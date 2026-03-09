Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Norrie sorprende De Minaur e vola agli ottavi (LIVE)

09/03/2026 20:26 23 commenti
Cameron Norrie nella foto - Foto Getty Images
Cameron Norrie nella foto - Foto Getty Images

Cameron Norrie firma una delle sorprese della giornata a Indian Wells 2026. Il britannico ha battuto Alex de Minaur con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 39 minuti, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale.
L’ex campione del torneo, vincitore nel 2021, ha concesso pochissimo all’australiano, uno dei giocatori più attesi di questa fase del tabellone, controllando il match con grande solidità dall’inizio alla fine.
Norrie attende ora il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Rinky Hijikata.

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 3° Turno – hard

Stadium 1 – ore 19:00
Novak Djokovic SRB vs Aleksandar Kovacevic USA
ATP Indian Wells
Novak Djokovic [3]
6
1
6
Aleksandar Kovacevic
4
6
4
Vincitore: Djokovic
Mostra dettagli

Mirra Andreeva RUS vs Katerina Siniakova CZE (Non prima 21:00)

WTA Indian Wells
Mirra Andreeva [8]
40
6
2
Katerina Siniakova
15
4
3
Mostra dettagli

Maria Sakkari GRE vs Iga Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk UKR vs Elena Rybakina KAZ (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 19:00
Jessica Pegula USA vs Jelena Ostapenko LAT

WTA Indian Wells
Jessica Pegula [5]
4
6
6
Jelena Ostapenko [26]
6
3
2
Vincitore: Pegula
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG vs Jack Draper GBR

ATP Indian Wells
Francisco Cerundolo [19]
1
5
Jack Draper [14]
6
7
Vincitore: Draper
Mostra dettagli

Alex Michelsen USA vs Taylor Fritz USA

ATP Indian Wells
Alex Michelsen
0
0
Taylor Fritz [7]
0
0
Mostra dettagli

Madison Keys USA vs Sonay Kartal GBR (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare



Stadium 3 – ore 19:00
Cameron Norrie GBR vs Alex de Minaur AUS

ATP Indian Wells
Cameron Norrie [27]
6
6
Alex de Minaur [6]
4
4
Vincitore: Norrie
Mostra dettagli

Alexander Bublik KAZ vs Rinky Hijikata AUS

ATP Indian Wells
Alexander Bublik [10]
1*
7
6
Rinky Hijikata
3
6
6
Mostra dettagli

Valentin Vacherot MON vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

Novak Djokovic SRB / Stefanos Tsitsipas GRE vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

Ingrid Neel EST / Peyton Stearns USA vs Gabriela Dabrowski CAN / Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 4 – ore 19:00
Karolina Muchova CZE vs Antonia Ruzic CRO

WTA Indian Wells
Karolina Muchova [13]
0
6
6
0
Antonia Ruzic
0
0
3
0
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Reilly Opelka USA / Jannik Sinner ITA (Non prima 21:30)

ATP Indian Wells
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
6
Reilly Opelka / Jannik Sinner
4
4
Vincitore: Granollers / Zeballos
Mostra dettagli

(22) Elise Mertens BEL vs (12) Belinda Bencic SUI

WTA Indian Wells
Elise Mertens [22]
0
2
0
Belinda Bencic [12]
0
6
1
Mostra dettagli

Ashlyn Krueger USA vs (9) Elina Svitolina UKR

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Stadium 5 – ore 19:00
Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Alexander Erler AUT / Andrea Vavassori ITA

ATP Indian Wells
Luke Johnson / Jan Zielinski [8]
7
5
8
Alexander Erler / Andrea Vavassori
6
7
10
Vincitore: Erler / Vavassori
Mostra dettagli

Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED

WTA Indian Wells
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0
1
2
0
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
0
6
6
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Mostra dettagli

Gabriel Diallo CAN / Evan King USA vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

ATP Indian Wells
Gabriel Diallo / Evan King
0
2
Orlando Luz / Rafael Matos
0
4
Mostra dettagli

Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN

Il match deve ancora iniziare



Stadium 6 – ore 19:30
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

ATP Indian Wells
Constantin Frantzen / Robin Haase
7
7
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
5
Vincitore: Frantzen / Haase
Mostra dettagli

