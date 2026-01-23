Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Medvedev dopo la battaglia con Marozsan – “I match al quinto set sono un altro sport”

23/01/2026 08:12 143 commenti
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images

Daniil Medvedev ha dovuto ricorrere a tutte le sue risorse per evitare una clamorosa eliminazione all’Open de Australia 2026. Il russo ha rimontato Fabian Marozsan al termine di una durissima battaglia conclusa al quinto set, confermando ancora una volta quanto il formato Slam sappia mettere a nudo resistenza fisica e mentale dei giocatori.
Dopo la vittoria, il numero russo ha analizzato in conferenza stampa sia le sensazioni provate in campo sia le difficili condizioni climatiche di Melbourne, soffermandosi anche sul prossimo avversario: Learner Tien.

“Quando vai sotto due set, è un percorso lunghissimo”
Medvedev ha spiegato cosa significhi affrontare una rimonta così profonda in un match al meglio dei cinque set:
“Quando vai sotto due set a zero, almeno hai ancora una possibilità, mentre nei match su tre set sei semplicemente fuori. Ma è un cammino talmente lungo che non so se si possa parlare di tranquillità”.

Il russo ha poi raccontato il suo modo di vivere la partita: “Sono un giocatore piuttosto teso quando scendo in campo. Teso non vuol dire rigido, ma il mio stile è fatto di scambi lunghi, quindi è un tipo di tennis diverso. Non direi che giocare partite al quinto set sia rilassante, ma è sicuramente un altro sport”.

Il prossimo ostacolo: Learner Tien
Nel mirino di Medvedev ora c’è Learner Tien, avversario con cui ha già vissuto sfide molto fisiche: “Durante il match hanno mostrato i risultati sugli schermi. Di solito non guardo mai, ma questa volta ho dato un’occhiata. In quel momento lui stava andando molto bene, ma la cosa più importante era vincere il mio incontro”.
Poi il commento sincero sul rapporto tennistico tra i due: “Il problema è che non mi piace giocare contro di lui… ma credo che nemmeno lui ami giocare contro di me”.
Medvedev si aspetta una partita estremamente logorante: “Sono sempre scambi lunghi e durissimi. Ci sarà tanta difesa, molti passanti, tanta corsa. Cercherò di godermi il tennis e ovviamente proverò a sorprenderlo in qualche momento”.

Il grande nemico: il caldo di Melbourne
Infine, il russo ha parlato delle condizioni estreme che stanno caratterizzando il torneo:
“Non si può fare molto contro il caldo. Sui campi principali probabilmente chiuderanno il tetto, ma quando giochi all’aperto il sole è altissimo”.

Medvedev ha descritto in modo molto concreto le difficoltà vissute dai giocatori: “Tutto diventa bollente. Le asciugamani si scaldano, le borse si scaldano, quando ti siedi tutto quello che tocchi è rovente”.
Una situazione che può portare a conseguenze pesanti: “A volte si gioca così. Alcuni si ritirano, altri hanno crampi. Succederà di nuovo, non solo qui in Australia. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”.
Dopo una vittoria di pura sopravvivenza, Medvedev resta dunque in corsa nel primo Slam della stagione, consapevole che, tra caldo e maratone in campo, la strada verso la seconda settimana sarà tutt’altro che semplice.

Australian Open (Australia 🇦🇺) 3° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs A. Potapova AUT

GS Australian Open
A. Sabalenka [1]
7
7
A. Potapova
6
6
Vincitore: A. Sabalenka
Mostra dettagli

(1) C. Alcaraz ESP vs (32) C. Moutet FRA

GS Australian Open
C. Alcaraz [1]
6
6
6
C. Moutet [32]
2
4
1
Vincitore: C. Alcaraz
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(29) F. Tiafoe USA vs (6) A. de Minaur AUS

GS Australian Open
F. Tiafoe [29]
0
3
4
5
A. de Minaur [6]
0
6
6
5
Mostra dettagli

E. Ruse ROU vs (8) M. Andreeva RUS

Il match deve ancora iniziare




Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(11) D. Medvedev RUS vs F. Marozsan HUN
GS Australian Open
D. Medvedev [11]
6
4
7
6
6
F. Marozsan
7
6
5
0
3
Vincitore: D. Medvedev
Mostra dettagli

(3) C. Gauff USA vs H. Baptiste USA

GS Australian Open
C. Gauff [3]
3
6
6
H. Baptiste
6
0
3
Vincitore: C. Gauff
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(12) E. Svitolina UKR vs (23) D. Shnaider RUS

GS Australian Open
E. Svitolina [12]
7
6
D. Shnaider [23]
6
3
Vincitore: E. Svitolina
Mostra dettagli

