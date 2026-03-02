Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. Oggi in campo 4 azzurri (LIVE)
Masters e WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno Qualificazione – hard
Stadium 3 – ore 19:00
Colton Smith vs Sho Shimabukuro
Patrick Kypson vs Daniel Merida
Chun-Hsin Tseng vs David Goffin
Vitaliy Sachko vs Mackenzie McDonald (Non prima 23:00)
Luca Nardi vs Trevor Svajda
Stadium 4 – ore 19:00
Thiago Agustin Tirante vs Izyan Ahmad
Andrew Johnson vs Dane Sweeny
Katie Boulter vs Viktoriya Tomova (Non prima 21:00)
Joanna Garland vs Taylor Townsend (Non prima 23:00)
Jagger Leach vs Tomas Barrios Vera
Stadium 5 – ore 19:00
Alexander Blockx vs Martin Landaluce
Ignacio Buse vs Liam Draxl
(4) Dalma Galfi vs Yue Yuan Non prima 21:00
(8) Kaja Juvan vs Akasha Urhobo
Vit Kopriva vs Rei Sakamoto
Stadium 6 – ore 19:00
Nicolas Jarry vs Francesco Maestrelli
Darwin Blanch vs Dino Prizmic
(6) Renata Zarazua vs Priscilla Hon Non prima 21:00
Lucrezia Stefanini vs (23) Victoria Jimenez Kasintseva
Mitchell Krueger vs Dalibor Svrcina
stadium 7 – ore 19:00
Benjamin Bonzi vs Jack Pinnington Jones
Aleksandar Vukic vs Stefano Travaglia
Mananchaya Sawangkaew vs (21) Rebeka Masarova Non prima 21:00
(11) Sinja Kraus vs Storm Hunter Non prima 23:00
Stadium 8 – ore 19:00
Federico Agustin Gomez vs Shintaro Mochizuki
Nicolas Mejia vs Nikoloz Basilashvili
Elias Ymer vs Coleman Wong
Luca Van Assche vs Alexis Galarneau
Stadium 9 – ore 19:00
Christopher O’Connell vs Billy Harris
Tristan Schoolkate vs Alex Bolt
Leandro Riedi vs Rinky Hijikata
Roman Andres Burruchaga vs Moez Echargui
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
4 commenti
Nardi deve assolutamente rientrare nei primi 100!!!
Prevedo che il “faretto” iberico sarà
Blockx.ato
al primo turno… 😉
A Luchino, per diventare Luca, manca ancora un po’ di tigna. Ed è a tal proposito che insieme al Mago Otelma abbiamo evocato lo spirito di Juan Avendano, eminente pallettaro e maestro nell’arte dello schiumare nel corso degli anni 80, affinché si impossessi dell’anima del ragazzo.
Nardi fortunato nel sorteggio, Maestrelli meno, l’augurio è che ce la facciano entrambi