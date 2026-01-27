Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 11 (LIVE)

27/01/2026 21:24 9 commenti
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images

Australian Open (Australia 🇦🇺) Quarti di Finale, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) E. Rybakina KAZ vs (2) I. Swiatek POL

GS Australian Open
E. Rybakina [5]
0
0
I. Swiatek [2]
0
0
(6) J. Pegula USA vs (4) A. Anisimova USA

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(5) L. Musetti ITA vs (4) N. Djokovic SRB
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(8) B. Shelton USA vs (2) J. Sinner ITA

E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS vs (WC) K. Birrell AUS / (WC) T. Gibson AUS

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR vs P. Nouza CZE / P. Rikl CZE

GS Australian Open
C. Harrison / N. Skupski [6]
40
6
0
P. Nouza / P. Rikl
0
2
0
(4) M. Arevalo ESA / (4) M. Pavic CRO vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL

(3) S. Hsieh TPE / (3) J. Ostapenko LAT vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA

(WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS vs (4) T. Townsend USA / (4) N. Mektic CRO

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
K. Mladenovic FRA / M. Guinard FRA vs (2) L. Stefani BRA / (2) M. Arevalo ESA
Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
R. Shaw CAN vs (2) S. Schroder NED
GS Australian Open
R. Shaw
1
2
S. Schroder
6
6
Vincitore: S. Schroder
(1) Y. Kamiji JPN vs J. Griffioen NED

GS Australian Open
Y. Kamiji [2]
40
0
J. Griffioen
40
0
(1) A. Hewett GBR vs T. Miki JPN

C. Ratzlaff USA vs (2) T. Oda JPN

F. Broadbent AUS / L. Pena BRA vs D. Ramphadi RSA / J. Woodman AUS

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
G. Fernandez ARG / T. Oda JPN vs (2) M. De la Puente ESP / (2) S. Houdet FRA
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) J. Mackenzie GER vs (12) F. Thomas SUI

GS Australian Open
J. Mackenzie [5]
7
6
F. Thomas [5]
5
4
Vincitore: J. Mackenzie
(9) S. Rybkin RUS vs (8) Z. Nurlanuly KAZ

GS Australian Open
S. Rybkin [9]
0
0
Z. Nurlanuly [8]
0
0
L. Hewitt AUS / P. Rafter AUS vs M. Baghdatis CYP / T. Haas GER

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(1) A. Kovackova CZE vs (13) M. Makarova RUS
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Hozumi JPN / F. Wu TPE vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN

GS Australian Open
E. Hozumi / F. Wu
30
2
E. Mertens / S. Zhang [4]
40
3
(1) K. Siniakova CZE / (1) T. Townsend USA vs (7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
O. Luz BRA / R. Matos BRA vs (3) M. Granollers ESP / (3) H. Zeballos ARG
C. Dellacqua AUS / A. Molik AUS vs D. Hantuchova SVK / A. Petkovic GER

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) N. Vink NED vs (WC) F. Broadbent AUS

GS Australian Open
N. Vink [1]
6
6
F. Broadbent
0
1
Vincitore: N. Vink
J. Woodman AUS vs (Q) Y. Silva BRA

GS Australian Open
J. Woodman
15
5
Y. Silva
15
1
Z. Zhu CHN vs L. De Greef NED

(3) M. De la Puente ESP vs R. Spaargaren NED

A. Bernal COL / K. Chasteau FRA vs K. Montjane RSA / M. Tanaka JPN

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
J. Bos NED / L. De Greef NED vs (2) Y. Kamiji JPN / (2) Z. Zhu CHN
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
B. Wenzel AUS vs H. Davidson AUS

GS Australian Open
B. Wenzel
30
6
2
1
H. Davidson [2]
30
1
6
1
D. De Groot NED vs (WC) J. Bos NED

(WC) A. Parker AUS vs G. Reid GBR

(Q) A. Cataldo CHI vs (4) G. Fernandez ARG

F. Cayulef CHI / G. Lazarte ARG vs (2) H. Davidson AUS / (2) A. Lapthorne GBR

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(1) D. Caverzaschi ESP / (1) R. Spaargaren NED vs A. Cataldo CHI / A. Parker AUS
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Lapthorne GBR vs (4) A. Kaplan TUR

