, Ramkumar (IND)

135 Laaksonen, Henri (SUI)

165 Bublik, Alexander (KAZ)

171 Ito, Tatsuma (JPN)

208 Krstin, Pedja (SRB)

209 Kavcic, Blaz (SLO)

231 Miedler, Lucas (AUT)

234 Lee, Duckhee (KOR)

281 Santillan, Akira (AUS)

287 Banes, Maverick (AUS)

305 Blanch, Ulises (USA)

316 Mousley, Bradley (AUS)

319 Safiullin, Roman (RUS)

321 Tokuda, Renta (JPN)

323 Popyrin, Alexei (AUS)

331 Ward, James (GBR)

335 Chung, Yunseong (KOR)

338 Kelly, Dayne (AUS)

339 Myneni, Saketh (IND)

345 Kadhe, Arjun (IND)

347 Heliovaara, Harri (FIN)

348 Riba, Pere (ESP)

Meerbusch CH, Germany €43,000+H

Date: 8/13/2018 Original Cut Off: 285 Ranking Date: 7/23/2018

099 Hanfmann, Yannick (GER)

140 Sousa, Pedro (POR)

145 Bolelli, Simone

151 Ofner, Sebastian (AUT)

183 Vatutin, Alexey (RUS)

205 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)

235 Nedelko, Ivan (RUS)

236 Brown, Dustin (GER)

238 De Bakker, Thiemo (NED)

241 Sakharov, Gleb (FRA)

253 Vilella Martinez, Mario (ESP)

254 De Greef, Arthur (BEL)

255 Rodionov, Jurij (AUT)

259 Horansky, Filip (SVK)

262 Tatlot, Johan (FRA)

272 Molleker, Rudolf (GER)

275 Choinski, Jan (GER)

276 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)

278 Guez, David (FRA)

279 Cuevas, Martin (URU)

283 Olivo, Renzo (ARG)

285 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

Alternates

288 Zekic, Miljan (SRB)

289 Benchetrit, Elliot (FRA)