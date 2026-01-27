Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 11 (LIVE)

Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Australian Open (Australia 🇦🇺) Quarti di Finale, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) E. Rybakina vs (2) I. Swiatek
GS Australian Open
E. Rybakina [5]
0
0
I. Swiatek [2]
0
0
(6) J. Pegula vs (4) A. Anisimova
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(5) L. Musetti
vs (4) N. Djokovic
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Intentionally Blank
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(8) B. Shelton vs (2) J. Sinner
Il match deve ancora iniziare
E. Shibahara / V. Zvonareva vs (WC) K. Birrell / (WC) T. Gibson
Il match deve ancora iniziare
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) C. Harrison / (6) N. Skupski vs P. Nouza / P. Rikl
GS Australian Open
C. Harrison / N. Skupski [6]
40
6
0
P. Nouza / P. Rikl•
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Nouza / P. Rikl
5-2 → 6-2
C. Harrison / N. Skupski
4-2 → 5-2
P. Nouza / P. Rikl
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
C. Harrison / N. Skupski
2-2 → 3-2
P. Nouza / P. Rikl
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
C. Harrison / N. Skupski
1-1 → 2-1
P. Nouza / P. Rikl
1-0 → 1-1
C. Harrison / N. Skupski
0-0 → 1-0
(4) M. Arevalo / (4) M. Pavic vs L. Johnson / J. Zielinski
Il match deve ancora iniziare
(3) S. Hsieh / (3) J. Ostapenko vs (5) G. Dabrowski / (5) L. Stefani
Il match deve ancora iniziare
(WC) O. Gadecki / (WC) J. Peers vs (4) T. Townsend / (4) N. Mektic
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
K. Mladenovic
/ M. Guinard
vs (2) L. Stefani
/ (2) M. Arevalo
Il match deve ancora iniziare
Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
R. Shaw
vs (2) S. Schroder
GS Australian Open
R. Shaw
1
2
S. Schroder
6
6
Vincitore: S. Schroder
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Schroder
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
S. Schroder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
R. Shaw
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
S. Schroder
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Shaw
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
S. Schroder
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
S. Schroder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
(1) Y. Kamiji vs J. Griffioen
GS Australian Open
Y. Kamiji [2]
40
0
J. Griffioen•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Griffioen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
(1) A. Hewett vs T. Miki
Il match deve ancora iniziare
C. Ratzlaff vs (2) T. Oda
Il match deve ancora iniziare
F. Broadbent / L. Pena vs D. Ramphadi / J. Woodman
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
G. Fernandez
/ T. Oda
vs (2) M. De la Puente
/ (2) S. Houdet
Il match deve ancora iniziare
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) J. Mackenzie vs (12) F. Thomas
GS Australian Open
J. Mackenzie [5]
7
6
F. Thomas [5]
5
4
Vincitore: J. Mackenzie
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Thomas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. Mackenzie
15-40
15-0
30-0
30-15
40-15
2-3 → 3-3
J. Mackenzie
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Mackenzie
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
F. Thomas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Mackenzie
40-15
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
F. Thomas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
J. Mackenzie
40-A
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
F. Thomas
30-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Mackenzie
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
F. Thomas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
(9) S. Rybkin vs (8) Z. Nurlanuly
GS Australian Open
S. Rybkin [9]
0
0
Z. Nurlanuly [8]
0
0
L. Hewitt / P. Rafter vs M. Baghdatis / T. Haas
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(1) A. Kovackova
vs (13) M. Makarova
Il match deve ancora iniziare
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Hozumi / F. Wu vs (4) E. Mertens / (4) S. Zhang
GS Australian Open
E. Hozumi / F. Wu
30
2
E. Mertens / S. Zhang [4]•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Mertens / S. Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
E. Hozumi / F. Wu
2-2 → 2-3
E. Mertens / S. Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
E. Hozumi / F. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
E. Mertens / S. Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
E. Hozumi / F. Wu
0-0 → 1-0
(1) K. Siniakova / (1) T. Townsend vs (7) A. Danilina / (7) A. Krunic
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
O. Luz
/ R. Matos
vs (3) M. Granollers
/ (3) H. Zeballos
Il match deve ancora iniziare
C. Dellacqua / A. Molik vs D. Hantuchova / A. Petkovic
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) N. Vink vs (WC) F. Broadbent
GS Australian Open
N. Vink [1]
6
6
F. Broadbent
0
1
Vincitore: N. Vink
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Broadbent
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
N. Vink
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Broadbent
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
N. Vink
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
F. Broadbent
15-0
30-0
30-30
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
J. Woodman vs (Q) Y. Silva
GS Australian Open
J. Woodman
15
5
Y. Silva•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Woodman
