Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. Oggi in campo 4 azzurri (LIVE)

02/03/2026 16:10 4 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno Qualificazione – hard

Stadium 3 – ore 19:00
Colton Smith USA vs Sho Shimabukuro JPN
Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Daniel Merida ESP

Il match deve ancora iniziare

Chun-Hsin Tseng TPE vs David Goffin BEL

Il match deve ancora iniziare

Vitaliy Sachko UKR vs Mackenzie McDonald USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Luca Nardi ITA vs Trevor Svajda USA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 4 – ore 19:00
Thiago Agustin Tirante ARG vs Izyan Ahmad USA

Il match deve ancora iniziare

Andrew Johnson USA vs Dane Sweeny AUS

Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter GBR vs Viktoriya Tomova BUL (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Joanna Garland TPE vs Taylor Townsend USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Jagger Leach USA vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare



Stadium 5 – ore 19:00
Alexander Blockx BEL vs Martin Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Liam Draxl CAN

Il match deve ancora iniziare

(4) Dalma Galfi HUN vs Yue Yuan CHN Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Kaja Juvan SLO vs Akasha Urhobo USA

Il match deve ancora iniziare

Vit Kopriva CZE vs Rei Sakamoto JPN

Il match deve ancora iniziare



Stadium 6 – ore 19:00
Nicolas Jarry CHI vs Francesco Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Darwin Blanch USA vs Dino Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

(6) Renata Zarazua MEX vs Priscilla Hon AUS Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

Lucrezia Stefanini ITA vs (23) Victoria Jimenez Kasintseva AND

Il match deve ancora iniziare

Mitchell Krueger USA vs Dalibor Svrcina CZE

Il match deve ancora iniziare



stadium 7 – ore 19:00
Benjamin Bonzi FRA vs Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Stefano Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

Mananchaya Sawangkaew THA vs (21) Rebeka Masarova SUI Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

(11) Sinja Kraus AUT vs Storm Hunter AUS Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare




Stadium 8 – ore 19:00
Federico Agustin Gomez ARG vs Shintaro Mochizuki JPN
Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare

Elias Ymer SWE vs Coleman Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare



Stadium 9 – ore 19:00
Christopher O’Connell AUS vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Alex Bolt AUS

Il match deve ancora iniziare

Leandro Riedi SUI vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Moez Echargui TUN

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

4 commenti

Silver (Guest) 02-03-2026 17:04

Nardi deve assolutamente rientrare nei primi 100!!!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 02-03-2026 16:35

Prevedo che il “faretto” iberico sarà

Blockx.ato

al primo turno… 😉

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
givaldo barbosa (Guest) 02-03-2026 16:29

A Luchino, per diventare Luca, manca ancora un po’ di tigna. Ed è a tal proposito che insieme al Mago Otelma abbiamo evocato lo spirito di Juan Avendano, eminente pallettaro e maestro nell’arte dello schiumare nel corso degli anni 80, affinché si impossessi dell’anima del ragazzo.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 02-03-2026 16:28

Nardi fortunato nel sorteggio, Maestrelli meno, l’augurio è che ce la facciano entrambi

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!