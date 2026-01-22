Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Jasmine Paolini (LIVE)

22/01/2026 19:42 8 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Australian Open (Australia 🇦🇺) 3° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs A. Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare

(1) C. Alcaraz ESP vs (32) C. Moutet FRA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(29) F. Tiafoe USA vs (6) A. de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

E. Ruse ROU vs (8) M. Andreeva RUS

Il match deve ancora iniziare




Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(11) D. Medvedev RUS vs F. Marozsan HUN
Il match deve ancora iniziare

(3) C. Gauff USA vs H. Baptiste USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(12) E. Svitolina UKR vs (23) D. Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

(10) A. Bublik KAZ vs T. Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare




John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(17) V. Mboko CAN vs (14) C. Tauson DEN
Il match deve ancora iniziare

(19) T. Paul USA vs (14) A. Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(29) I. Jovic USA vs (7) J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

(3) A. Zverev GER vs (26) C. Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(25) L. Tien USA vs N. Borges POR
Il match deve ancora iniziare

(Q) Z. Sonmez TUR vs Y. Putintseva KAZ

Il match deve ancora iniziare

(19) K. Muchova CZE vs M. Linette POL

Il match deve ancora iniziare

(18) F. Cerundolo ARG vs (13) A. Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) R. Cash USA / (14) J. Tracy USA vs M. Demoliner BRA / J. Rojer NED

Il match deve ancora iniziare

(WC) L. Cabrera AUS / (WC) T. Preston AUS vs E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS

Il match deve ancora iniziare

M. Ebden AUS / R. Ram USA vs T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(WC) T. Preston AUS / (WC) C. Hewitt AUS vs (2) L. Stefani BRA / (2) M. Arevalo ESA
Il match deve ancora iniziare



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) J. Cash GBR / (1) L. Glasspool GBR vs (WC) J. McCabe AUS / (WC) L. Tu AUS

Il match deve ancora iniziare

(9) F. Cabral POR / (9) L. Miedler AUT vs A. Pavlasek CZE / J. Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

(WC) M. Inglis AUS / (WC) J. Kubler AUS vs (8) T. Mihalikova SVK / (8) L. Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Panova RUS / D. Pel NED vs K. Siniakova CZE / S. Verbeek NED

Il match deve ancora iniziare

D. Krawczyk USA / N. Skupski GBR vs (WC) L. Fernandez CAN / (WC) N. Kyrgios AUS

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))




Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(9) C. Bucsa ESP / (9) N. Melichar-Martinez USA vs G. Olmos MEX / A. Sutjiadi INA
Il match deve ancora iniziare

(1) K. Siniakova CZE / (1) T. Townsend USA vs Y. Xu CHN / Z. Yang CHN

Il match deve ancora iniziare

(WC) D. Kasatkina AUS / (WC) A. Rodionova AUS vs (7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare

(4) T. Townsend USA / (4) N. Mektic CRO vs F. Stollar HUN / K. Krawietz GER

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Arango COL / E. Jacquemot FRA vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

(8) E. Perez AUS / (8) D. Schuurs NED vs N. Kichenok UKR / M. Ninomiya JPN

Il match deve ancora iniziare

M. Bouzkova CZE / A. Klepac SLO vs S. Lamens NED / E. Lys GER

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
S. Hunter AUS / H. Nys MON vs E. Perez AUS / F. Cabral POR
Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Maleckova CZE / M. Skoch CZE vs (15) M. Kato JPN / (15) F. Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

(13) M. Gonzalez ARG / (13) A. Molteni ARG vs P. Nouza CZE / P. Rikl CZE

Il match deve ancora iniziare

(1) S. Errani ITA / (1) A. Vavassori ITA vs L. Siegemund GER / E. Roger-Vasselin FRA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
(3) S. Hsieh TPE / (3) J. Ostapenko LAT vs O. Danilovic SRB / A. Potapova AUT
Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) K. Krawietz GER / (5) T. Puetz GER vs O. Luz BRA / R. Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

M. Kozyreva RUS / S. Santamaria USA vs E. Hozumi JPN / F. Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

(6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR vs P. Martinez ESP / J. Munar ESP

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))
L. Johnson GBR / J. Zielinski POL vs R. Ho TPE / H. Jebens GER
Il match deve ancora iniziare

8 commenti

