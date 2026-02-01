Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 01 Febbraio 2026

Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
CH 125 Manama – hard
F Nardi – Jacquet Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Montpellier – indoor hard
Q1 Carballes Baena
– Vavassori 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Cesenatico – Indoor Hard
Q1 Sorger – Angelini Inizio 10:00
ATP Cesenatico
Sebastian Sorger [3]•
0
2
2
Lorenzo Angelini
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Angelini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
S. Sorger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Angelini
15-0
15-15
30-15
40-30
df
2-4 → 2-5
S. Sorger
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-4 → 2-4
S. Sorger
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
L. Angelini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Q1 Ricci – Rahmani 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Crivellaro – Rottoli 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Janvier – Mecarelli 4° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Castagnola – Bilardo 5° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Crisostomo – Tabacco 6° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Poljak – Bosio Inizio 10:00
ATP Cesenatico
David Poljak•
0
6
4
Gabriele Bosio [12]
30
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Bosio
0-15
df
15-15
40-15
ace
ace
4-0 → 4-1
G. Bosio
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
G. Bosio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Poljak
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Q1 Oradini – Bagnolini 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Dalla Valle – Valli 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Balestrieri – Iannaccone 5° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Visker – Ricca 6° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Tenerife – Hard
Q1 Burdet – Colombo 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Cluj-Napoca – Hard
TDQ Stefanini – Zidansek ore 10:00
WTA Cluj-Napoca
Lucrezia Stefanini [3]
0
6
4
Tamara Zidansek [7]•
0
1
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Lucrezia Stefanini
2-3 → 3-3
Tamara Zidansek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Lucrezia Stefanini
1-0 → 1-1
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Lucrezia Stefanini
3-1 → 4-1
Lucrezia Stefanini
2-0 → 3-0
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
4 commenti
La prossima settimana farebbe l’ATP250 di Montpellier, poi è iscritto a due Challenger125 a Pau e Lille quindi altre opportunità di fare punti le avrà, comunque importante che vinca oggi
Una vittoria per Nardi é fondamentale per non sprofondare troppo in classifica: vincendo oggi rientrerebbe nei 100, ma da qui a un mese difende quasi 200 punti che a quei livelli si traducono in 30-40 posizioni
A proposito degli italiani “non in campo”: Cinà non ha certo brillato nei suoi incontri di inizio anno, tuttavia i suoi giustizieri:
— Vallejo ha vinto un challenger la settimana scorsa ed è in finale oggi, BR da 143 a 112 nel ranking virtuale.
— Simakin ha vinto il challenger in Vietnam.
— Michalski si è ritirato comunque in semifinale.
Alë Nardi, cerchiamo di portare a casa almeno questo torneo