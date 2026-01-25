Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo anche Swiatek e Shelton vs Ruud (LIVE)

25/01/2026 22:55 5 commenti
Risultati dall'Australian Open - Foto Getty Images
Risultati dall'Australian Open - Foto Getty Images

Australian Open (Australia 🇦🇺) 4° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(6) J. Pegula USA vs (9) M. Keys USA

Il match deve ancora iniziare

(5) L. Musetti ITA vs (9) T. Fritz USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(Q) M. Inglis AUS vs (2) I. Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

(8) B. Shelton USA vs (12) C. Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(WC) J. McCabe AUS / (WC) L. Tu AUS vs (WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare

(16) H. Guo CHN / (16) K. Mladenovic FRA vs (WC) K. Birrell AUS / (WC) T. Gibson AUS

Il match deve ancora iniziare

(5) E. Rybakina KAZ vs (21) E. Mertens BEL

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))
(22) L. Darderi ITA vs (2) J. Sinner ITA
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))



John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) A. Muhammad USA / (6) E. Routliffe NZL vs E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS

Il match deve ancora iniziare

X. Wang CHN vs (4) A. Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
A. Danilina KAZ / J. Tracy USA vs (WC) L. Fernandez CAN / (WC) N. Kyrgios AUS
Il match deve ancora iniziare

(WC) M. Joint AUS / (WC) M. Romios AUS vs (5) A. Krunic SRB / (5) M. Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare



Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
O. Luz BRA / R. Matos BRA vs (10) Y. Bhambri IND / (10) A. Goransson SWE

Il match deve ancora iniziare

(3) S. Hsieh TPE / (3) J. Ostapenko LAT vs (13) S. Kenin USA / (13) L. Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

P. Nouza CZE / P. Rikl CZE vs (2) H. Heliovaara FIN / (2) H. Patten GBR

Il match deve ancora iniziare

K. Mladenovic FRA / M. Guinard FRA vs (3) D. Schuurs NED / (3) J. Cash GBR

Il match deve ancora iniziare



1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
K. Thompson HKG vs (WC) C. Kose AUS

Il match deve ancora iniziare

M. Gribaldo ITA vs (3) R. Tabata JPN

Il match deve ancora iniziare

A. Blus POL / V. Gonzalez-Galino ESP vs T. Behrmann AUT / A. Gabet FRA

Il match deve ancora iniziare

(1) A. Kovackova CZE / (1) J. Kovackova CZE vs A. Kumru TUR / Y. Lin CHN

Il match deve ancora iniziare



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) A. Kovackova CZE vs (WC) T. Russell AUS

Il match deve ancora iniziare

(4) M. Arevalo ESA / (4) M. Pavic CRO vs (16) A. Krajicek USA / (16) N. Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(6) S. Zhang CHN / (6) T. Puetz GER vs K. Siniakova CZE / S. Verbeek NED
Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) L. Pena BRA vs A. Bogdanov USA

Il match deve ancora iniziare

(1) S. Takamuro JPN vs M. Ohtani JPN

Il match deve ancora iniziare

(1) D. Rodrigues BRA vs D. Arai JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) T. Takizawa AUS vs (8) Z. Nurlanuly KAZ

Il match deve ancora iniziare

S. Bielinska UKR vs M. Burcescu ROU

Il match deve ancora iniziare

O. Geladaris GRE / N. Raguin BOT vs (4) K. Hance USA / (4) T. Konduri USA

Il match deve ancora iniziare

C. Jauffret USA / T. Kokkinis AUS vs (6) H. Lee KOR / (6) K. Sawashiro JPN

Il match deve ancora iniziare

M. Gribaldo ITA / S. Massellani ITA vs J. Chlodnicki POL / D. Tazabekov KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(13) J. Secord USA vs L. Sloboda SVK

Il match deve ancora iniziare

C. Ngounoue USA vs (12) F. Thomas SUI

Il match deve ancora iniziare

T. Hermanova CZE / D. Zoldakova CZE vs (4) Y. Shao CHN / (4) X. Sun CHN

Il match deve ancora iniziare

K. Pantaratorn THA / K. Thompson HKG vs (8) R. Cozad USA / (8) G. Goode USA

Il match deve ancora iniziare

E. Camacho ECU / L. Storck Franca BRA vs H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
R. Zolotareva RUS vs (2) J. Kovackova CZE

Il match deve ancora iniziare

(9) S. Rybkin RUS vs H. Kawanishi JPN

Il match deve ancora iniziare

C. Clarke USA / N. Lee USA vs X. Geng CHN / L. Vujovic SRB

Il match deve ancora iniziare

(6) Z. Nurlanuly KAZ / (6) D. Zhalgasbay KAZ vs C. Doig RSA / D. Kisimov BUL

Il match deve ancora iniziare

I. Marinkovic SWE / H. Smart GBR vs A. Lizunova RUS / E. Tupitsyna RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Qu CHN vs (Q) A. Ichioka JPN