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Felix Auger-Aliassime CAN / Sebastian Korda USA (Non prima 21:30)

ATP Indian Wells
Marcelo Melo / Alexander Zverev
30
7
1
Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda
0
6
5
Mostra dettagli

Brandon Nakashima USA / Frances Tiafoe USA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

Il match deve ancora iniziare

Hailey Baptiste USA / Jelena Ostapenko LAT vs Mirra Andreeva RUS / Victoria Mboko CAN

Il match deve ancora iniziare

23 commenti.

zawix 09-03-2026 22:46

E così Draper ha battuto Cerundolo.
Pessimo avversario per Nole, che oggi ha balbettato, vedo l'inglese in ottima forma.

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 09-03-2026 22:41

Scritto da MAURO
Norrie asfaltato da Jodar pochi giorni fa, asfalta il numero 6 al mondo.
Ormai, a parte i primi 2, e forse Zverev, vi e’ una mediocrità assoluta

Norrie che avrebbe vinto questo torneo e avrebbe anche asfaltato il n.1 Carlitos..

 22
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Giampi 09-03-2026 22:30

Scritto da Carlos Primero
Madonna. Jannik vicino ad Opelka sembra quasi un nano!

Non l'ho visto Opelka, inquadravano solo Sinner e c'erano più spettatori (entusiasti) che sul centrale..strano visto lo scarso "appeal" di Sinner. Anche i due fenomeni del doppio spagnolo-argentino erano felici di avere tutto quel pubblico anche se, insieme ad Opelka, erano come il piatto su cui è appoggiata una chianina…

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 09-03-2026 22:13

Scritto da Bagel

Scritto da antoniov
E' passato anche Djokovic in un match abbastanza sofferto contro Kovacevic, laddove l'esperienza di Novak ha giocato un ruolo importante.

Kovacevic 50 vincenti e 16 ace. Ma alla fine…

L'ho notato anch'io che oltretutto ho seguito il match, ma anche gli errori giocano un ruolo importante e l'americano ne ha fatti all'incirca tanti quanti i vincenti … 😉

 20
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, JannikUberAlles
Bagel (Guest) 09-03-2026 22:03

Scritto da antoniov
E' passato anche Djokovic in un match abbastanza sofferto contro Kovacevic, laddove l'esperienza di Novak ha giocato un ruolo importante.

Kovacevic 50 vincenti e 16 ace. Ma alla fine…

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luciano (Guest) 09-03-2026 22:03

Mamma mia però Jannik,0 cinismo anche in doppio….non bei segnali sul piano mentale

 18
Replica | Quota | -4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: antoniov, Giampi, Detuqueridapresencia, Marco M.
Dad (Guest) 09-03-2026 22:01

Scritto da MAURO
Norrie asfaltato da Jodar pochi giorni fa, asfalta il numero 6 al mondo.
Ormai, a parte i primi 2, e forse Zverev, vi e’ una mediocrità assoluta

O forse un equilibrio assoluto

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Carlos Primero 09-03-2026 21:43

Madonna. Jannik vicino ad Opelka sembra quasi un nano!

 16
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Mattia saracino (Guest) 09-03-2026 21:41

Bravo norrie.

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mattia saracino (Guest) 09-03-2026 21:40

Brava muchova.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Guidooddounodinoi (Guest) 09-03-2026 21:40

Opelka non era quello secondo il quale il doppio lo giocano i singolaristi falliti? In ogni caso spero vincano Granollers e Zeballos, un po' perché per Opelka e il tennis che rappresenta non riesco a fare il tifo, un po' perché ridono così tanto che lo trovo poco rispettoso.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 09-03-2026 21:36

Norrie asfaltato da Jodar pochi giorni fa, asfalta il numero 6 al mondo.
Ormai, a parte i primi 2, e forse Zverev, vi e' una mediocrità assoluta

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
antoniov 09-03-2026 21:17

E' passato anche Djokovic in un match abbastanza sofferto contro Kovacevic, laddove l'esperienza di Novak ha giocato un ruolo importante.

 11
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, JannikUberAlles, il capitano, Marco M.
Gaz (Guest) 09-03-2026 21:06

@ Non tennista (#4571963)

Sta comunque benissimo,la vittoria del 1000 le ha dato ulteriore boost,sa che non è più giovanissima,ha attraversato momenti recenti difficili,con gran pazienza è tornata al top e penso che ora voglia battere il ferro finché è caldo visto che stanno arrivando nuove leve,mi aspetto un gran stagione.
Un gran guadagno per la WTA.
Un gran guadagno per la WTA.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 09-03-2026 21:03

Intanto fuori De Minaur da Norrie, ho visto solo qualche game per cui non saprei giudicare se è merito del secondo o una prestazione opaca del primo. Da notare però che Norrie è stato anche in top ten per cui è pur sempre uno da prendere con le molle.

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Djidji (Guest) 09-03-2026 20:47

@ Silvio (#4571996)

Si confermo che è molto divertente anche se ultimamente ho un po abbandonato

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Zoff 09-03-2026 19:51

Scritto da citizen
@ Zoff (#4571995)
Kovacevic avrebbe perso il terzo gioco malgrado 6 aces, e malgrado i 5 punti totali giocati… Un record!

ACE che danno il 15 all'avversario… Matematica non euclidea… Temutissima dai big servers!

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
citizen (Guest) 09-03-2026 19:41

@ Zoff (#4571995)

Kovacevic avrebbe perso il terzo gioco malgrado 6 aces, e malgrado i 5 punti totali giocati… Un record! 😮

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Zoff
Silvio (Guest) 09-03-2026 19:33

Qualcuno di voi fa il fantatennis su AceCream?
E' divertente.
Hai sei giocatori in squadra, uno per fascia (nella prima ci sono i primi 4 ATP). Ogni partita ti porta i punti ATP, punti rendimento (stats) e punti "booster" (ogni giocatore ha un superpotere: ace, break point salvati, break strappati, TB vinti, strisce vincenti, percentuale di risposte). In più hai tre "prediction" al giorno per ragggranellare altri punti. Puoi fare campionati con i tuoi amici, che durano 52 settimane, fino a fine anno, solo gli slam, come ti pare. Oppure partecipare alle leghe pubbliche, come il fantacalcio.

Per tornare OT, in questo torneo ho ancora Sinner, de Minaur, Medvedev e Vacherot in corsa. Quindi ragione in più per tifarli.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Zoff 09-03-2026 19:28

Solo io vedo una strana pioggia di ACE?

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: DANCAS
Non tennista (Guest) 09-03-2026 17:03

Nel femminile possibile sorpresa di Kostyuk che estromette Rybakina, poi sono curioso di vedere se Muchova mostra di nuovo il tennis con cui ha vinto il suo primo 1000 recentemente.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 09-03-2026 16:14

Altro match che desta interesse e Martens-Bencic , sarebbe da centrale anche questo.
La Bencic già da due slam a questa parte è tornata ad essere indicata come mina vagante della vigilia, impensabile il livello che è riuscita a riproporre da mamma,ho visto però anche una Mertens molto in palla,ero certo che venisse data favorita la Belinda,ma vedendo gli highlights così convincenti della Mertens averle messe alla pari non è ingiusto,è anche strategico per metterti ancora di più in difficoltà.
Nell'unico match di giornata dato alla pari sono propenso a vedere ancora un po più Bencic,ma non con riserva.
Allora,non rimane che un sondaggio.
Pippi Calzelunghe o la Belinda?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 09-03-2026 15:56

Oggi ho meno tempo perché stiamo confezionando un sacco a misura Rybakina. Mi sembra che la Kostyuk abbia superato i suoi problemi fisici e dagli highlights mi sembra vicina a quella che ha dato 2-0 a Andreeva, Anisimova e Pegula in 3 giorni, recentemente.
4-4 tra Swiatek e Sakkari, certo è un po di pressione per Swiatek sapendo che l'altra ha le armi buone.
Andreeva ha vinto 6-0 6-0 il primo match, spesso è controproducente per il match successivo non superare qualche momento che ti prova durante un match, Siniakova è una fighter, una delle poche che può battere dopo 3 ore un'altra fighter indomita come Fernandez, qualche problema glielo procurerà, bisogna vedere se Andreeva scenderà in campo troppo sicura e leggera dopo un doppio 6-0.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!