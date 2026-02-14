Dallas 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 1000 Dubai: I risultati completi del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo Elisabetta Cocciaretto (LIVE)
14/02/2026 08:57 2 commenti
🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Turno Qualificazione – hard
New Court 1 – ore 07:00
(1) Hailey Baptiste vs Rebecca Sramkova Inizio 07:00
WTA Dubai
Hailey Baptiste [1]•
0
3
5
0
Rebecca Sramkova
0
6
7
0
Vincitore: Sramkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Hailey Baptiste
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
5-7
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
40-15
5-5 → 5-6
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
15-40
5-4 → 5-5
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
40-15
4-3 → 5-3
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Hailey Baptiste
15-0
30-0
40-0
2-1 → 3-1
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Hailey Baptiste
15-0
30-0
40-0
2-4 → 3-4
Rebecca Sramkova
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Kimberly Birrell vs Katie Volynets
WTA Dubai
Kimberly Birrell
0
6
6
0
Katie Volynets•
0
3
1
0
Vincitore: Birrell
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katie Volynets
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
Katie Volynets
0-15
0-30
0-40
5-1 → 6-1
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
40-15
4-1 → 5-1
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
15-40
3-1 → 4-1
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Katie Volynets
0-15
0-30
0-40
1-1 → 2-1
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Katie Volynets
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
40-15
5-3 → 6-3
Katie Volynets
0-15
0-30
0-40
4-3 → 5-3
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
15-40
2-3 → 3-3
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Katie Volynets
15-0
30-0
40-0
40-15
2-1 → 2-2
Kimberly Birrell
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Katie Volynets
0-15
0-30
0-40
0-1 → 1-1
Kimberly Birrell
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(5) Elisabetta Cocciaretto vs Anastasia Zakharova
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 07:00
Kamilla Rakhimova vs Ella Seidel Inizio 07:00
WTA Dubai
Kamilla Rakhimova
6
6
4
Ella Seidel
1
7
6
Vincitore: Seidel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
4-6
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
4-5 → 4-6
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Ella Seidel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-7
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
2-2*
2-3*
3*-3
4*-3
5-3*
5-4*
5*-5
5*-6
6-6 → 6-7
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
40-15
5-6 → 6-6
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
40-0
40-15
4-5 → 5-5
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
4-4 → 4-5
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
15-40
4-1 → 5-1
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
Ella Seidel
0-15
0-30
0-40
2-1 → 3-1
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
15-40
0-1 → 1-1
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(6) Magdalena Frech vs (13) Varvara Gracheva
WTA Dubai
Magdalena Frech [6]•
40
1
Varvara Gracheva [13]
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Magdalena Frech
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1
Varvara Gracheva
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Magdalena Frech
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(3) Sonay Kartal vs Aliaksandra Sasnovich
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 07:00
Veronika Erjavec vs Moyuka Uchijima Inizio 07:00
WTA Dubai
Veronika Erjavec
0
6
3
0
Moyuka Uchijima•
0
7
6
0
Vincitore: Uchijima
Servizio
Svolgimento
Set 3
Moyuka Uchijima
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Veronika Erjavec
0-15
0-30
0-40
3-4 → 3-5
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Veronika Erjavec
15-0
30-0
40-0
40-15
1-2 → 2-2
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-7
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
2*-2
3*-2
4-2*
4-3*
4*-4
4*-5
5-5*
5-6*
6-6 → 6-7
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
40-15
6-5 → 6-6
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
40-15
5-4 → 5-5
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
5-2 → 5-3
Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
40-15
4-1 → 4-2
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
3-0 → 3-1
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(4) Peyton Stearns vs (12) Elena-Gabriela Ruse
WTA Dubai
Peyton Stearns [4]•
0
2
6
0
Elena-Gabriela Ruse [12]
0
6
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Peyton Stearns
0-1
Peyton Stearns
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
15-30
15-40
5-4 → 6-4
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
40-15
2-4 → 3-4
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
Peyton Stearns
15-0
30-0
40-0
1-3 → 2-3
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Peyton Stearns
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Peyton Stearns
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
40-0
1-4 → 1-5
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
40-0
40-15
1-2 → 1-3
Peyton Stearns
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
15-30
15-40
0-1 → 1-1
Peyton Stearns
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
TAG: WTA 1000 Dubai, WTA 1000 Dubai 2026
2 commenti
Forza Betta, a questo giro evitiamo di puntare sul ripescaggio
Se Cocciaretto supera la qualifica spero in una sua
definitiva esplosione in questo torneo 💣 💥