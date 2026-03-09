Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Norrie sorprende De Minaur e vola agli ottavi (LIVE)

Cameron Norrie nella foto - Foto Getty Images
Cameron Norrie firma una delle sorprese della giornata a Indian Wells 2026. Il britannico ha battuto Alex de Minaur con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 39 minuti, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale.
L’ex campione del torneo, vincitore nel 2021, ha concesso pochissimo all’australiano, uno dei giocatori più attesi di questa fase del tabellone, controllando il match con grande solidità dall’inizio alla fine.
Norrie attende ora il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Rinky Hijikata.
ATP Indian Wells
Mirra Andreeva vs Katerina Siniakova
WTA Indian Wells
Mirra Andreeva [8]
40
6
2
Katerina Siniakova•
15
4
3
Maria Sakkari vs Iga Swiatek
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech
Il match deve ancora iniziare
Marta Kostyuk vs Elena Rybakina
Il match deve ancora iniziare
Stadium 2 – ore 19:00
Jessica Pegula vs Jelena Ostapenko
WTA Indian Wells
Jessica Pegula [5]
4
6
6
Jelena Ostapenko [26]
6
3
2
Vincitore: Pegula
Francisco Cerundolo vs Jack Draper
ATP Indian Wells
Francisco Cerundolo [19]
1
5
Jack Draper [14]
6
7
Vincitore: Draper
Alex Michelsen vs Taylor Fritz
ATP Indian Wells
Alex Michelsen
0
0
Taylor Fritz [7]
0
0
Madison Keys vs Sonay Kartal
Il match deve ancora iniziare
Daniil Medvedev vs Sebastian Baez
Il match deve ancora iniziare
Stadium 3 – ore 19:00
Cameron Norrie vs Alex de Minaur
ATP Indian Wells
Cameron Norrie [27]
6
6
Alex de Minaur [6]
4
4
Vincitore: Norrie
Alexander Bublik vs Rinky Hijikata
ATP Indian Wells
Alexander Bublik [10]
1*
7
6
Rinky Hijikata
3
6
6
Valentin Vacherot vs Casper Ruud
Il match deve ancora iniziare
Novak Djokovic / Stefanos Tsitsipas vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Il match deve ancora iniziare
Ingrid Neel / Peyton Stearns vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
Il match deve ancora iniziare
Stadium 4 – ore 19:00
Karolina Muchova vs Antonia Ruzic
WTA Indian Wells
Karolina Muchova [13]
0
6
6
0
Antonia Ruzic
0
0
3
0
Vincitore: Muchova
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Reilly Opelka / Jannik Sinner
ATP Indian Wells
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
6
Reilly Opelka / Jannik Sinner
4
4
Vincitore: Granollers / Zeballos
(22) Elise Mertens vs (12) Belinda Bencic
WTA Indian Wells
Elise Mertens [22]
0
2
0
Belinda Bencic [12]•
0
6
1
Ashlyn Krueger vs (9) Elina Svitolina
Il match deve ancora iniziare
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Karen Khachanov / Andrey Rublev
Il match deve ancora iniziare
Stadium 5 – ore 19:00
Luke Johnson / Jan Zielinski vs Alexander Erler / Andrea Vavassori
ATP Indian Wells
Luke Johnson / Jan Zielinski [8]
7
5
8
Alexander Erler / Andrea Vavassori
6
7
10
Vincitore: Erler / Vavassori
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs Ellen Perez / Demi Schuurs
WTA Indian Wells
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0
1
2
0
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]•
0
6
6
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Gabriel Diallo / Evan King vs Orlando Luz / Rafael Matos
ATP Indian Wells
Gabriel Diallo / Evan King•
0
2
Orlando Luz / Rafael Matos
0
4
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
Il match deve ancora iniziare
Stadium 6 – ore 19:30
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
ATP Indian Wells
Constantin Frantzen / Robin Haase
7
7
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
5
Vincitore: Frantzen / Haase
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda
ATP Indian Wells
Marcelo Melo / Alexander Zverev•
30
7
1
Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda
0
6
5
Brandon Nakashima / Frances Tiafoe vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Il match deve ancora iniziare
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko vs Mirra Andreeva / Victoria Mboko
Il match deve ancora iniziare
E così Draper ha battuto Cerundolo.
Pessimo avversario per Nole, che oggi ha balbettato, vedo l’inglese in ottima forma.
Norrie che avrebbe vinto questo torneo e avrebbe anche asfaltato il n.1 Carlitos..
