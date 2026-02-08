Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 08 Febbraio 2026
ATP 250 Buenos Aires – terra
Q2 Passaro – Cecchinato Inizio 17:00
Q2 Pellegrino – Seyboth Wild Non prima 19:00
CH 75 Tenerife – hard
F Maestrelli – Merida Non prima 13:00
CH 50 Cesenatico – indoor hard
F Prihodko – Brancaccio Inizio 16:00
CH 75 Tenerife – hard
Q1 Vega Hernandez – Bondioli 2° inc. ore 11
Q1 Callejon Hernando – Fonio 3° inc. ore 11
Q1 Kielan – Piraino 4° inc. ore 11
CH 50 Baton Rouge – hard
Q1 Hohmann – Covato Inizio 17:00
CH 125 Pau – indoor hard
Q1 Ribecai – Trotter 2° inc. ore 10