(10) A. Bublik KAZ vs T. Etcheverry ARG

GS Australian Open
A. Bublik [10]
0
3
T. Etcheverry
15
3
Mostra dettagli




John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(17) V. Mboko CAN vs (14) C. Tauson DEN
GS Australian Open
V. Mboko
7
5
6
C. Tauson [14]
6
7
3
Vincitore: V. Mboko
Mostra dettagli

(19) T. Paul USA vs (14) A. Davidovich Fokina ESP

GS Australian Open
T. Paul [19]
0
6
6
0
A. Davidovich Fokina [14]
0
1
1
0
Vincitore: T. Paul per ritiro
Mostra dettagli

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(29) I. Jovic USA vs (7) J. Paolini ITA

GS Australian Open
I. Jovic [29]
6
7
J. Paolini [2]
2
6
Vincitore: I. Jovic
Mostra dettagli

(3) A. Zverev GER vs (26) C. Norrie GBR

GS Australian Open
A. Zverev [3]
0
7
4
6
0
C. Norrie [26]
0
5
6
3
0
Mostra dettagli

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(25) L. Tien USA vs N. Borges POR
GS Australian Open
L. Tien [25]
7
6
6
N. Borges
6
4
2
Vincitore: L. Tien
Mostra dettagli

(Q) Z. Sonmez TUR vs Y. Putintseva KAZ

GS Australian Open
Z. Sonmez
3
7
3
Y. Putintseva
6
6
6
Vincitore: Y. Putintseva
Mostra dettagli

(19) K. Muchova CZE vs M. Linette POL

GS Australian Open
K. Muchova [19]
6
6
M. Linette
1
1
Vincitore: K. Muchova
Mostra dettagli

(18) F. Cerundolo ARG vs (13) A. Rublev RUS

GS Australian Open
F. Cerundolo [18]
6
7
6
A. Rublev [13]
3
6
3
Vincitore: F. Cerundolo
Mostra dettagli



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) R. Cash USA / (14) J. Tracy USA vs M. Demoliner BRA / J. Rojer NED

GS Australian Open
R. Cash / J. Tracy [14]
7
6
M. Demoliner / J. Rojer
5
2
Vincitore: R. Cash / J. Tracy
Mostra dettagli

(WC) L. Cabrera AUS / (WC) T. Preston AUS vs E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS

GS Australian Open
L. Cabrera / T. Preston
4
3
E. Shibahara / V. Zvonareva
6
6
Vincitore: E. Shibahara / V. Zvonareva
Mostra dettagli

M. Ebden AUS / R. Ram USA vs T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED

GS Australian Open
M. Ebden / R. Ram
3
3
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp [23]
6
6
Vincitore: T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(WC) T. Preston AUS / (WC) C. Hewitt AUS vs (2) L. Stefani BRA / (2) M. Arevalo ESA
GS Australian Open
T. Preston / C. Hewitt
2
3
L. Stefani / M. Arevalo [2]
6
6
Vincitore: L. Stefani / M. Arevalo
Mostra dettagli



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) J. Cash GBR / (1) L. Glasspool GBR vs (WC) J. McCabe AUS / (WC) L. Tu AUS

GS Australian Open
J. Cash / L. Glasspool [1]
6
4
J. McCabe / L. Tu
7
6
Vincitore: J. McCabe / L. Tu
Mostra dettagli

(9) F. Cabral POR / (9) L. Miedler AUT vs A. Pavlasek CZE / J. Smith AUS

GS Australian Open
F. Cabral / L. Miedler
4
4
A. Pavlasek / J. Smith
6
6
Vincitore: A. Pavlasek / J. Smith
Mostra dettagli

(WC) M. Inglis AUS / (WC) J. Kubler AUS vs (8) T. Mihalikova SVK / (8) L. Glasspool GBR

GS Australian Open
M. Inglis / J. Kubler
4
1
T. Mihalikova / L. Glasspool [12]
6
6
Vincitore: T. Mihalikova / L. Glasspool
Mostra dettagli

A. Panova RUS / D. Pel NED vs K. Siniakova CZE / S. Verbeek NED

GS Australian Open
A. Panova / D. Pel
0
6
2
0
K. Siniakova / S. Verbeek
0
3
6
1
Vincitore: K. Siniakova / S. Verbeek
Mostra dettagli

D. Krawczyk USA / N. Skupski GBR vs (WC) L. Fernandez CAN / (WC) N. Kyrgios AUS

GS Australian Open
D. Krawczyk / N. Skupski
0
7
4
0
L. Fernandez / N. Kyrgios [22]
0
6
6
1
Vincitore: L. Fernandez / N. Kyrgios
Mostra dettagli

