Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Medvedev dopo la battaglia con Marozsan – “I match al quinto set sono un altro sport”

Daniil Medvedev ha dovuto ricorrere a tutte le sue risorse per evitare una clamorosa eliminazione all’Open de Australia 2026. Il russo ha rimontato Fabian Marozsan al termine di una durissima battaglia conclusa al quinto set, confermando ancora una volta quanto il formato Slam sappia mettere a nudo resistenza fisica e mentale dei giocatori.

Dopo la vittoria, il numero russo ha analizzato in conferenza stampa sia le sensazioni provate in campo sia le difficili condizioni climatiche di Melbourne, soffermandosi anche sul prossimo avversario: Learner Tien.

“Quando vai sotto due set, è un percorso lunghissimo”

Medvedev ha spiegato cosa significhi affrontare una rimonta così profonda in un match al meglio dei cinque set:

“Quando vai sotto due set a zero, almeno hai ancora una possibilità, mentre nei match su tre set sei semplicemente fuori. Ma è un cammino talmente lungo che non so se si possa parlare di tranquillità”.

Il russo ha poi raccontato il suo modo di vivere la partita: “Sono un giocatore piuttosto teso quando scendo in campo. Teso non vuol dire rigido, ma il mio stile è fatto di scambi lunghi, quindi è un tipo di tennis diverso. Non direi che giocare partite al quinto set sia rilassante, ma è sicuramente un altro sport”.

Il prossimo ostacolo: Learner Tien

Nel mirino di Medvedev ora c’è Learner Tien, avversario con cui ha già vissuto sfide molto fisiche: “Durante il match hanno mostrato i risultati sugli schermi. Di solito non guardo mai, ma questa volta ho dato un’occhiata. In quel momento lui stava andando molto bene, ma la cosa più importante era vincere il mio incontro”.

Poi il commento sincero sul rapporto tennistico tra i due: “Il problema è che non mi piace giocare contro di lui… ma credo che nemmeno lui ami giocare contro di me”.

Medvedev si aspetta una partita estremamente logorante: “Sono sempre scambi lunghi e durissimi. Ci sarà tanta difesa, molti passanti, tanta corsa. Cercherò di godermi il tennis e ovviamente proverò a sorprenderlo in qualche momento”.

Il grande nemico: il caldo di Melbourne

Infine, il russo ha parlato delle condizioni estreme che stanno caratterizzando il torneo:

“Non si può fare molto contro il caldo. Sui campi principali probabilmente chiuderanno il tetto, ma quando giochi all’aperto il sole è altissimo”.

Medvedev ha descritto in modo molto concreto le difficoltà vissute dai giocatori: “Tutto diventa bollente. Le asciugamani si scaldano, le borse si scaldano, quando ti siedi tutto quello che tocchi è rovente”.

Una situazione che può portare a conseguenze pesanti: “A volte si gioca così. Alcuni si ritirano, altri hanno crampi. Succederà di nuovo, non solo qui in Australia. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”.

Dopo una vittoria di pura sopravvivenza, Medvedev resta dunque in corsa nel primo Slam della stagione, consapevole che, tra caldo e maratone in campo, la strada verso la seconda settimana sarà tutt’altro che semplice.