GS Australian Open
A. Lapthorne [2]
40
4
5
A. Kaplan
30
6
6
(Q) M. Zikri ISR vs (2) A. Van Koot NED

(3) X. Li CHN vs K. Chasteau FRA

D. Caverzaschi ESP vs T. Egberink NED

(1) G. Sasson ISR / (1) N. Vink NED vs A. Kaplan TUR / S. Schroder NED

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
T. Egberink NED / T. Miki JPN vs A. Hewett GBR / G. Reid GBR
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
G. Slade GBR vs (Q) L. Pena BRA

GS Australian Open
G. Slade
1
3
L. Pena
6
6
Vincitore: L. Pena
A. Bernal COL vs K. Montjane RSA

GS Australian Open
A. Bernal
0
0
K. Montjane
0
0
(Q) M. Ohtani JPN vs M. Tanaka JPN

S. Houdet FRA vs (Q) D. Rodrigues BRA

G. Slade GBR / B. Wenzel AUS vs R. Shaw CAN / Y. Silva BRA

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
D. De Groot NED / A. Van Koot NED vs J. Griffioen NED / L. Guo CHN
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) L. Gryp BEL vs L. Foyster GBR

GS Australian Open
L. Gryp [1]
15
6
3
5
L. Foyster
0
2
6
1
(2) S. Matsuoka JPN vs L. Heald USA

(1) A. Lantermann BEL vs A. Shawcross AUS

(2) L. De Gouveia GBR vs M. Knoesen GBR

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(3) G. Sasson ISR vs D. Ramphadi RSA

GS Australian Open
G. Sasson [1]
6
6
D. Ramphadi
2
2
Vincitore: G. Sasson
G. Lazarte ARG vs F. Cayulef CHI

GS Australian Open
G. Lazarte
0
0
F. Cayulef
0
0
(WC) L. Guo CHN vs (4) Z. Wang CHN

S. Lysov ISR vs Z. Ji CHN

(1) X. Li CHN / (1) Z. Wang CHN vs M. Ohtani JPN / M. Zikri ISR

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
C. Ratzlaff USA / D. Rodrigues BRA vs Z. Ji CHN / S. Lysov ISR
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) R. Zhang CHN vs (10) K. Sawashiro JPN

GS Australian Open
R. Zhang [5]
0
4
5
K. Sawashiro [10]
0
6
4
E. Tupitsyna RUS vs S. Bielinska UKR

L. Sloboda SVK vs (3) R. Tabata JPN

(WC) S. Park AUS / (WC) H. Sekhon AUS vs (2) L. Miguel BRA / (2) Z. Sesko SLO

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Todoran ROU vs K. Thompson HKG
GS Australian Open
M. Todoran
40
4
K. Thompson
0
4
Y. Qu CHN vs R. Zolotareva RUS

(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
A. Malova RUS / A. Terentyeva RUS vs R. Alame AUS / M. Rajeshwaran Revathi IND
(5) M. Thamm GER / (5) R. Zhang CHN vs A. James JAM / M. Pawelska POL

K. Kosaner TUR / M. Sik TUR vs M. Ceban GBR / K. Filaretov RUS

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
C. Doig RSA / D. Kisimov BUL vs (WC) E. Domingo AUS / (WC) T. Takizawa AUS

GS Australian Open
C. Doig / D. Kisimov
7
7
E. Domingo / T. Takizawa
5
6
Vincitore: C. Doig / D. Kisimov
M. Gribaldo ITA / S. Massellani ITA vs (4) K. Hance USA / (4) T. Konduri USA

GS Australian Open
M. Gribaldo / S. Massellani
0
0
K. Hance / T. Konduri [4]
0
0
(8) N. Lagaev CAN / (8) A. Sushkova UKR vs C. Clarke USA / N. Lee USA

F. Dorofeeva-Rybas RUS / A. Pushkareva RUS vs T. Hermanova CZE / D. Zoldakova CZE

9 commenti. Lasciane uno!

piper 27-01-2026 23:11

@ Marco Tullio Cicerone (#4552603)

Non sono troppo d’accordo su Sonego: il di più che poteva fare era offrire una prestazione migliore.

