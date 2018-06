Challenger Poznan: I risultati con il Live dettagliato dei Quarti di Finale. In campo due azzurri

Challenger Poznan CH | Terra | e64.000 – Quarti di Finale

CENTER COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [1] Taro Daniel vs Facundo Bagnis



Il match deve ancora iniziare

2. Attila Balazs vs Alessandro Giannessi



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Andrea Arnaboldi vs [6] Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Alexey Vatutin OR [Q] Jeremy Jahn vs Hubert Hurkacz (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30)

1. [8] Alexey Vatutin vs [Q] Jeremy Jahn 2T



CH Poznan Alexey Vatutin [8] • Alexey Vatutin [8] 0 7 4 0 Jeremy Jahn Jeremy Jahn 0 6 6 0 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Vatutin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Jahn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 4-6 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Jahn 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Jahn 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* df 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Jahn 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 5-5 → 5-6 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Jahn 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 4-5 A. Vatutin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 J. Jahn 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Jahn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [4] Attila Balazs / Andrea Vavassori vs Roberto Maytin / Nathan Pasha (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Mateusz Kowalczyk / Szymon Walkow vs [WC] Michal Dembek / Jan Zielinski (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare