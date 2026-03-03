Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo Francesco Maestrelli (LIVE)

03/03/2026 13:11 1 commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – Turno Qualificazione – hard

Stadium 4 – ore 19:00
Elvina Kalieva USA vs Talia Gibson AUS
Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Dino Prizmic CRO (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Akasha Urhobo USA vs Taylor Townsend USA (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Trevor Svajda USA vs Mackenzie McDonald USA

Il match deve ancora iniziare




Stadium 5 – ore 19:00
Anastasia Zakharova RUS vs Linda Fruhvirtova CZE
Il match deve ancora iniziare

Christopher O’Connell AUS vs Nikoloz Basilashvili GEO (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

(1) Katie Boulter GBR vs (23) Victoria Jimenez Kasintseva AND Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

Vit Kopriva CZE vs Dalibor Svrcina CZE

Il match deve ancora iniziare



Stadium 6 – ore 19:00
(9) Darja Semenistaja LAT vs Kayla Day USA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Shintaro Mochizuki JPN (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Priscilla Hon AUS vs (19) Darja Vidmanova CZE Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Chun-Hsin Tseng TPE

Il match deve ancora iniziare



Stadium 7 – ore 19:00
Marina Stakusic CAN vs Mananchaya Sawangkaew THA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Sho Shimabukuro JPN (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS vs (18) Leolia Jeanjean FRA Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare



Stadium 8 – ore 19:00
(10) Lulu Sun NZL vs (15) Diane Parry FRA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida ESP vs Dane Sweeny AUS (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

(4) Dalma Galfi HUN vs (24) Lanlana Tararudee THA Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Elias Ymer SWE

Il match deve ancora iniziare



Stadium 9 – ore 19:00
(7) Kamilla Rakhimova UZB vs Maria Timofeeva UZB Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Francesco Maestrelli ITA (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Himeno Sakatsume JPN vs (14) Nikola Bartunkova CZE Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare

