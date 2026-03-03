Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo Francesco Maestrelli (LIVE)
Masters e WTA 1000 Indian Wells – Turno Qualificazione – hard
Stadium 4 – ore 19:00
Elvina Kalieva vs Talia Gibson
Aleksandar Vukic vs Dino Prizmic (Non prima 20:30)
Akasha Urhobo vs Taylor Townsend (Non prima 22:30)
Trevor Svajda vs Mackenzie McDonald
Stadium 5 – ore 19:00
Anastasia Zakharova vs Linda Fruhvirtova
Christopher O’Connell vs Nikoloz Basilashvili (Non prima 20:30)
(1) Katie Boulter vs (23) Victoria Jimenez Kasintseva Non prima 22:30
Vit Kopriva vs Dalibor Svrcina
Stadium 6 – ore 19:00
(9) Darja Semenistaja vs Kayla Day Inizio 19:00
Benjamin Bonzi vs Shintaro Mochizuki (Non prima 21:30)
Priscilla Hon vs (19) Darja Vidmanova Non prima 22:30
Roman Andres Burruchaga vs Chun-Hsin Tseng
Stadium 7 – ore 19:00
Marina Stakusic vs Mananchaya Sawangkaew Inizio 19:00
Martin Landaluce vs Sho Shimabukuro (Non prima 20:30)
Storm Hunter vs (18) Leolia Jeanjean Non prima 22:30
Alexis Galarneau vs Tomas Barrios Vera
Stadium 8 – ore 19:00
(10) Lulu Sun vs (15) Diane Parry Inizio 19:00
Daniel Merida vs Dane Sweeny (Non prima 21:30)
(4) Dalma Galfi vs (24) Lanlana Tararudee Non prima 22:30
Tristan Schoolkate vs Elias Ymer
Stadium 9 – ore 19:00
(7) Kamilla Rakhimova vs Maria Timofeeva Inizio 19:00
Thiago Agustin Tirante vs Francesco Maestrelli (Non prima 21:30)
Himeno Sakatsume vs (14) Nikola Bartunkova Non prima 22:30
Ignacio Buse vs Rinky Hijikata
