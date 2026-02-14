WTA 1000 Dubai Copertina, WTA

WTA 1000 Dubai: I risultati completi del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo Elisabetta Cocciaretto (LIVE)

14/02/2026 08:57 2 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Turno Qualificazione – hard

New Court 1 – ore 07:00
(1) Hailey Baptiste USA vs Rebecca Sramkova SVK Inizio 07:00
WTA Dubai
Hailey Baptiste [1]
0
3
5
0
Rebecca Sramkova
0
6
7
0
Vincitore: Sramkova
Mostra dettagli

Kimberly Birrell AUS vs Katie Volynets USA

WTA Dubai
Kimberly Birrell
0
6
6
0
Katie Volynets
0
3
1
0
Vincitore: Birrell
Mostra dettagli

(5) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Anastasia Zakharova RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 07:00
Kamilla Rakhimova UZB vs Ella Seidel GER Inizio 07:00

WTA Dubai
Kamilla Rakhimova
6
6
4
Ella Seidel
1
7
6
Vincitore: Seidel
Mostra dettagli

(6) Magdalena Frech POL vs (13) Varvara Gracheva FRA

WTA Dubai
Magdalena Frech [6]
40
1
Varvara Gracheva [13]
40
1
Mostra dettagli

(3) Sonay Kartal GBR vs Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 07:00
Veronika Erjavec SLO vs Moyuka Uchijima JPN Inizio 07:00
WTA Dubai
Veronika Erjavec
0
6
3
0
Moyuka Uchijima
0
7
6
0
Vincitore: Uchijima
Mostra dettagli

(4) Peyton Stearns USA vs (12) Elena-Gabriela Ruse ROU

WTA Dubai
Peyton Stearns [4]
0
2
6
0
Elena-Gabriela Ruse [12]
0
6
4
1
Mostra dettagli

TAG: ,

2 commenti

JOA20 (Guest) 14-02-2026 09:35

Forza Betta, a questo giro evitiamo di puntare sul ripescaggio

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Non tennista (Guest) 14-02-2026 09:32

Se Cocciaretto supera la qualifica spero in una sua
definitiva esplosione in questo torneo 💣 💥

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!