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))




Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(9) C. Bucsa ESP / (9) N. Melichar-Martinez USA vs G. Olmos MEX / A. Sutjiadi INA
GS Australian Open
C. Bucsa / N. Melichar-Martinez [9]
6
7
G. Olmos / A. Sutjiadi
1
6
Vincitore: C. Bucsa / N. Melichar-Martinez
Mostra dettagli

(1) K. Siniakova CZE / (1) T. Townsend USA vs Y. Xu CHN / Z. Yang CHN

GS Australian Open
K. Siniakova / T. Townsend
7
6
Y. Xu / Z. Yang
6
1
Vincitore: K. Siniakova / T. Townsend
Mostra dettagli

(WC) D. Kasatkina AUS / (WC) A. Rodionova AUS vs (7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB

GS Australian Open
D. Kasatkina / A. Rodionova
3
4
A. Danilina / A. Krunic
6
6
Vincitore: A. Danilina / A. Krunic
Mostra dettagli

(4) T. Townsend USA / (4) N. Mektic CRO vs F. Stollar HUN / K. Krawietz GER

GS Australian Open
T. Townsend / N. Mektic [11]
0
6
2
1
F. Stollar / K. Krawietz
0
1
6
0
Vincitore: T. Townsend / N. Mektic
Mostra dettagli



Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Arango COL / E. Jacquemot FRA vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA

GS Australian Open
E. Arango / E. Jacquemot
2
4
G. Dabrowski / L. Stefani [5]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski / L. Stefani
Mostra dettagli

(8) E. Perez AUS / (8) D. Schuurs NED vs N. Kichenok UKR / M. Ninomiya JPN

GS Australian Open
E. Perez / D. Schuurs
7
6
N. Kichenok / M. Ninomiya
5
1
Vincitore: E. Perez / D. Schuurs
Mostra dettagli

M. Bouzkova CZE / A. Klepac SLO vs S. Lamens NED / E. Lys GER

GS Australian Open
M. Bouzkova / A. Klepac
0
5
S. Lamens / E. Lys
0
0
Vincitore: M. Bouzkova / A. Klepac per ritiro
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
S. Hunter AUS / H. Nys MON vs E. Perez AUS / F. Cabral POR
GS Australian Open
S. Hunter / H. Nys
0
1
6
1
E. Perez / F. Cabral
0
6
3
0
Vincitore: S. Hunter / H. Nys
Mostra dettagli



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Maleckova CZE / M. Skoch CZE vs (15) M. Kato JPN / (15) F. Stollar HUN

GS Australian Open
J. Maleckova / M. Skoch
6
5
6
M. Kato / F. Stollar [15]
2
7
7
Vincitore: M. Kato / F. Stollar
Mostra dettagli

(13) M. Gonzalez ARG / (13) A. Molteni ARG vs P. Nouza CZE / P. Rikl CZE

GS Australian Open
M. Gonzalez / A. Molteni [13]
2
3
P. Nouza / P. Rikl
6
6
Vincitore: P. Nouza / P. Rikl
Mostra dettagli

(1) S. Errani ITA / (1) A. Vavassori ITA vs L. Siegemund GER / E. Roger-Vasselin FRA

GS Australian Open
S. Errani / A. Vavassori [1]
4
2
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
6
6
Vincitore: L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
(3) S. Hsieh TPE / (3) J. Ostapenko LAT vs O. Danilovic SRB / A. Potapova AUT
GS Australian Open
S. Hsieh / J. Ostapenko [3]
O. Danilovic / A. Potapova
Mostra dettagli



Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) K. Krawietz GER / (5) T. Puetz GER vs O. Luz BRA / R. Matos BRA

GS Australian Open
K. Krawietz / T. Puetz
3
6
O. Luz / R. Matos
6
7
Vincitore: O. Luz / R. Matos
Mostra dettagli

M. Kozyreva RUS / S. Santamaria USA vs E. Hozumi JPN / F. Wu TPE

GS Australian Open
M. Kozyreva / S. Santamaria
2
3
E. Hozumi / F. Wu
6
6
Vincitore: E. Hozumi / F. Wu
Mostra dettagli

(6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR vs P. Martinez ESP / J. Munar ESP

GS Australian Open
C. Harrison / N. Skupski [6]
6
6
P. Martinez / J. Munar
3
2
Vincitore: C. Harrison / N. Skupski
Mostra dettagli

(Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))
L. Johnson GBR / J. Zielinski POL vs R. Ho TPE / H. Jebens GER
GS Australian Open
L. Johnson / J. Zielinski
6
6
6
R. Ho / H. Jebens
7
4
4
Vincitore: L. Johnson / J. Zielinski
Mostra dettagli

