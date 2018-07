Challenger Granby: I risultati con il Live dettagliato del Secondo Turno. In campo Stefano Napolitano

Challenger Granby CH | Cemento | $100.000 – 2° Turno

Court Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Pierre-Hugues Herbert vs Vincent Millot



CH Granby Pierre-Hugues Herbert [1] • Pierre-Hugues Herbert [1] 0 4 Vincent Millot Vincent Millot 0 4 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Herbert 4-4 V. Millot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 V. Millot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Herbert 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 V. Millot 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Herbert 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 V. Millot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. Zhe Li vs [3] Peter Polansky



Il match deve ancora iniziare

3. JC Aragone vs Brayden Schnur



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Pierre-Hugues Herbert OR Vincent Millot vs Ugo Humbert (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Filip Peliwo vs Alexander Sarkissian



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maximilian Neuchrist vs [6] Norbert Gombos



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Lucas Miedler vs Frank Dancevic



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Matt Reid / Yasutaka Uchiyama vs Frank Dancevic / Peter Polansky



Il match deve ancora iniziare

4. [4] JC Aragone / Liam Broady vs Alexis Galarneau / Benjamin Sigouin



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Joris De Loore vs Renta Tokuda



Il match deve ancora iniziare

2. Yasutaka Uchiyama vs Stefano Napolitano



Il match deve ancora iniziare

3. Joris De Loore / Norbert Gombos vs James Frawley / Jacob Grills



Il match deve ancora iniziare