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Y. Silva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Y. Silva
40-30
0-15
15-15
15-30
15-40
1-1 → 2-1
J. Woodman
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Y. Silva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Z. Zhu vs L. De Greef
Il match deve ancora iniziare
(3) M. De la Puente vs R. Spaargaren
Il match deve ancora iniziare
A. Bernal / K. Chasteau vs K. Montjane / M. Tanaka
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
J. Bos
/ L. De Greef
vs (2) Y. Kamiji
/ (2) Z. Zhu
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
B. Wenzel vs H. Davidson
GS Australian Open
B. Wenzel
30
6
2
1
H. Davidson [2]•
30
1
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Wenzel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
H. Davidson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Wenzel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
B. Wenzel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
B. Wenzel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
H. Davidson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Wenzel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
H. Davidson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
B. Wenzel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
B. Wenzel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
B. Wenzel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
D. De Groot vs (WC) J. Bos
Il match deve ancora iniziare
(WC) A. Parker vs G. Reid
Il match deve ancora iniziare
(Q) A. Cataldo vs (4) G. Fernandez
Il match deve ancora iniziare
F. Cayulef / G. Lazarte vs (2) H. Davidson / (2) A. Lapthorne
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(1) D. Caverzaschi
/ (1) R. Spaargaren
vs A. Cataldo
/ A. Parker
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Lapthorne vs (4) A. Kaplan
GS Australian Open
A. Lapthorne [2]
40
4
5
A. Kaplan•
30
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kaplan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A. Lapthorne
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
A. Kaplan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
A. Kaplan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Kaplan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
A. Lapthorne
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Lapthorne
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
A. Kaplan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Lapthorne
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Lapthorne
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Kaplan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
A. Kaplan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
(Q) M. Zikri vs (2) A. Van Koot
Il match deve ancora iniziare
(3) X. Li vs K. Chasteau
Il match deve ancora iniziare
D. Caverzaschi vs T. Egberink
Il match deve ancora iniziare
(1) G. Sasson / (1) N. Vink vs A. Kaplan / S. Schroder
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
T. Egberink
/ T. Miki
vs A. Hewett
/ G. Reid
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
G. Slade vs (Q) L. Pena
GS Australian Open
G. Slade
1
3
L. Pena
6
6
Vincitore: L. Pena
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Pena
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
15-0
3-4 → 3-5
L. Pena
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
G. Slade
40-0
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Slade
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
G. Slade
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-4 → 1-4
G. Slade
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
L. Pena
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
G. Slade
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
A. Bernal vs K. Montjane
GS Australian Open
A. Bernal
0
0
K. Montjane
0
0
(Q) M. Ohtani vs M. Tanaka
Il match deve ancora iniziare
S. Houdet vs (Q) D. Rodrigues
Il match deve ancora iniziare
G. Slade / B. Wenzel vs R. Shaw / Y. Silva
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
D. De Groot
/ A. Van Koot
vs J. Griffioen
/ L. Guo
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) L. Gryp vs L. Foyster
GS Australian Open
L. Gryp [1]
15
6
3
5
L. Foyster•
0
2
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Gryp
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-0 → 5-1
L. Gryp
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 4-0
L. Foyster
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
L. Gryp
40-0
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Gryp
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
L. Foyster
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Foyster
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Foyster
40-15
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
L. Foyster
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
L. Foyster
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(2) S. Matsuoka vs L. Heald
Il match deve ancora iniziare
(1) A. Lantermann vs A. Shawcross
Il match deve ancora iniziare
(2) L. De Gouveia vs M. Knoesen
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(3) G. Sasson vs D. Ramphadi
GS Australian Open
G. Sasson [1]
6
6
D. Ramphadi
2
2
Vincitore: G. Sasson
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ramphadi
30-40
0-15
0-30
0-40
15-40
4-2 → 5-2
G. Sasson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
G. Sasson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
G. Sasson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
D. Ramphadi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Sasson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
D. Ramphadi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
