Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(Q) A. Sasnovich BLR vs (7) J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

(3) A. Zverev GER vs G. Diallo CAN

Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(1) A. Sabalenka BLR vs (WC) T. Rakotomanga Rajaonah FRA

Il match deve ancora iniziare

(1) C. Alcaraz ESP vs A. Walton AUS

Il match deve ancora iniziare



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
M. Sakkari GRE vs L. Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare

(18) F. Cerundolo ARG vs Z. Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(10) A. Bublik KAZ vs J. Brooksby USA

Il match deve ancora iniziare

M. Sawangkaew THA vs (28) E. Raducanu GBR

Il match deve ancora iniziare



John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) A. Fery GBR vs (20) F. Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare

(12) E. Svitolina UKR vs C. Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(29) F. Tiafoe USA vs (Q) J. Kubler AUS

Il match deve ancora iniziare

O. Danilovic SRB vs (WC) V. Williams USA

Il match deve ancora iniziare




Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) T. Gibson AUS vs A. Blinkova RUS
Il match deve ancora iniziare

T. Schoolkate AUS vs (32) C. Moutet FRA

Il match deve ancora iniziare

(Q) M. Zheng USA vs S. Korda USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
A. Pavlyuchenkova RUS vs (Q) Z. Bai CHN
Il match deve ancora iniziare



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Kecmanovic SRB vs T. Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare

(11) E. Alexandrova RUS vs (Q) Z. Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare

B. Bonzi FRA vs (26) C. Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(26) D. Yastremska UKR vs E. Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

E. Jacquemot FRA vs (20) M. Kostyuk UKR

Il match deve ancora iniziare

C. Ugo Carabelli ARG vs M. Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare

S. Lamens NED vs A. Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
Y. Putintseva KAZ vs B. Haddad Maia BRA
Il match deve ancora iniziare

E. Nava USA vs (WC) K. Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare

Y. Hanfmann GER vs (Q) Z. Svajda USA

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)
(WC) P. Kypson USA vs F. Comesana ARG

Il match deve ancora iniziare

P. Kudermetova UZB vs (Q) G. Maristany Zuleta De Reales ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)
C. McNally USA vs (Q) H. Sakatsume JPN

Il match deve ancora iniziare

(Q) L. Draxl CAN vs D. Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)
H. Baptiste USA vs (32) M. Vondrousova CZE
Il match deve ancora iniziare

(LL) A. Blockx BEL vs (Q) J. Faria POR

Il match deve ancora iniziare

