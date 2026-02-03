Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Andrea Vavassori (LIVE)

03/02/2026 08:52 1 commento
Andrea Vavassori nella foto - Foto FITP
ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – 1° turno, cemento (al coperto)

Court Patrice Dominguez (Court 1)
Start 12:30
[4] Theo ARRIBAGE 🇫🇷 / Albano OLIVETTI 🇫🇷 vs Inigo CERVANTES 🇪🇸 / Pedro MARTINEZ 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare

Not before 14:30
2) [7] Hubert HURKACZ 🇵🇱 vs [Q] Martin DAMM 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare

Followed by
3) [5] Ugo HUMBERT 🇫🇷 vs Botic VAN DE ZANDSCHULP 🇳🇱

Il match deve ancora iniziare

Not before 18:30
4) Valentin ROYER 🇫🇷 vs [6] Arthur FILS 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

Followed by
5) [Q] Andrea VAVASSORI 🇮🇹 vs [LL] Ugo BLANCHET 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare




Court 1
Start 12:30
Miomir KECMANOVIC 🇷🇸 vs Pablo CARRENO BUSTA 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare

Followed by
2) [Q] Titouan DROGUET 🇫🇷 vs Jan CHOINSKI 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

Followed by
3) Alternate vs Ray HO 🇹🇼 / Hendrik JEBENS 🇩🇪

Il match deve ancora iniziare

Followed by
4) Tomas MACHAC 🇨🇿 / Matej VOCEL 🇨🇿 vs Vasil KIRKOV 🇺🇸 / Bart STEVENS 🇳🇱

Il match deve ancora iniziare