G. Lazarte vs F. Cayulef
GS Australian Open
G. Lazarte
0
0
F. Cayulef
0
0
(WC) L. Guo vs (4) Z. Wang
Il match deve ancora iniziare
S. Lysov vs Z. Ji
Il match deve ancora iniziare
(1) X. Li / (1) Z. Wang vs M. Ohtani / M. Zikri
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
C. Ratzlaff
/ D. Rodrigues
vs Z. Ji
/ S. Lysov
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) R. Zhang vs (10) K. Sawashiro
GS Australian Open
R. Zhang [5]
0
4
5
K. Sawashiro [10]•
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
R. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
K. Sawashiro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
R. Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
K. Sawashiro
A-40
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
R. Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
K. Sawashiro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
R. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
E. Tupitsyna vs S. Bielinska
Il match deve ancora iniziare
L. Sloboda vs (3) R. Tabata
Il match deve ancora iniziare
(WC) S. Park / (WC) H. Sekhon vs (2) L. Miguel / (2) Z. Sesko
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Todoran
vs K. Thompson
GS Australian Open
M. Todoran•
40
4
K. Thompson
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Todoran
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
K. Thompson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Todoran
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
K. Thompson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
K. Thompson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Y. Qu vs R. Zolotareva
Il match deve ancora iniziare
(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
A. Malova
/ A. Terentyeva
vs R. Alame
/ M. Rajeshwaran Revathi
Il match deve ancora iniziare
(5) M. Thamm / (5) R. Zhang vs A. James / M. Pawelska
Il match deve ancora iniziare
K. Kosaner / M. Sik vs M. Ceban / K. Filaretov
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
C. Doig / D. Kisimov vs (WC) E. Domingo / (WC) T. Takizawa
GS Australian Open
C. Doig / D. Kisimov
7
7
E. Domingo / T. Takizawa
5
6
Vincitore: C. Doig / D. Kisimov
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
4-1*
5-1*
5*-2
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
E. Domingo / T. Takizawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
6-5 → 6-6
C. Doig / D. Kisimov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
E. Domingo / T. Takizawa
5-4 → 5-5
C. Doig / D. Kisimov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
E. Domingo / T. Takizawa
4-3 → 4-4
C. Doig / D. Kisimov
3-3 → 4-3
E. Domingo / T. Takizawa
40-30
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
C. Doig / D. Kisimov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
E. Domingo / T. Takizawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
C. Doig / D. Kisimov
1-1 → 2-1
E. Domingo / T. Takizawa
1-0 → 1-1
C. Doig / D. Kisimov
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Domingo / T. Takizawa
6-5 → 7-5
C. Doig / D. Kisimov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
E. Domingo / T. Takizawa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
C. Doig / D. Kisimov
4-4 → 5-4
E. Domingo / T. Takizawa
4-3 → 4-4
C. Doig / D. Kisimov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
E. Domingo / T. Takizawa
3-2 → 3-3
C. Doig / D. Kisimov
3-1 → 3-2
E. Domingo / T. Takizawa
3-0 → 3-1
C. Doig / D. Kisimov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
E. Domingo / T. Takizawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
C. Doig / D. Kisimov
0-0 → 1-0
M. Gribaldo / S. Massellani vs (4) K. Hance / (4) T. Konduri
GS Australian Open
M. Gribaldo / S. Massellani
0
0
K. Hance / T. Konduri [4]
0
0
(8) N. Lagaev / (8) A. Sushkova vs C. Clarke / N. Lee
Il match deve ancora iniziare
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva vs T. Hermanova / D. Zoldakova
Il match deve ancora iniziare
@ Marco Tullio Cicerone (#4552603)
Non sono troppo d’accordo su Sonego: il di più che poteva fare era offrire una prestazione migliore.
Mi sembraa che il 1° QF femminile sia programmato per le 1:30 italiane, il 2° QF non prima delle 3:00 e Musetti vs Djokovic non prima delle 4:30. Comunque anch’io avevo intenzione di puntare la sveglia alle 5:00 ma seguendo il tuo consiglio la punterò alle 5:30.
I soliti giornalisti impiccioni hanno voluto sentire la voce del Sindaco di Sexten, per capire se guarderà la partita, e lui (in perfetto dialetto sudtirolese) ha dichiarato: “Adda passà ‘a nuttata!”.
Ahahahah 😀
Grazie Detu.
Io ho appena scritto nell’altro topic analogo, ma che interessa gli italiani e ho parlato di sveglia impostata alle 4:15 …
La re imposto…
Non succede ma se succede ti perculo tutta la vita.
Un primo bilancio provvisorio di questi AO, in attesa che si completino, è già positivo. Abbiamo avuto 3 italiani agli ottavi e più di due ai quarti non era possibile perché uno era un derby. E sono 5 slam di fila che abbiamo due italiani ai QF.
Sinner ha subito una tremenda botta di calore e ha passato il turno quando sembrava difficile che ci potesse riuscire. Per me la Heat Stress Scale è impostata leggermente troppo in alto, dovrebbero sospendere la partita o chiudere il tetto un po’ prima. Speriamo che non risenta troppo in seguito e si sia già ripreso completamente.
Darderi ha ottenuto una grande vittoria contro Kachanov, anche lui è diventato forte pure sul cemento ed è un’ottima notizia, sia per lui personalmente che in chiave coppa Davis. Che perdesse nettamente contro Sinner, terzo set a parte, era nell’ordine delle cose e non deve preoccupare minimamente.
