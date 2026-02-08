Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 08 Febbraio 2026

08/02/2026 08:47 1 commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

ARG ATP 250 Buenos Aires – terra
Q2 Passaro ITA – Cecchinato ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Pellegrino ITA – Seyboth Wild BRA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare






ESP CH 75 Tenerife – hard
F Maestrelli ITA – Merida ESP Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare






ITA CH 50 Cesenatico – indoor hard
F Prihodko UKR – Brancaccio ITA Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare





ESP CH 75 Tenerife – hard
Q1 Vega Hernandez ESP – Bondioli ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

Q1 Callejon Hernando ESP – Fonio ITA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

Q1 Kielan POL – Piraino ITA 4° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare





USA CH 50 Baton Rouge – hard
Q1 Hohmann USA – Covato ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare





FRA CH 125 Pau – indoor hard
Q1 Ribecai ITA – Trotter JPN 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

Harlan (Guest) 08-02-2026 09:50

Azz Ceck-Passaro …
Prevedo scintille

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!