Non l’ho visto Opelka, inquadravano solo Sinner e c’erano più spettatori (entusiasti) che sul centrale..strano visto lo scarso “appeal” di Sinner. Anche i due fenomeni del doppio spagnolo-argentino erano felici di avere tutto quel pubblico anche se, insieme ad Opelka, erano come il piatto su cui è appoggiata una chianina…
L’ho notato anch’io che oltretutto ho seguito il match, ma anche gli errori giocano un ruolo importante e l’americano ne ha fatti all’incirca tanti quanti i vincenti … 😉
Kovacevic 50 vincenti e 16 ace. Ma alla fine…
Mamma mia però Jannik,0 cinismo anche in doppio….non bei segnali sul piano mentale
O forse un equilibrio assoluto
Madonna. Jannik vicino ad Opelka sembra quasi un nano!
Bravo norrie.
Brava muchova.
Opelka non era quello secondo il quale il doppio lo giocano i singolaristi falliti? In ogni caso spero vincano Granollers e Zeballos, un po’ perché per Opelka e il tennis che rappresenta non riesco a fare il tifo, un po’ perché ridono così tanto che lo trovo poco rispettoso.
Norrie asfaltato da Jodar pochi giorni fa, asfalta il numero 6 al mondo.
Ormai, a parte i primi 2, e forse Zverev, vi e’ una mediocrità assoluta
E’ passato anche Djokovic in un match abbastanza sofferto contro Kovacevic, laddove l’esperienza di Novak ha giocato un ruolo importante.
@ Non tennista (#4571963)
Sta comunque benissimo,la vittoria del 1000 le ha dato ulteriore boost,sa che non è più giovanissima,ha attraversato momenti recenti difficili,con gran pazienza è tornata al top e penso che ora voglia battere il ferro finché è caldo visto che stanno arrivando nuove leve,mi aspetto un gran stagione.
Un gran guadagno per la WTA.
Intanto fuori De Minaur da Norrie, ho visto solo qualche game per cui non saprei giudicare se è merito del secondo o una prestazione opaca del primo. Da notare però che Norrie è stato anche in top ten per cui è pur sempre uno da prendere con le molle.
@ Silvio (#4571996)
Si confermo che è molto divertente anche se ultimamente ho un po abbandonato
ACE che danno il 15 all’avversario… Matematica non euclidea… Temutissima dai big servers!
@ Zoff (#4571995)
Kovacevic avrebbe perso il terzo gioco malgrado 6 aces, e malgrado i 5 punti totali giocati… Un record! 😮
Qualcuno di voi fa il fantatennis su AceCream?
E’ divertente.
Hai sei giocatori in squadra, uno per fascia (nella prima ci sono i primi 4 ATP). Ogni partita ti porta i punti ATP, punti rendimento (stats) e punti “booster” (ogni giocatore ha un superpotere: ace, break point salvati, break strappati, TB vinti, strisce vincenti, percentuale di risposte). In più hai tre “prediction” al giorno per ragggranellare altri punti. Puoi fare campionati con i tuoi amici, che durano 52 settimane, fino a fine anno, solo gli slam, come ti pare. Oppure partecipare alle leghe pubbliche, come il fantacalcio.
Per tornare OT, in questo torneo ho ancora Sinner, de Minaur, Medvedev e Vacherot in corsa. Quindi ragione in più per tifarli.
Solo io vedo una strana pioggia di ACE?
Nel femminile possibile sorpresa di Kostyuk che estromette Rybakina, poi sono curioso di vedere se Muchova mostra di nuovo il tennis con cui ha vinto il suo primo 1000 recentemente.
Altro match che desta interesse e Martens-Bencic , sarebbe da centrale anche questo.
La Bencic già da due slam a questa parte è tornata ad essere indicata come mina vagante della vigilia, impensabile il livello che è riuscita a riproporre da mamma,ho visto però anche una Mertens molto in palla,ero certo che venisse data favorita la Belinda,ma vedendo gli highlights così convincenti della Mertens averle messe alla pari non è ingiusto,è anche strategico per metterti ancora di più in difficoltà.
Nell’unico match di giornata dato alla pari sono propenso a vedere ancora un po più Bencic,ma non con riserva.
Allora,non rimane che un sondaggio.
Pippi Calzelunghe o la Belinda?
Oggi ho meno tempo perché stiamo confezionando un sacco a misura Rybakina. Mi sembra che la Kostyuk abbia superato i suoi problemi fisici e dagli highlights mi sembra vicina a quella che ha dato 2-0 a Andreeva, Anisimova e Pegula in 3 giorni, recentemente.
4-4 tra Swiatek e Sakkari, certo è un po di pressione per Swiatek sapendo che l’altra ha le armi buone.
Andreeva ha vinto 6-0 6-0 il primo match, spesso è controproducente per il match successivo non superare qualche momento che ti prova durante un match, Siniakova è una fighter, una delle poche che può battere dopo 3 ore un’altra fighter indomita come Fernandez, qualche problema glielo procurerà, bisogna vedere se Andreeva scenderà in campo troppo sicura e leggera dopo un doppio 6-0.