Musetti ha rispettato la testa di serie e non era scontato, vittoria più di gambe che di tennis contro Collignon, facile con Sonego, una lotta all’ultimo sangue con Machac in una partita giocata bene da entrambi – solo il primo set di Lorenzo è stato brutto – e infine tre set contro Fritz. Musetti ormai vale la top ten anche sul cemento, credo che i quarti qui e a New York lo dimostrino.
Peccato per Cobolli col suo virus intestinale, ancora di più per Berrettini che non ce l’ha fatta a partecipare. Maestrelli il suo torneo lo ha vinto passando le quali e un turno. Arnaldi e Bellucci hanno pescato decisamente male e si sapeva che erano nettamente sfavoriti per cui niente da dire. Lo stesso per Sonego naturalmente, passa il primo turno poi Musetti al secondo, difficile chiedergli di più.
Stanotte – domattina: dura per Lorenzo, la sua scatola dei trucchi non impressiona Djokovic che li conosce tutti e forse anche qualcuno che Musetti non ha ancora imparato. Dalla sua c’è l’età, contro la fortuna di Djokovic di arrivare riposatissimo a questo quarto di finale mentre lui si è sciroppato 4 ore e mezzo con un caldo assurdo contro Machac mentre meno male ha fatto presto con Fritz. Vincere stanotte sarebbe uno step ulteriore davvero enorme. Speriamo.
Sinner è ovviamente favorito, Shelton è forte ma il nostro alieno è di un’altra categoria. Il dubbio principale è il recupero fisico, se sarà a posto, come speriamo, è già passato qualche giorno, allora potrà giocare al 100%.
Una semifinale tutta italiana sarebbe un sogno, incrociamo le dita.
Nel complimentarmi anticipatamente con Djokovic e Sinner per l’ennesima semifinale mi sposto agli altri due match che non richiedono presentazione.
Quì bisogna leggere più le carte e qualche promemoria di Siegemund Freud.
6-5 per Swiatek (8-7 contando esibizioni).
Ma la cosa rilevante è che per la prima volta la Rybakina parte sfidando la Swiatek con il favore dei bookmakers,il Gap più ampio tra le due è stato a Indiana Wells 2023: 1,20 Swiatek contro 4,50,e vinse invece Rybakina 6-2 6-2
Pegula migliore della settimana per gratuiti, ma arrivare ai match pesanti senza essere passata attraverso certi test,qualche difficoltà, non è sempre di aiuto, è spesso formativo attraversare e superare certe prove durante un match, aiutano a tirare fuori quel che manca per raggiungere la pienezza.
Tra le 8 ai quarti ben 6 sono state tra le prime 3 del ranking juniores, alcune numero 1,altre 2,solo Rybakina 3.
A parte Sabalenka che non ha fatto la trafila juniores,solo una decina di tornei, altrimenti anche lei sarebbe arrivata al top,e poi la Pegula che i suoi 30 tornei giovanili li ha fatti ,con un best ranking discreto a 60, ma non particolarmente incoraggiante, infatti è una ritardata, arrivata tra le prime 100 del ranking solo a 24 anni.
Ha dalla sua la resilienza, questo tipo di giocatrici difficilmente poi tornano nell’anonimato dopo essere arrivate al vertice dopo tanto lavoro e pazienza.
Questo ci porta ad aprire una finestra.
Le sorelle Kovackova a guidare il seeding juniores,Jana è uscita, c’è ancora la maggiore Alena.
Ottavi con: 4 Cinesi 4 Russe 2 Ceche e Ucraine 1 Usa Giap Fra Can.
Chi sta sferragliando è la 15enne cinese Xinran Sun,una striscia di 27-1 compressi 2 titoli pro consecutivi nei 15.000 a Sharm, è stata lei a vincere a Traralgon,prova generale degli AO, battendo in finale la Efremova (che aveva già la WC per le qualifiche Major) nettamente 6-3 6-1, quando 5 mesi fa ci aveva perso 6-0 6-2 agli US OPEN,questo dimostra una crescita impressionante in 5 mesi.
Gli australiani ci devono spiegare come cacchio fa Musetti a cominciare alle 3.00 ora italiana. Ci sono due QF femminili e il primo comincia 1.30; prima delle 5.00 non punto la sveglia: dai almeno 1 h 30 a partita e mezz’ora di merenda fra una e l’altra, poi un po’ di pausa ancora poi i palleggi: sveglia 5.30. E può essere sia pure presto.
FORZA MUSO E JANNIK
PRENDIAMOCI L’AUSTRALIA
E diamo l’ennesimo dispiacere a McEnrosikon