Wimbledon: Anche Simone Bolelli entra nel tabellone principale. Potrebbe sfidare Fabio Fognini al secondo turno

Simone Bolelli, secondo un utente affidabile e molto vicino al giocatora bolognese, è entrato nel tabellone principale del torneo di Wimbledon come lucky loser.

E’ il sesto giocatore ad entrare come lucky loser. Al primo turno l’azzurro sfiderà Pablo Cuevas, dopo il ritiro di Dolgopolov per un problema fisico.

Luca Vanni e Alessandro Giannessi sono al momento quarto e quinti alternates tra i lucky loser.

Lo spot di Bolelli

(14) D. Schwartzman vs M. Basic

J. Vesely vs F. Mayer

P. Cuevas vs S. Bolelli

T. Daniel vs (19) F. Fognini

