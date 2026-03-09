Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Norrie sorprende De Minaur e vola agli ottavi (LIVE)

Cameron Norrie firma una delle sorprese della giornata a Indian Wells 2026. Il britannico ha battuto Alex de Minaur con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 39 minuti, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale.

L’ex campione del torneo, vincitore nel 2021, ha concesso pochissimo all’australiano, uno dei giocatori più attesi di questa fase del tabellone, controllando il match con grande solidità dall’inizio alla fine.

Norrie attende ora il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Rinky Hijikata.

Masters e WTA 1000 Indian Wells – 3° Turno – hard

ATP Indian Wells Novak Djokovic [3] Novak Djokovic [3] 6 1 6 Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 4 6 4 Vincitore: Djokovic

Novak Djokovicvs Aleksandar Kovacevic

Mirra Andreeva vs Katerina Siniakova (Non prima 21:00)



WTA Indian Wells Mirra Andreeva [8] Mirra Andreeva [8] 40 6 2 Katerina Siniakova • Katerina Siniakova 15 4 3

Maria Sakkari vs Iga Swiatek



Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech (Non prima 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk vs Elena Rybakina (Non prima 04:00)



Il match deve ancora iniziare

Stadium 2 – ore 19:00

Jessica Pegula vs Jelena Ostapenko



WTA Indian Wells Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 4 6 6 Jelena Ostapenko [26] Jelena Ostapenko [26] 6 3 2 Vincitore: Pegula

Francisco Cerundolo vs Jack Draper



ATP Indian Wells Francisco Cerundolo [19] Francisco Cerundolo [19] 1 5 Jack Draper [14] Jack Draper [14] 6 7 Vincitore: Draper

Alex Michelsen vs Taylor Fritz



ATP Indian Wells Alex Michelsen Alex Michelsen 0 0 Taylor Fritz [7] Taylor Fritz [7] 0 0

Madison Keys vs Sonay Kartal (Non prima 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev vs Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – ore 19:00

Cameron Norrie vs Alex de Minaur



ATP Indian Wells Cameron Norrie [27] Cameron Norrie [27] 6 6 Alex de Minaur [6] Alex de Minaur [6] 4 4 Vincitore: Norrie

Alexander Bublik vs Rinky Hijikata



ATP Indian Wells Alexander Bublik [10] Alexander Bublik [10] 1* 7 6 Rinky Hijikata Rinky Hijikata 3 6 6

Valentin Vacherot vs Casper Ruud



Il match deve ancora iniziare

Novak Djokovic / Stefanos Tsitsipas vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



Il match deve ancora iniziare

Ingrid Neel / Peyton Stearns vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani



Il match deve ancora iniziare

Stadium 4 – ore 19:00

Karolina Muchova vs Antonia Ruzic



WTA Indian Wells Karolina Muchova [13] Karolina Muchova [13] 0 6 6 0 Antonia Ruzic Antonia Ruzic 0 0 3 0 Vincitore: Muchova

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Reilly Opelka / Jannik Sinner (Non prima 21:30)



ATP Indian Wells Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 6 Reilly Opelka / Jannik Sinner Reilly Opelka / Jannik Sinner 4 4 Vincitore: Granollers / Zeballos

(22) Elise Mertens vs (12) Belinda Bencic



WTA Indian Wells Elise Mertens [22] Elise Mertens [22] 0 2 0 Belinda Bencic [12] • Belinda Bencic [12] 0 6 1

Ashlyn Krueger vs (9) Elina Svitolina



Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Karen Khachanov / Andrey Rublev (Non prima 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Stadium 5 – ore 19:00

Luke Johnson / Jan Zielinski vs Alexander Erler / Andrea Vavassori



ATP Indian Wells Luke Johnson / Jan Zielinski [8] Luke Johnson / Jan Zielinski [8] 7 5 8 Alexander Erler / Andrea Vavassori Alexander Erler / Andrea Vavassori 6 7 10 Vincitore: Erler / Vavassori

Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs Ellen Perez / Demi Schuurs



WTA Indian Wells Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0 1 2 0 Ellen Perez / Demi Schuurs [8] • Ellen Perez / Demi Schuurs [8] 0 6 6 0 Vincitore: Perez / Schuurs

Gabriel Diallo / Evan King vs Orlando Luz / Rafael Matos



ATP Indian Wells Gabriel Diallo / Evan King • Gabriel Diallo / Evan King 0 2 Orlando Luz / Rafael Matos Orlando Luz / Rafael Matos 0 4

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang



Il match deve ancora iniziare

Stadium 6 – ore 19:30

Constantin Frantzen / Robin Haase vs Austin Krajicek / Nikola Mektic



ATP Indian Wells Constantin Frantzen / Robin Haase Constantin Frantzen / Robin Haase 7 7 Austin Krajicek / Nikola Mektic Austin Krajicek / Nikola Mektic 6 5 Vincitore: Frantzen / Haase

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda (Non prima 21:30)



ATP Indian Wells Marcelo Melo / Alexander Zverev • Marcelo Melo / Alexander Zverev 30 7 1 Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda 0 6 5

Brandon Nakashima / Frances Tiafoe vs Kevin Krawietz / Tim Puetz



Il match deve ancora iniziare

Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko vs Mirra Andreeva / Victoria Mboko



Il match deve ancora iniziare