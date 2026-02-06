Montpellier 250 | Hard | e612620 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Luca Nardi (LIVE)
06/02/2026 13:58 17 commenti
ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Court Patrice Dominguez – ore 12:30
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Montpellier
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1]
6
1
Theo Arribage / Albano Olivetti [4]
7
6
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
1-5 → 1-6
S. Doumbia / Reboul
0-15
df
0-30
0-40
1-4 → 1-5
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
40-0
0-3 → 1-3
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
ace
0-2 → 0-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
0-1 → 0-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-7
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
ace
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
40-15
6-5 → 6-6
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
30-15
40-15
5-5 → 6-5
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
5-4 → 5-5
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
4-3 → 4-4
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
40-0
3-3 → 4-3
T. Arribage / Olivetti
0-15
0-30
0-40
2-3 → 3-3
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
1-2 → 1-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
ace
30-0
40-0
1-0 → 1-1
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Adrian Mannarino vs Arthur Gea (Non prima 14:30)
ATP Montpellier
Adrian Mannarino
0
0
Arthur Gea
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
Martin Damm vs Luca Nardi
Il match deve ancora iniziare
Felix Auger-Aliassime vs Arthur Fils (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Tallon Griekspoor vs Titouan Droguet
Il match deve ancora iniziare
@ Pier no guest (#4559417)
Solo un’aggiunta.
Quando a molti piacevano i suoi commenti, io ero l’unico che si permetteva di dire che la continua litanìa dopo ogni sconfitta di Alcaraz per dire che lo avevano pompato e spolpato con la cultura del “tutto e subito” e che ormai aveva già dato tutto e stava iniziando a pagare il conto, era una emerita caz….
@ givaldo barbosa (#4559388)
Ma allora detu è un genio! Chiedo scusa se pensavo fosse Renzi sotto mentite spoglie…
Sinceramente credo che quella tra Nardi e Damm sarà una partita a senso unico, l’americano è in piena fiducia mentre l’italiano deluderà un’ennesima volta, spegnendo le speranze dei pochi tifosi italiani che ancora credono in lui
Dai c’andamm!!
Ben fatto anche tu…
era l’ora, è un poveretto, lascialo nel suo brodo…
Per la verità, è sufficiente recuperare il topic di ieri, quello su Humbert che risponde al telefonino, e leggere il commento numero 23, quello dell’utente Ibson.
@ givaldo barbosa (#4559388)
Fatti aiutare, ne hai davvero bisogno
Ma quanti francesi ci sono ai quarti di questo torneo?
Sfido io, si gioca in Francia….
No, non è così scontato.
Specialmente Droghè, antico castigatore di Musetti, era inatteso.
Neanche era scontato che Gea, dopo il brillante torneo australiano, sapesse confermarsi.
Come anche che Fils al suo rientro fosse già in grado di vincere un paio di incontri.
Infine il tremendo vecchietto Mannarino.
Da una generazione all’altra, la Francia sugli scudi
@ Detuqueridapresencia (#4559412)
Tranquillo, dai, non è niente, non sentirti accerchiato. Crediamo a tutto ciò che dichiari. Ti vogliamo bene.
Saludos
Amen!
Definitivo. Hai ragione. Farò come te. Non solo non gli risponderò. Non lo leggerò nemmeno più. Grazie!
@ Detuqueridapresencia (#4559412)
Un tempo leggevo cosa scriveva, figurarsi poi da amante del gioco di Musetti.
Poi ha iniziato un delirio passato dal “non lo tifo più perché istituzionalizzato” ,e prendo a prestito una frase da Le ali della libertà, a “Musetti entro fine anno avanti a Sinner segnatevelo…salite sul carro finché siete in tempo bla bla bla” più come una provocazione che un’opinione tecnica o un legittimo auspicio.
Ora francamente basta,non leggerò un solo suo commento perché oltre a non mettere elementi tecnici (che mi interessano) la leggerezza dei suoi scritti è diventata una puerile provocazione.Porgere la mano e poi rinfocolare la polemica è un comportamento bipolare se non, piuttosto,una presa per i fondelli.
