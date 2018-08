Challenger Portoroz: Il Main Draw. Tanti azzurri al via

Challenger Portoroz CH | Cemento | e64.000

(1) Stakhovsky, Sergiy vs Rola, Blaz

Qualifier vs (WC) Kaplja, Aljaz Jakob

Lestienne, Constant vs Gaio, Federico

Safranek, Vaclav vs (7) Serdarusic, Nino

(4) Quinzi, Gianluigi vs Moroni, Gian Marco

Rosol, Lukas vs Ilkel, Cem

(WC) Razborsek, Nik vs Koepfer, Dominik

Baldi, Filippo vs (6) Vanni, Luca

(5) Caruso, Salvatore vs Qualifier

Qualifier vs Galovic, Viktor

Miedler, Lucas vs Qualifier

Nedelko, Ivan vs (3) Menendez-Maceiras, Adrian

(8) Arnaboldi, Andrea vs (WC) Kocevar-Desman, Tom

Kamke, Tobias vs (WC) Radinski, Aljaz

(SE) Kotov, Pavel vs Bonzi, Benjamin

Setkic, Aldin vs (2) Novak, Dennis