Il match deve ancora iniziare

A. Malova RUS vs (10) K. Sawashiro JPN

Il match deve ancora iniziare

K. Kang CHN / M. Salbiev RUS vs (2) L. Miguel BRA / (2) Z. Sesko SLO

Il match deve ancora iniziare

M. Ceban GBR / K. Filaretov RUS vs S. Rybkin RUS / L. Sloboda SVK

Il match deve ancora iniziare

C. Hoo USA / Y. Lin TPE vs (7) M. Burcescu ROU / (7) K. Supova SVK

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
D. CAMPAZ ESCOBAR COL vs (2) Y. Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

M. Zikri ISR vs (2) L. Shuker GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Cataldo CHI vs (2) M. Ter Hofte NED

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) R. Zhang CHN vs Y. Lin TPE

Il match deve ancora iniziare

(WC) S. Mildren AUS / (WC) K. Nishikawa AUS vs S. Hettlerova CZE / A. Stoyanov NED

Il match deve ancora iniziare

(WC) E. Chen AUS / (WC) J. Sibai AUS vs F. Dorofeeva-Rybas RUS / A. Pushkareva RUS

Il match deve ancora iniziare

D. Jade FRA / M. Kaouk FRA vs (WC) E. Domingo AUS / (WC) T. Takizawa AUS

Il match deve ancora iniziare

M. Makarova RUS / R. Zolotareva RUS vs A. Beck AUS / G. Guillen AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Todoran ROU vs (Q) O. Majdandzic GER
Il match deve ancora iniziare

M. Thamm GER vs (13) M. Makarova RUS

Il match deve ancora iniziare

A. James JAM / M. Pawelska POL vs C. Harding USA / R. Kosaka JPN

Il match deve ancora iniziare

(WC) S. PARK AUS / (WC) H. Sekhon AUS vs O. Majdandzic GER / M. Todoran ROU

Il match deve ancora iniziare

(8) N. Lagaev CAN / (8) A. Sushkova UKR vs S. Bielinska UKR / S. Larraya Guidi ARG

Il match deve ancora iniziare




Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) J. Mackenzie GER vs J. Bothma RSA
Il match deve ancora iniziare

(4) V. Barros BRA vs E. Tupitsyna RUS

Il match deve ancora iniziare

(7) Y. Alvarez PUR / (7) J. Secord USA vs K. Kosaner TUR / M. Sik TUR

Il match deve ancora iniziare

J. Bothma RSA / C. Ngounoue USA vs (WC) L. King AUS / (WC) R. Savelli AUS

Il match deve ancora iniziare

R. Alame AUS / M. Rajeshwaran Revathi IND vs (2) V. Barros BRA / (2) K. Efremova FRA

Il match deve ancora iniziare

5 commenti

JannikUberAlles 25-01-2026 21:47

@REDAZIONE: okkio all’ORRORE, ovvero Fritz vs Musetti e non SHELTON !!!!

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Detuqueridapresencia
Odoacre Chierico fun club (Guest) 25-01-2026 21:04

Si può davvero dare per affidabile come orario le 8 del mattino per Jan?

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 25-01-2026 20:59

Sarà comunque il giorno più bello della sua carriera per la Inglis.

Tra i match odierni l’unico che vede abbastanza precedenti per fare considerazioni è quello di Pippi Calzelunghe,1-6 contro la pertica ,ma nell’ultimo confronto, l’unico nell’ultimo anno,la Mertens ha perso 7-5 al terzo.
Si segnala perché è stata la migliore al terzo turno per errori gratuiti: 11 su 105 punti giocati,solo 10,48%

Invece sono sorprendentemente solo 3 i precedenti tra le due americane,ma qui da rilevare sono i dati statistici unici per entrambe in questo AO.
La Pegula è quella tra tutte che in 3 turni ha commesso meno gratuiti in relazione ai punti giocati: 33 su 282 equivalente al 11,70%
La Keys dal canto suo è l’unica tra le 16 negli ottavi che da questo punto di vista si è sempre migliorata match dopo match,ha sempre segno + tra un turno e l’altro: 26,04% al primo turno,23,42 al secondo e 19,35 nel terzo.
Una Keys che non si era presentata bene, sotto immediatamente 0-4 contro l’Ucraina Olynykova,ha poi vinto il set salvando set points che potevano indirizzare in tutt’altro modo il torneo ed il cammino di una potenziale vincitrice.
A volte c’è solo un punto tra uscire tra i boooo al primo turno e vincere lo slam.
È un dominio di fattori, dinamiche, effetti, casualità,e tanto ancora che sfugge a criteri.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 25-01-2026 20:39

Shelton vs Fritz???? Redazione avete fatto visita alle cantine Lo Fiasco? 😆 dai correggete al volo….

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Milanner (Guest) 25-01-2026 20:33

partita che è giorno contro notte, luce contro buio, vita contro morte (si fa per dire). Forza Lore, illumina con la tua eleganza il campo contro la crudezza dello stile di Fritz, io ci credo!

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano