Australian Open – Italiani: I risultati completi del Day 3. In campo ben 8 azzurri tra singolare e doppio (LIVE)
Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
H. Gaston vs (2) J. Sinner
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti vs R. Collignon
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
C. Garin vs (22) L. Darderi
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
R64 M. Lumsden / Q. Tang vs (2) S. Errani / (2) J. Paolini
R128 L. Nardi vs (Q) Y. Wu 3° incontro
Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
R128 L. Sonego vs C. Taberner
Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 2° incontro
R28 J. Grabher vs E. Cocciaretto
In questa terza giornata ci sono diversi match interessanti che potrebbero costringerci stanotte alle ore piccole per poi farci sbadigliare domattina intorno alle ore 9:00 (magari a chi come me ha potuto rinviare al pomeriggio gli impegni mattutini) 🙄
C’è qualcuno che ha deciso di saltare il trio azzurro di stanotte? (non tanto notte) … io avrei addirittura il desiderio di seguire i successivi di Fonseca, Shelton, Nardi, Dimitrov … ecc. … e poi? Ron ron 😆
Bisognava cenare prima, andare a letto come i nostri nonni e bisnonni alle ore 20:30 al massimo e mettere la sveglia alle ore 00:30 … ahaha
Vedo che gli Australiani sono estremamente rispettosi mettendo tutti i nostri ad orari abbastanza umani per i nottambuli intorno all’una. Non alle tre di mattina! Oppure di giorno come per Sinner alle 9 di mattina.
OT: Australian Open Juniores, Quali dal 21:
BOYS:
MD: Matteo Gribaldo (21), Simone Massellani (28).
Quali: Raffaele Ciurnelli (11).
Alts: Pietro Sagone (49), Santiago Balthazar Percipalle (82), Lucas Iaria (117).
GIRLS:
MD: Nessuna.
Quali: Ilary Pistola (11).
Alt: Azzurra Cremonini (45).
Ok che Musetti è bello, ma visto che neanche ha iniziato il torneo, non sarebbe mejo mettere la foto di quel dolcetto di Radukanu?