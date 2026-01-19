Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)
Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
O. Oliynykova vs (9) M. Keys
(8) B. Shelton vs U. Humbert
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
H. Gaston vs (2) J. Sinner
(16) N. Osaka vs A. Ruzic
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti vs R. Collignon
(5) E. Rybakina vs K. Juvan
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
K. Boulter vs (10) B. Bencic
S. Mochizuki vs (31) S. Tsitsipas
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Valentova vs (30) M. Joint
(15) K. Khachanov vs A. Michelsen
John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
V. Royer vs (9) T. Fritz
(Q) M. Inglis vs K. Birrell
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Zhang vs (WC) T. Preston
K. Pliskova vs (Q) S. Stephens
(Q) D. Sweeny vs G. Monfils
G. Dimitrov vs T. Machac
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
C. Garin vs (22) L. Darderi
(28) J. Fonseca vs E. Spizzirri
R. Sramkova vs (24) J. Ostapenko
L. Siegemund vs (18) L. Samsonova
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(22) L. Fernandez vs J. Tjen
(WC) C. O’Connell vs (Q) N. Basavareddy
H. Hurkacz vs Z. Bergs
D. Kasatkina vs (Q) N. Bartunkova
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Krueger vs S. Bejlek
G. Mpetshi Perricard vs S. Baez
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(Q) R. Sakamoto vs (Q) R. Jodar
A. Pavlyuchenkova / C. Tauson vs L. Kichenok / K. Volynets
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
V. Gracheva vs V. Golubic
(16) J. Mensik vs P. Carreno Busta
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(WC) J. Duckworth vs (LL) D. Prizmic
R. Hijikata / T. Schoolkate vs L. Johnson / J. Zielinski
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Lumsden / Q. Tang vs (2) S. Errani / (2) J. Paolini
X. Wang vs (Q) A. Kalinina
L. Nardi vs (Q) Y. Wu
V. Kopriva vs J. Struff
Court 8 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)
M. Demoliner / J. Rojer vs A. Bublik / A. Shevchenko
(WC) E. Alexandrova / (WC) V. Williams vs E. Arango / E. Jacquemot
I. Shymanovich / S. Sierra vs O. Danilovic / A. Potapova
Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
F. Cerundolo / J. Cerundolo vs (8) H. Nys / (8) E. Roger-Vasselin
(12) T. Mihalikova / (12) O. Nicholls vs A. Bondar / J. Cristian
(9) F. Cabral / (9) L. Miedler vs M. Bellucci / F. Marozsan
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
A. Eala / I. Martins vs S. Aoyama / M. Linette
(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))
Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
L. Sonego vs C. Taberner
L. Sun vs (Q) L. Fruhvirtova
(31) A. Kalinskaya vs S. Kartal
S. Cirstea vs E. Lys
Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
P. Udvardy vs K. Siniakova
E. Quinn vs (23) T. Griekspoor
U. Eikeri / I. Neel vs I. Jovic / V. Mboko
(WC) P. Isaro / (WC) N. Kaliyanda Poonacha vs P. Martinez / J. Munar
Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Golubev / A. Nedovyesov vs T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
J. Grabher vs E. Cocciaretto
P. Nouza / P. Rikl vs T. Atmane / A. Muller
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
(5) K. Krawietz / (5) T. Puetz vs A. Rinderknech / V. Vacherot
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
La TV australiana ha già comunicato lo straordinario evento astronomico atteso per domani sera…
…prima ancora che faccia buio, intorno alle ore 19…
…nel cielo di Melbourne si vedrà una STELLA !!!