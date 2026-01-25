Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo anche Swiatek e Shelton vs Ruud (LIVE)
Australian Open (Australia 🇦🇺) 4° Turno, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(6) J. Pegula vs (9) M. Keys
(5) L. Musetti vs (9) T. Fritz
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(Q) M. Inglis vs (2) I. Swiatek
(8) B. Shelton vs (12) C. Ruud
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(WC) J. McCabe / (WC) L. Tu vs (WC) J. Kubler / (WC) M. Polmans
(16) H. Guo / (16) K. Mladenovic vs (WC) K. Birrell / (WC) T. Gibson
(5) E. Rybakina vs (21) E. Mertens
(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))
(22) L. Darderi vs (2) J. Sinner
(Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) A. Muhammad / (6) E. Routliffe vs E. Shibahara / V. Zvonareva
X. Wang vs (4) A. Anisimova
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
A. Danilina / J. Tracy vs (WC) L. Fernandez / (WC) N. Kyrgios
(WC) M. Joint / (WC) M. Romios vs (5) A. Krunic / (5) M. Pavic
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
O. Luz / R. Matos vs (10) Y. Bhambri / (10) A. Goransson
(3) S. Hsieh / (3) J. Ostapenko vs (13) S. Kenin / (13) L. Siegemund
P. Nouza / P. Rikl vs (2) H. Heliovaara / (2) H. Patten
K. Mladenovic / M. Guinard vs (3) D. Schuurs / (3) J. Cash
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
K. Thompson vs (WC) C. Kose
M. Gribaldo vs (3) R. Tabata
A. Blus / V. Gonzalez-Galino vs T. Behrmann / A. Gabet
(1) A. Kovackova / (1) J. Kovackova vs A. Kumru / Y. Lin
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) A. Kovackova vs (WC) T. Russell
(4) M. Arevalo / (4) M. Pavic vs (16) A. Krajicek / (16) N. Mektic
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(6) S. Zhang / (6) T. Puetz vs K. Siniakova / S. Verbeek
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) L. Pena vs A. Bogdanov
(1) S. Takamuro vs M. Ohtani
(1) D. Rodrigues vs D. Arai
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) T. Takizawa vs (8) Z. Nurlanuly
S. Bielinska vs M. Burcescu
O. Geladaris / N. Raguin vs (4) K. Hance / (4) T. Konduri
C. Jauffret / T. Kokkinis vs (6) H. Lee / (6) K. Sawashiro
M. Gribaldo / S. Massellani vs J. Chlodnicki / D. Tazabekov
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(13) J. Secord vs L. Sloboda
C. Ngounoue vs (12) F. Thomas
T. Hermanova / D. Zoldakova vs (4) Y. Shao / (4) X. Sun
K. Pantaratorn / K. Thompson vs (8) R. Cozad / (8) G. Goode
E. Camacho / L. Storck Franca vs H. Kawanishi / K. Watanabe
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
R. Zolotareva vs (2) J. Kovackova
(9) S. Rybkin vs H. Kawanishi
C. Clarke / N. Lee vs X. Geng / L. Vujovic
(6) Z. Nurlanuly / (6) D. Zhalgasbay vs C. Doig / D. Kisimov
I. Marinkovic / H. Smart vs A. Lizunova / E. Tupitsyna
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Qu vs (Q) A. Ichioka
A. Malova vs (10) K. Sawashiro
K. Kang / M. Salbiev vs (2) L. Miguel / (2) Z. Sesko
M. Ceban / K. Filaretov vs S. Rybkin / L. Sloboda
C. Hoo / Y. Lin vs (7) M. Burcescu / (7) K. Supova
Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
D. CAMPAZ ESCOBAR vs (2) Y. Silva
M. Zikri vs (2) L. Shuker
A. Cataldo vs (2) M. Ter Hofte
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) R. Zhang vs Y. Lin
(WC) S. Mildren / (WC) K. Nishikawa vs S. Hettlerova / A. Stoyanov
(WC) E. Chen / (WC) J. Sibai vs F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
D. Jade / M. Kaouk vs (WC) E. Domingo / (WC) T. Takizawa
M. Makarova / R. Zolotareva vs A. Beck / G. Guillen
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Todoran vs (Q) O. Majdandzic
M. Thamm vs (13) M. Makarova
A. James / M. Pawelska vs C. Harding / R. Kosaka
(WC) S. PARK / (WC) H. Sekhon vs O. Majdandzic / M. Todoran
(8) N. Lagaev / (8) A. Sushkova vs S. Bielinska / S. Larraya Guidi
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) J. Mackenzie vs J. Bothma
(4) V. Barros vs E. Tupitsyna
(7) Y. Alvarez / (7) J. Secord vs K. Kosaner / M. Sik
J. Bothma / C. Ngounoue vs (WC) L. King / (WC) R. Savelli
R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi vs (2) V. Barros / (2) K. Efremova
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
5 commenti
@REDAZIONE: okkio all’ORRORE, ovvero Fritz vs Musetti e non SHELTON !!!!
Si può davvero dare per affidabile come orario le 8 del mattino per Jan?
Sarà comunque il giorno più bello della sua carriera per la Inglis.
Tra i match odierni l’unico che vede abbastanza precedenti per fare considerazioni è quello di Pippi Calzelunghe,1-6 contro la pertica ,ma nell’ultimo confronto, l’unico nell’ultimo anno,la Mertens ha perso 7-5 al terzo.
Si segnala perché è stata la migliore al terzo turno per errori gratuiti: 11 su 105 punti giocati,solo 10,48%
Invece sono sorprendentemente solo 3 i precedenti tra le due americane,ma qui da rilevare sono i dati statistici unici per entrambe in questo AO.
La Pegula è quella tra tutte che in 3 turni ha commesso meno gratuiti in relazione ai punti giocati: 33 su 282 equivalente al 11,70%
La Keys dal canto suo è l’unica tra le 16 negli ottavi che da questo punto di vista si è sempre migliorata match dopo match,ha sempre segno + tra un turno e l’altro: 26,04% al primo turno,23,42 al secondo e 19,35 nel terzo.
Una Keys che non si era presentata bene, sotto immediatamente 0-4 contro l’Ucraina Olynykova,ha poi vinto il set salvando set points che potevano indirizzare in tutt’altro modo il torneo ed il cammino di una potenziale vincitrice.
A volte c’è solo un punto tra uscire tra i boooo al primo turno e vincere lo slam.
È un dominio di fattori, dinamiche, effetti, casualità,e tanto ancora che sfugge a criteri.
Shelton vs Fritz???? Redazione avete fatto visita alle cantine Lo Fiasco? 😆 dai correggete al volo….
partita che è giorno contro notte, luce contro buio, vita contro morte (si fa per dire). Forza Lore, illumina con la tua eleganza il campo contro la crudezza dello stile di Fritz, io ci credo!