 9
piper 27-01-2026 23:03

Scritto da Detuqueridapresencia
Gli australiani ci devono spiegare come cacchio fa Musetti a cominciare alle 3.00 ora italiana. Ci sono due QF femminili e il primo comincia 1.30; prima delle 5.00 non punto la sveglia: dai almeno 1 h 30 a partita e mezz’ora di merenda fra una e l’altra, poi un po’ di pausa ancora poi i palleggi: sveglia 5.30. E può essere sia pure presto.

Mi sembraa che il 1° QF femminile sia programmato per le 1:30 italiane, il 2° QF non prima delle 3:00 e Musetti vs Djokovic non prima delle 4:30. Comunque anch’io avevo intenzione di puntare la sveglia alle 5:00 ma seguendo il tuo consiglio la punterò alle 5:30.

 8
JannikUberAlles 27-01-2026 22:19

I soliti giornalisti impiccioni hanno voluto sentire la voce del Sindaco di Sexten, per capire se guarderà la partita, e lui (in perfetto dialetto sudtirolese) ha dichiarato: “Adda passà ‘a nuttata!”.

Ahahahah 😀

 7
antoniov 27-01-2026 22:13

Scritto da Detuqueridapresencia
Gli australiani ci devono spiegare come cacchio fa Musetti a cominciare alle 3.00 ora italiana. Ci sono due QF femminili e il primo comincia 1.30; prima delle 5.00 non punto la sveglia: dai almeno 1 h 30 a partita e mezz’ora di merenda fra una e l’altra, poi un po’ di pausa ancora poi i palleggi: sveglia 5.30. E può essere sia pure presto.

Grazie Detu.

Io ho appena scritto nell’altro topic analogo, ma che interessa gli italiani e ho parlato di sveglia impostata alle 4:15 …

La re imposto…

 6
Marco Tullio Cicerone 27-01-2026 22:13

Scritto da Gaz
Nel complimentarmi anticipatamente con Djokovic e Sinner per l’ennesima semifinale mi sposto agli altri due match che non richiedono presentazione.

Non succede ma se succede ti perculo tutta la vita.

 5
Marco Tullio Cicerone 27-01-2026 22:09

Un primo bilancio provvisorio di questi AO, in attesa che si completino, è già positivo. Abbiamo avuto 3 italiani agli ottavi e più di due ai quarti non era possibile perché uno era un derby. E sono 5 slam di fila che abbiamo due italiani ai QF.

Sinner ha subito una tremenda botta di calore e ha passato il turno quando sembrava difficile che ci potesse riuscire. Per me la Heat Stress Scale è impostata leggermente troppo in alto, dovrebbero sospendere la partita o chiudere il tetto un po’ prima. Speriamo che non risenta troppo in seguito e si sia già ripreso completamente.

Darderi ha ottenuto una grande vittoria contro Kachanov, anche lui è diventato forte pure sul cemento ed è un’ottima notizia, sia per lui personalmente che in chiave coppa Davis. Che perdesse nettamente contro Sinner, terzo set a parte, era nell’ordine delle cose e non deve preoccupare minimamente.

Musetti ha rispettato la testa di serie e non era scontato, vittoria più di gambe che di tennis contro Collignon, facile con Sonego, una lotta all’ultimo sangue con Machac in una partita giocata bene da entrambi – solo il primo set di Lorenzo è stato brutto – e infine tre set contro Fritz. Musetti ormai vale la top ten anche sul cemento, credo che i quarti qui e a New York lo dimostrino.

Peccato per Cobolli col suo virus intestinale, ancora di più per Berrettini che non ce l’ha fatta a partecipare. Maestrelli il suo torneo lo ha vinto passando le quali e un turno. Arnaldi e Bellucci hanno pescato decisamente male e si sapeva che erano nettamente sfavoriti per cui niente da dire. Lo stesso per Sonego naturalmente, passa il primo turno poi Musetti al secondo, difficile chiedergli di più.

