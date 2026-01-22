Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Jasmine Paolini (LIVE)
Australian Open (Australia 🇦🇺) 3° Turno, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka vs A. Potapova
(1) C. Alcaraz vs (32) C. Moutet
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(29) F. Tiafoe vs (6) A. de Minaur
E. Ruse vs (8) M. Andreeva
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(11) D. Medvedev vs F. Marozsan
(3) C. Gauff vs H. Baptiste
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(12) E. Svitolina vs (23) D. Shnaider
(10) A. Bublik vs T. Etcheverry
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(17) V. Mboko vs (14) C. Tauson
(19) T. Paul vs (14) A. Davidovich Fokina
John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(29) I. Jovic vs (7) J. Paolini
(3) A. Zverev vs (26) C. Norrie
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(25) L. Tien vs N. Borges
(Q) Z. Sonmez vs Y. Putintseva
(19) K. Muchova vs M. Linette
(18) F. Cerundolo vs (13) A. Rublev
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) R. Cash / (14) J. Tracy vs M. Demoliner / J. Rojer
(WC) L. Cabrera / (WC) T. Preston vs E. Shibahara / V. Zvonareva
M. Ebden / R. Ram vs T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(WC) T. Preston / (WC) C. Hewitt vs (2) L. Stefani / (2) M. Arevalo
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) J. Cash / (1) L. Glasspool vs (WC) J. McCabe / (WC) L. Tu
(9) F. Cabral / (9) L. Miedler vs A. Pavlasek / J. Smith
(WC) M. Inglis / (WC) J. Kubler vs (8) T. Mihalikova / (8) L. Glasspool
A. Panova / D. Pel vs K. Siniakova / S. Verbeek
D. Krawczyk / N. Skupski vs (WC) L. Fernandez / (WC) N. Kyrgios
(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(9) C. Bucsa / (9) N. Melichar-Martinez vs G. Olmos / A. Sutjiadi
(1) K. Siniakova / (1) T. Townsend vs Y. Xu / Z. Yang
(WC) D. Kasatkina / (WC) A. Rodionova vs (7) A. Danilina / (7) A. Krunic
(4) T. Townsend / (4) N. Mektic vs F. Stollar / K. Krawietz
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Arango / E. Jacquemot vs (5) G. Dabrowski / (5) L. Stefani
(8) E. Perez / (8) D. Schuurs vs N. Kichenok / M. Ninomiya
M. Bouzkova / A. Klepac vs S. Lamens / E. Lys
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
S. Hunter / H. Nys vs E. Perez / F. Cabral
Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Maleckova / M. Skoch vs (15) M. Kato / (15) F. Stollar
(13) M. Gonzalez / (13) A. Molteni vs P. Nouza / P. Rikl
(1) S. Errani / (1) A. Vavassori vs L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
(3) S. Hsieh / (3) J. Ostapenko vs O. Danilovic / A. Potapova
Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) K. Krawietz / (5) T. Puetz vs O. Luz / R. Matos
M. Kozyreva / S. Santamaria vs E. Hozumi / F. Wu
(6) C. Harrison / (6) N. Skupski vs P. Martinez / J. Munar
(Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))
L. Johnson / J. Zielinski vs R. Ho / H. Jebens
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
8 commenti
La cosa brutta, e mi spiace, è che scoraggia utenti iscritti e competenti e non scoraggia per nulla i trolls e gli incompetenti.
Io continuo a pensare che basterebbe un piccolo obolo (cinque euro al mese? Magari senza abbonamenti con rinnovo automatico) per aiutare il sito ad avere meno pubblicità e scoraggiare i disturbatori seriali.
Credo che chi ha a cuore il tennis e le sue notizie (non per forza sui nostri) non soffrirebbe molto pur di partecipare alle discussioni.
Gli altri potrebbero leggere senza intervenire e, per me, non sarebbe malaccio 😎
Poi io ho risolto con un ad-block sul Pc e un browser già impostato senza pubblicità dallo smartphone, però so che è una soluzione che non a tutti piace.
Mio programma di domani in quale ordine non lo so, almeno quelli che cercherò di vedere, poi può essere che ne veda anche altri/e: Carlos vs Correntin, Iva vs Jasmine, Elena vs Mirra.
Bentornato, io non ho di questo problema o meglio non sempre, solo quando commento da smartphone ma di solito sono al PC e non so se tu hai la possibilità di usare un PC/portatile/tablet che con un blocco pubblicità risolvi il problema.
Mi dispiace che la pensi così, pur avendo ragione, mi chiedevo che fine avessi fatto. Cerca di resistere. Chiedo alla redazione, mesi fa avevate detto che la pubblicità sarebbe calata, non solo non è così, a volte trovo pubblicità aggressiva tipo spam
TABELLONE MASCHILE 3° TURNO:
7 USA
3 RUSSIA- ITALIA
2 SPAGNA CECHIA ARGENTINA
1 CROAZIA- MONACO- NORVEGIA-SVIZZERA- GERMANIA-SERBIA-PAESI BASSI-PORTOGALLO-UNGHERIA-FRANCIA-KAZAKISTAN-GRAN BRETAGNA- AUSTRALIA
Fate le vostre considerazioni
Le mie:
eccezionali USA
buono- normale Italia Russia Spagna Cechia
sufficente Argentina e tutte le altre a 1 ( con menzione di merito a Monaco) tranne
Germania poca roba
Francia e soprattutto Australia DEBACLE
Canada non pervenuto
E la Gauff dove l’hai nascosta ?
Una Paolini che continua a non convincere i Bookmakers.
Data tredicesima favorita a 51 (insieme alla Shnaider)stessa quota di inizio torneo, quando invece dovrebbe scendere, perché da 128 ne rimangono 32.
Dopo la sconfitta di Bencic mi rimane Andreeva,data a 17 ore torneo,ora a 11.
Dopo 2 turni sono leggermente cambiate le cose.
Sabalenka 2,50
Rybakina Swiatek 7,00
Anisimova 10,00
Andreeva 11.00
Osaka 23.00
Mboko 29,00
Voi pensare che Mboko sia favorita contro Tauson?Mahhh..
Posso dire che certamente non tanto quanto la danno i books: 1,50 contro 2,60 della Tauson,io le avrei date quantomeno alla pari.
Bah…
Mi sono preso una pausa da questo forum perché disgustato dalla troppa pubblicità.
Oggi rientro e ne trovo ancora di più.
Se a voi sta bene perdere gli utenti, sta bene a tutti.