Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 01 Febbraio 2026

01/02/2026 08:12 4 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

BRN CH 125 Manama – hard
F Nardi ITA – Jacquet FRA Inizio 15:00

Il match deve ancora iniziare




FRA ATP 250 Montpellier – indoor hard
Q1 Carballes Baena ESP – Vavassori ITA 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare



ITA CH 50 Cesenatico – Indoor Hard
Q1 Sorger AUT – Angelini ITA Inizio 10:00

ATP Cesenatico
Sebastian Sorger [3]
0
2
2
Lorenzo Angelini
0
6
3
Mostra dettagli

Q1 Ricci ITA – Rahmani IRI 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Crivellaro ITA – Rottoli ITA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Janvier FRA – Mecarelli ITA 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Castagnola ITA – Bilardo ITA 5° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Crisostomo ITA – Tabacco ITA 6° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Poljak CZE – Bosio ITA Inizio 10:00

ATP Cesenatico
David Poljak
0
6
4
Gabriele Bosio [12]
30
3
1
Mostra dettagli

Q1 Oradini ITA – Bagnolini ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Dalla Valle ITA – Valli ITA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Balestrieri ITA – Iannaccone ITA 5° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Visker NED – Ricca ITA 6° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Tenerife – Hard
Q1 Burdet SUI – Colombo ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



ROU WTA 250 Cluj-Napoca – Hard
TDQ Stefanini ITA – Zidansek SLO ore 10:00

WTA Cluj-Napoca
Lucrezia Stefanini [3]
0
6
4
Tamara Zidansek [7]
0
1
3
Mostra dettagli

4 commenti

JOA20 (Guest) 01-02-2026 10:41

Scritto da Bagel
La prossima settimana farebbe l’ATP250 di Montpellier, poi è iscritto a due Challenger125 a Pau e Lille quindi altre opportunità di fare punti le avrà, comunque importante che vinca oggi

 4
Bagel 01-02-2026 09:45

Una vittoria per Nardi é fondamentale per non sprofondare troppo in classifica: vincendo oggi rientrerebbe nei 100, ma da qui a un mese difende quasi 200 punti che a quei livelli si traducono in 30-40 posizioni

 3
WinItaly_ex_Berga 01-02-2026 08:44

A proposito degli italiani “non in campo”: Cinà non ha certo brillato nei suoi incontri di inizio anno, tuttavia i suoi giustizieri:
— Vallejo ha vinto un challenger la settimana scorsa ed è in finale oggi, BR da 143 a 112 nel ranking virtuale.
— Simakin ha vinto il challenger in Vietnam.
— Michalski si è ritirato comunque in semifinale.

 2
Sottile 01-02-2026 08:26

Alë Nardi, cerchiamo di portare a casa almeno questo torneo

 1
