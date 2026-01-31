Sorteggiati i tabelloni del Challenger Atp di Cesenatico ‘Start Romagna Cup’: l’estone Glinka  e l’elvetico Bertola prime teste di serie, 12 gli italiani nel main draw, compresi i romagnoli Caniato,  Bondioli e Forti e le wild card Romano e Basile. Altri 17 nelle qualificazioni al via domenica alle 10

Cesenatico riapre le sue porte al grande tennis. Con il sorteggio dei tabelloni di qualificazione e principale ha preso ufficialmente il via la “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi € 56.700) che terrà banco fino a domenica 8 febbraio sui campi in cemento indoor del Circolo Tennis “Godio”, in passato teatro di una Winter Cup giovanile con protagonista un certo Roger Federer e di tornei ITF: si parte dunque domenica 1 febbraio con i primi dodici incontri delle qualificazioni (inizio fissato alle ore 10 dal supervisor Riccardo Ragazzini, ingresso 5 euro), mentre il turno decisivo si svolgerà poi lunedì prima dell’avvio del main draw.

In attesa dell’esito delle qualificazioni, sono dodici i giocatori italiani al via del tabellone principale, dove i principali pretendenti al successo sono il davisman estone Daniil Glinka (n.200), che a fine 2025 ha conquistato il titolo nel Challenger canadese di Drummondville e proprio domenica disputa la finale del Challenger Atp 75 di Oeiras 2 dopo essere stato semifinalista nel primo torneo portoghese (tanto da essere già all’165° posto del live ranking), e l’elvetico Remy Bertola (255), a sua volta impegnato sabato sera nella semifinale del Challenger Atp 125 di Quimper. A entrambi il sorteggio ha riservato un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Nel primo appuntamento del 2026 nel nostro Paese del circuito Challenger, collocato in calendario nella settimana seguente alla conclusione degli Australian Open e che vede l’esordio come direttore del torneo del brasiliano Carlos Bernardes, uno dei più importanti giudici di sedia del tour rimasto nell’ambiente dopo aver chiuso la carriera di ‘chair umpire’ alla fine del 2024, ambiscono a recitare un ruolo importante pure il francese Calvin Hemery (260), terza testa di serie, che esordirà contro il napoletano Raul Brancaccio (407), e il russo Ivan Gakhov (261), n.4 del seeding e reduce dai quarti ad Oeiras 2, abbinato al lombardo Federico Arnaboldi (380). Di sicuro interesse per gli appassionati è l’unico derby tricolore di primo turno, con protagonisti Francesco Forti, 26enne di Cesenatico, e il 2007 pugliese Pierluigi Basile, entrambi in gara con una wild card (una a disposizione degli organizzatori e l’altra della federazione). La seconda wild card riservata al Settore Tecnico FITP è stata assegnata a Filippo Romano (574), 20enne ligure nativo di Sarzana che ha come coach ‘Gipo’ Arbino, l’allenatore che ha portato in alto Lorenzo Sonego, opposto allo spagnolo Alex Martinez.

Ostacolo francese, ovvero Laurent Lokoli, anche per Carlo Alberto Caniato (396), classe 2005 e romagnolo d’adozione in quanto fa base nell’Accademia del Villa Carpena Forlì (seguito dai tecnici Alberto Casadei e Omar Urbinati), mentre il 20enne mancino ravennate Federico Bondioli (438) esordirà con l’ucraino Oleg Prihodko. La dea bendata non pare aver riservato un bel trattamento a Stefano Napolitano (450), subito impegnato con il britannico Charles Broom (304), quinta forza del tabellone, Pietro Fellin (483), opposto all’austriaco Sandro Kopp (310), sesta testa di serie, e Gianmarco Ferrari (454), a sua volta sorteggiato con il ceco Petr Brunclik (313), n.7 del seeding. Giovanni Fonio (458) affronterà il russo Svyatoslav Gulin, mentre il reggiano Andrea Guerrieri attende un qualificato.

Come detto, si parte domenica con le qualificazioni che vedono in campo ben 17 italiani sui 24 tennisti al via, compresi diversi giocatori di scuola romagnola. E’ subito derby, ad esempio tra il ravennate Enrico Dalla Valle (n.1) e la wild card locale Andrea Valli, come pure tra il forlivese Jacopo Bilardo e Luca Castagnola, quarta testa di serie delle qualificazioni, e tra il cervese Daniel Bagnolini (portacolori del Ct Zavaglia Ravenna in serie A) e il mancino di Rovereto Giovanni Oradini, n.5 del seeding. Il 2006 Lorenzo Angelini (Accademia Villa Carpena Forlì) sfida l’austriaco Sebastian Sorger (n.3), così come il 18enne Michele Mecarelli, allievo della Galimberti Tennis Academy a Cattolica, è chiamato a misurarsi con il francese Maxime Janvier (n.2). Testa a testa tricolori per Lorenzo Rottoli (fresco campione d’Italia con il Ct Massa Lombarda), abbinato alla wild card Gabriele Crivellaro, e per il giovane Alessio Balestrieri (Galimberti Tennis Academy, pure lui wild card), sorteggiato con Federico Iannaccone (n.7), mentre l’under 18 cervese Pietro Ricci affronta l’iraniano Kasra Rahmani che fa base al Piatti Tennis Center di Bordighera.

A caccia di un posto in tabellone nella competizione che ha per sponsor principale Start Romagna anche Gabriele Bosio, Giorgio Ricca, Giovanni Crisostomo e Fausto Tabacco, gli ultimi due subito uno di fronte all’altro al primo turno.

Challenger 50 Cesenatico – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Daniil Glinka vs Qualifier

Oleg Prihodko vs Federico Bondioli

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (8) Kilian Feldbausch

(4) Ivan Gakhov vs Federico Arnaboldi

(WC) Francesco Forti vs (WC) Pierluigi Basile

(Alt) Andrea Guerrieri vs Qualifier

Gianmarco Ferrari vs (7) Petr Brunclik

(6) Sandro Kopp vs (Alt) Pietro Fellin

Giovanni Fonio vs Svyatoslav Gulin

(Alt) Laurent Lokoli vs Carlo Alberto Caniato

Raul Brancaccio vs (3) Calvin Hemery

(5) Charles Broom vs Stefano Napolitano

Alex Martinez vs (WC) Filippo Romano

Radu Albot vs Cyril Vandermeersch

Qualifier vs (2) Remy Bertola

(1) Enrico Dalla Vallevs (WC) Andrea Valli(WC) Pietro Riccivs (11) Kasra Rahmani

(2) Maxime Janvier vs (Alt) Michele Mecarelli

(Alt) Mick Veldheer vs (8) Josip Simundza

(3) Sebastian Sorger vs Lorenzo Angelini

David Poljak vs (12) Gabriele Bosio

(4) Luca Castagnola vs Jacopo Bilardo

(WC) Alessio Balestrieri vs (7) Federico Iannaccone

(5) Giovanni Oradini vs (Alt) Daniel Bagnolini

(WC) Gabriele Crivellaro vs (Alt) (10) Lorenzo Rottoli

(6) Niels Visker vs (Alt) Giorgio Ricca

Giacomo Crisostomo vs (9) Fausto Tabacco