Criticare poi chi scrive molto e fare altrettanto mi sa da bue che dà del cornuto all’asino.
Non ne sentirò la mancanza,alla Barbosa preferisco la Badosa,a Givaldo le giocate di Rivaldo.
Difatti parlo inglese, spagnolo, portoghese, farsi e turco, non francese!
PS a givaldo barbone non risponderò più. La trappola delle provocazioni continue è un giochino cui ho partecipato per un po’, ma il giochino è bello quando dura poco e mi ha stancato.
Per la cronaca
L’utente che mi “ha pizzicato bene”, tal “ibson”, in realtà mi ha detto letteralmente: “ma hai hai 4 anni? Sei un asino”. Se questo è “pizzicare bene” allora io sono il lupo di Biancaneve.
Altrettanto per la cronaca: non sono solito menare vanto di mie competenze o interessi culturali. Tuttavia se un belinone qualsivoglia mi dà dell’ignorante in pubblico mi sale la mosca al naso.
Ciò detto ed essendo evidente a chi ha almeno due neuroni che givaldo barbone è un bamba cui oramai resta solo il pensiero fisso della provocazione da bocciofila (altri vanno a visitare i cantieri, altri alzano il gomito, magari givalfo barbone fa tutto insieme) con questo termino le mie risposte a questo disgiato, in quanto questo siparietto è stucchevole per me, figuriamoci per voialtri.
PS: ora però vado a predere lezioni di francese. 😉
Da come ha giocato ieri potrebbe benissimo vincere il torneo.
Il problema come sempre è testa e continuità.
Speriamo bene
@ givaldo barbosa (#4559388)
Il vero Detu non parla francese, oppure se lo fa sbaglia apposta. Non è da lui.
Se Nardi oggi vince, farà un notevole balzo in avanti, enzo
Luca Nardi, col suo gioco spumeggiante, mette di buon umore, strappa sorrisi, gli si vuole bene. Anche se ieri ha strappato qualche lacrimuccia a una persona del suo staff, evidentemente emozionato. Il timing di Luca sulla palla potrebbe essere oggetto di studi.
A proposito di oggetti da studio. Chi sembra essere un maestro nell’arte della comicità involontaria é il nostro buon Detu. Ecco come ha risposto ieri ad un utente che lo aveva “pizzicato” ben bene. Mi domando come è che non abbiano preso in considerazione la sua candidatura ai vertici dell’Atp, visto l’invidiabile curriculum. Incollo qui sotto, tiene compagnia in attesa del match di Luca:
“Ti informo che sono veloce a scrivere e che esco di casa e sto fuori casa per lavoro all’estero in tutto il mondo per più tempo di quanto tu ti possa immaginare.
Parlo 5 lingue (oltre l’italiano e il mio dialetto e comprendo molti dialetti italiani avendo lavorato in lungo e largo per lo stivale e messo piede in tutte le province).
Partecipo attivamente a una mezza dozzina di community fisiche e digitali.
Leggo e traduco dal greco e dal latino, conosco matematica, fisica, chimica, astronomia, storia (filosofia poco, mi piace così così tranne qualcuno tipo Cartesio).
Sono esperto di musica classica dal medioevo ai nostri giorni (meno la lirica di cui mi piace solo quella barocca, per niente il balletto che detesto così come la musica classica leggera, i valzer viennesi mi fanno schifo tanto da capirsi).
Ascolto jazz, blouse, rock (quello vero), rap (quello originario), cantautori italiani, francesi e turchi, musica etnica.
Mi interesso anche di politica, se non si fosse capito.
Mi occupo anche della mia famiglia (inclusi 5 gatti) e ho anche attività di volontariato.
Non pratico più sport per motivi di acciacchetti fisici ma non disdegno lunghe camminate.
Ho anche due amanti all’estero, per cui riesco a trovare il tempo di occuparmi anche di loro. Ovviamente utilizzo l’ausilio della farmaceutica, non ho più l’età per farne a meno”.
(Aggiungo io: manca solo un Master nella tecnologia delle costruzioni applicate ai modellini Lego)