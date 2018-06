Challenger Milano: Tabellone principale. Gianluigi Quinzi è la settima testa di serie

Main Draw Challenger Milan CH | Terra | e43.000

(1) Djere, Laslo vs Qualifier

Zapata Miralles, Bernabe vs (WC) Baldi, Filippo

Giustino, Lorenzo vs Neuchrist, Maximilian

Domingues, Joao vs (5) Berlocq, Carlos

(4) Auger-Aliassime, Felix vs (SE) de Bakker, Thiemo

Qualifier vs Vilella Martinez, Mario

Arnaboldi, Andrea vs (SE) Griekspoor, Scott

Casanova, Hernan vs (7) Quinzi, Gianluigi

(6) Krstin, Pedja vs Martinez, Pedro

Boluda-Purkiss, Carlos vs Bourgue, Mathias

(WC) Balzerani, Riccardo vs Qualifier

Munoz de la Nava, Daniel vs (3) Dutra Silva, Rogerio

(8) Kuhn, Nicola vs Qualifier

(WC) Pellegrino, Andrea vs Monteiro, Joao

(Alt) Gaio, Federico vs (WC) Ocleppo, Julian

Arguello, Facundo vs (2) Sousa, Pedro