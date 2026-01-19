Australian Open 2026 - Day 3 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

19/01/2026 19:59 1 commento
Risultati dall'Australian Open - Foto Getty Images

Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
O. Oliynykova UKR vs (9) M. Keys USA
Il match deve ancora iniziare

(8) B. Shelton USA vs U. Humbert FRA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
H. Gaston FRA vs (2) J. Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare

(16) N. Osaka JPN vs A. Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti ITA vs R. Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare

(5) E. Rybakina KAZ vs K. Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
K. Boulter GBR vs (10) B. Bencic SUI

Il match deve ancora iniziare

S. Mochizuki JPN vs (31) S. Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare



John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Valentova CZE vs (30) M. Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

(15) K. Khachanov RUS vs A. Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
V. Royer FRA vs (9) T. Fritz USA

Il match deve ancora iniziare

(Q) M. Inglis AUS vs K. Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare



Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Zhang CHN vs (WC) T. Preston AUS

Il match deve ancora iniziare

K. Pliskova CZE vs (Q) S. Stephens USA

Il match deve ancora iniziare

(Q) D. Sweeny AUS vs G. Monfils FRA

Il match deve ancora iniziare

G. Dimitrov BUL vs T. Machac CZE

Il match deve ancora iniziare



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
C. Garin CHI vs (22) L. Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare

(28) J. Fonseca BRA vs E. Spizzirri USA

Il match deve ancora iniziare

R. Sramkova SVK vs (24) J. Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

L. Siegemund GER vs (18) L. Samsonova RUS

Il match deve ancora iniziare



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(22) L. Fernandez CAN vs J. Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

(WC) C. O’Connell AUS vs (Q) N. Basavareddy USA

Il match deve ancora iniziare

H. Hurkacz POL vs Z. Bergs BEL

Il match deve ancora iniziare

D. Kasatkina AUS vs (Q) N. Bartunkova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Krueger USA vs S. Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare

G. Mpetshi Perricard FRA vs S. Baez ARG

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(Q) R. Sakamoto JPN vs (Q) R. Jodar ESP
Il match deve ancora iniziare

A. Pavlyuchenkova RUS / C. Tauson DEN vs L. Kichenok UKR / K. Volynets USA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
V. Gracheva FRA vs V. Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare

(16) J. Mensik CZE vs P. Carreno Busta ESP

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(WC) J. Duckworth AUS vs (LL) D. Prizmic CRO
Il match deve ancora iniziare

R. Hijikata AUS / T. Schoolkate AUS vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Lumsden GBR / Q. Tang CHN vs (2) S. Errani ITA / (2) J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

X. Wang CHN vs (Q) A. Kalinina UKR

Il match deve ancora iniziare

L. Nardi ITA vs (Q) Y. Wu CHN

Il match deve ancora iniziare

V. Kopriva CZE vs J. Struff GER

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)
M. Demoliner BRA / J. Rojer NED vs A. Bublik KAZ / A. Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare

(WC) E. Alexandrova RUS / (WC) V. Williams USA vs E. Arango COL / E. Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare

I. Shymanovich BLR / S. Sierra ARG vs O. Danilovic SRB / A. Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
F. Cerundolo ARG / J. Cerundolo ARG vs (8) H. Nys MON / (8) E. Roger-Vasselin FRA

Il match deve ancora iniziare

(12) T. Mihalikova SVK / (12) O. Nicholls GBR vs A. Bondar HUN / J. Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare

(9) F. Cabral POR / (9) L. Miedler AUT vs M. Bellucci ITA / F. Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
A. Eala PHI / I. Martins BRA vs S. Aoyama JPN / M. Linette POL
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
L. Sonego ITA vs C. Taberner ESP

Il match deve ancora iniziare

L. Sun NZL vs (Q) L. Fruhvirtova CZE

Il match deve ancora iniziare

(31) A. Kalinskaya RUS vs S. Kartal GBR

Il match deve ancora iniziare

S. Cirstea ROU vs E. Lys GER

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
P. Udvardy HUN vs K. Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare

E. Quinn USA vs (23) T. Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare

U. Eikeri NOR / I. Neel EST vs I. Jovic USA / V. Mboko CAN

Il match deve ancora iniziare

(WC) P. Isaro THA / (WC) N. Kaliyanda Poonacha IND vs P. Martinez ESP / J. Munar ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Golubev KAZ / A. Nedovyesov KAZ vs T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

J. Grabher AUT vs E. Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

P. Nouza CZE / P. Rikl CZE vs T. Atmane FRA / A. Muller FRA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
(5) K. Krawietz GER / (5) T. Puetz GER vs A. Rinderknech FRA / V. Vacherot MON
Il match deve ancora iniziare