Stanotte – domattina: dura per Lorenzo, la sua scatola dei trucchi non impressiona Djokovic che li conosce tutti e forse anche qualcuno che Musetti non ha ancora imparato. Dalla sua c’è l’età, contro la fortuna di Djokovic di arrivare riposatissimo a questo quarto di finale mentre lui si è sciroppato 4 ore e mezzo con un caldo assurdo contro Machac mentre meno male ha fatto presto con Fritz. Vincere stanotte sarebbe uno step ulteriore davvero enorme. Speriamo.

Sinner è ovviamente favorito, Shelton è forte ma il nostro alieno è di un’altra categoria. Il dubbio principale è il recupero fisico, se sarà a posto, come speriamo, è già passato qualche giorno, allora potrà giocare al 100%.

Una semifinale tutta italiana sarebbe un sogno, incrociamo le dita.

 4
Gaz (Guest) 27-01-2026 21:59

Nel complimentarmi anticipatamente con Djokovic e Sinner per l’ennesima semifinale mi sposto agli altri due match che non richiedono presentazione.
Quì bisogna leggere più le carte e qualche promemoria di Siegemund Freud.

6-5 per Swiatek (8-7 contando esibizioni).
Ma la cosa rilevante è che per la prima volta la Rybakina parte sfidando la Swiatek con il favore dei bookmakers,il Gap più ampio tra le due è stato a Indiana Wells 2023: 1,20 Swiatek contro 4,50,e vinse invece Rybakina 6-2 6-2

Pegula migliore della settimana per gratuiti, ma arrivare ai match pesanti senza essere passata attraverso certi test,qualche difficoltà, non è sempre di aiuto, è spesso formativo attraversare e superare certe prove durante un match, aiutano a tirare fuori quel che manca per raggiungere la pienezza.

Tra le 8 ai quarti ben 6 sono state tra le prime 3 del ranking juniores, alcune numero 1,altre 2,solo Rybakina 3.
A parte Sabalenka che non ha fatto la trafila juniores,solo una decina di tornei, altrimenti anche lei sarebbe arrivata al top,e poi la Pegula che i suoi 30 tornei giovanili li ha fatti ,con un best ranking discreto a 60, ma non particolarmente incoraggiante, infatti è una ritardata, arrivata tra le prime 100 del ranking solo a 24 anni.
Ha dalla sua la resilienza, questo tipo di giocatrici difficilmente poi tornano nell’anonimato dopo essere arrivate al vertice dopo tanto lavoro e pazienza.

Questo ci porta ad aprire una finestra.
Le sorelle Kovackova a guidare il seeding juniores,Jana è uscita, c’è ancora la maggiore Alena.
Ottavi con: 4 Cinesi 4 Russe 2 Ceche e Ucraine 1 Usa Giap Fra Can.
Chi sta sferragliando è la 15enne cinese Xinran Sun,una striscia di 27-1 compressi 2 titoli pro consecutivi nei 15.000 a Sharm, è stata lei a vincere a Traralgon,prova generale degli AO, battendo in finale la Efremova (che aveva già la WC per le qualifiche Major) nettamente 6-3 6-1, quando 5 mesi fa ci aveva perso 6-0 6-2 agli US OPEN,questo dimostra una crescita impressionante in 5 mesi.

 3
Detuqueridapresencia 27-01-2026 21:45

Gli australiani ci devono spiegare come cacchio fa Musetti a cominciare alle 3.00 ora italiana. Ci sono due QF femminili e il primo comincia 1.30; prima delle 5.00 non punto la sveglia: dai almeno 1 h 30 a partita e mezz’ora di merenda fra una e l’altra, poi un po’ di pausa ancora poi i palleggi: sveglia 5.30. E può essere sia pure presto.

 2
Harlan (Guest) 27-01-2026 21:31

FORZA MUSO E JANNIK
PRENDIAMOCI L’AUSTRALIA
E diamo l’ennesimo dispiacere a McEnrosikon

 1
