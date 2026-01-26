Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. In campo anche Alcaraz, Zverev e Sabalenka (LIVE)

26/01/2026 19:29 2 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)

Australian Open (Australia 🇦🇺) Quarti di Finale, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs (29) I. Jovic USA

Il match deve ancora iniziare

(3) A. Zverev GER vs (25) L. Tien USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(3) C. Gauff USA vs (12) E. Svitolina UKR

Il match deve ancora iniziare

(1) C. Alcaraz ESP vs (6) A. de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(4) T. Townsend USA / (4) N. Mektic CRO vs I. Khromacheva RUS / C. Harrison USA

Il match deve ancora iniziare

H. Baptiste USA / P. Stearns USA vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

A. Danilina KAZ / J. Tracy USA vs (2) L. Stefani BRA / (2) M. Arevalo ESA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
(WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS vs (5) A. Krunic SRB / (5) M. Pavic CRO
Il match deve ancora iniziare

(WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS vs (12) S. Doumbia FRA / (12) F. Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
K. Siniakova CZE / S. Verbeek NED vs K. Mladenovic FRA / M. Guinard FRA
Il match deve ancora iniziare



Kia Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
C. Dellacqua AUS / S. Stosur AUS vs D. Hantuchova SVK / A. Kerber GER

Il match deve ancora iniziare

M. Philippoussis AUS / P. Rafter AUS vs T. Haas GER / M. Safin RUS

Il match deve ancora iniziare



1573 Arena – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
D. Jovanovski AUS vs (2) L. Miguel BRA

Il match deve ancora iniziare

(WC) E. Hirschi AUS vs A. Sushkova UKR

Il match deve ancora iniziare

(1) Y. Alexandrescou FRA / (1) R. Tabata JPN vs H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




ANZ Arena – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(11) K. Chen TPE vs J. Dembo AUS
Il match deve ancora iniziare

(WC) S. Mildren AUS vs (11) Y. Shao CHN

Il match deve ancora iniziare

(WC) Y. Ibraimi AUS / (WC) C. Kose AUS vs T. Behrmann AUT / A. Gabet FRA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Court 5 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(15) G. Goode USA vs (Q) N. Raguin BOT
Il match deve ancora iniziare

(4) K. Hance USA vs M. Ceban GBR

Il match deve ancora iniziare

J. Dembo AUS / D. Jovanovski AUS vs (8) R. Cozad USA / (8) G. Goode USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Court 6 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(14) N. Lagaev CAN vs A. Stoyanov NED
Il match deve ancora iniziare

J. Bolivar Idarraga COL vs S. Massellani ITA

Il match deve ancora iniziare

(1) A. Kovackova CZE / (1) J. Kovackova CZE vs S. Hettlerova CZE / A. Stoyanov NED

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Court 7 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
D. Zhalgasbay KAZ vs (10) T. Behrmann AUT
Il match deve ancora iniziare

(7) Z. Sesko SLO vs E. Camacho ECU

Il match deve ancora iniziare

I. Marinkovic SWE / H. Smart GBR vs C. Jauffret USA / T. Kokkinis AUS

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Court 8 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(12) L. Vujovic SRB vs D. Zoldakova CZE
Il match deve ancora iniziare

(3) A. Cvetkovic SRB / (3) T. Frodin USA vs Y. Qu CHN / Z. Wei CHN

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Court 12 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
A. Lizunova RUS vs (8) T. Frodin USA
Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(Q) P. Skliar UKR vs (3) K. Efremova FRA
Il match deve ancora iniziare

R. Alame AUS vs (6) X. Sun CHN

Il match deve ancora iniziare

(WC) L. King AUS / (WC) R. Savelli AUS vs J. Bolivar Idarraga COL / V. Reddy USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Court 14 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(Q) A. Das NZL vs A. Pushkareva RUS
Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
V. Reddy USA vs (6) N. Bilozertsev UKR

Il match deve ancora iniziare

M. Makarova RUS / R. Zolotareva RUS vs (7) M. Burcescu ROU / (7) K. Supova SVK

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))

