Australian Open – Italiani: I risultati completi del Day 3. In campo ben 8 azzurri tra singolare e doppio (LIVE)

19/01/2026 21:41 4 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
H. Gaston FRA vs (2) J. Sinner ITA
Il match deve ancora iniziare





Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti ITA vs R. Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare





1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
C. Garin CHI vs (22) L. Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare





Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
R64 M. Lumsden GBR / Q. Tang CHN vs (2) S. Errani ITA / (2) J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

R128 L. Nardi ITA vs (Q) Y. Wu CHN 3° incontro

Il match deve ancora iniziare





Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
R128 L. Sonego ITA vs C. Taberner ESP

Il match deve ancora iniziare





Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 2° incontro
R28 J. Grabher AUT vs E. Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

antoniov 19-01-2026 22:06

In questa terza giornata ci sono diversi match interessanti che potrebbero costringerci stanotte alle ore piccole per poi farci sbadigliare domattina intorno alle ore 9:00 (magari a chi come me ha potuto rinviare al pomeriggio gli impegni mattutini) 🙄

C’è qualcuno che ha deciso di saltare il trio azzurro di stanotte? (non tanto notte) … io avrei addirittura il desiderio di seguire i successivi di Fonseca, Shelton, Nardi, Dimitrov … ecc. … e poi? Ron ron 😆

Bisognava cenare prima, andare a letto come i nostri nonni e bisnonni alle ore 20:30 al massimo e mettere la sveglia alle ore 00:30 … ahaha

Koko (Guest) 19-01-2026 21:55

Vedo che gli Australiani sono estremamente rispettosi mettendo tutti i nostri ad orari abbastanza umani per i nottambuli intorno all’una. Non alle tre di mattina! Oppure di giorno come per Sinner alle 9 di mattina.

Mario Uk (Guest) 19-01-2026 21:53

OT: Australian Open Juniores, Quali dal 21:

BOYS:

MD: Matteo Gribaldo (21), Simone Massellani (28).

Quali: Raffaele Ciurnelli (11).

Alts: Pietro Sagone (49), Santiago Balthazar Percipalle (82), Lucas Iaria (117).

GIRLS:

MD: Nessuna.

Quali: Ilary Pistola (11).

Alt: Azzurra Cremonini (45).

Taxi Driver 19-01-2026 21:52

Ok che Musetti è bello, ma visto che neanche ha iniziato il torneo, non sarebbe mejo mettere la foto di quel dolcetto di Radukanu?

