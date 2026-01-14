Australian Open 2026 - Qualificazioni Day 4 ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo 4 azzurri (LIVE)

14/01/2026 20:42 1 commento
Giulio Zeppieri nella foto - Foto FITP
Australian Open (Australia 🇦🇺) Turno Decisivo Qualificazione, cemento

ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Travaglia ITA vs D. Sweeny AUS

Il match deve ancora iniziare

E. Ymer SWE vs C. Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(7) A. Blockx BEL vs J. Kubler AUS
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))




Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) Z. Sonmez TUR vs A. Gasanova RUS
Il match deve ancora iniziare

P. Herbert FRA vs (23) N. Budkov Kjaer NOR

Il match deve ancora iniziare

(6) M. McDonald USA vs (20) L. Draxl CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(2) L. Bronzetti ITA vs S. Stephens USA
Il match deve ancora iniziare

Y. Wu CHN vs T. Boyer USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(11) T. Townsend USA vs (WC) S. Hunter AUS
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))




Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Chwalinska POL vs A. Kalinina UKR
Il match deve ancora iniziare

(13) D. Lajovic SRB vs (24) F. Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare

(14) T. Korpatsch GER vs M. Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Faria POR vs (18) M. Trungelliti ARG

Il match deve ancora iniziare

C. Lee USA vs (20) L. Fruhvirtova CZE

Il match deve ancora iniziare

K. Coppejans BEL vs (29) Z. Svajda USA

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Maristany Zuleta De Reales ESP vs E. Kalieva USA

Il match deve ancora iniziare

G. Bailly BEL vs M. Damm USA

Il match deve ancora iniziare

L. Tagger AUT vs (21) L. Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(12) G. Minnen BEL vs (23) L. Klimovicova POL

Il match deve ancora iniziare

L. Zhu CHN vs (17) M. Stakusic CAN

Il match deve ancora iniziare

A. Gea FRA vs (30) A. Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) Y. Starodubtseva UKR vs (18) V. Tomova BUL
Il match deve ancora iniziare

R. Jodar ESP vs L. Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare

M. Zheng USA vs (28) L. Klein SVK

Il match deve ancora iniziare




Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) D. Prizmic CRO vs A. Fery GBR
Il match deve ancora iniziare

(16) N. Bartunkova CZE vs W. Osuigwe USA

Il match deve ancora iniziare

(8) A. Sasnovich BLR vs D. Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare




Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Zeppieri ITA vs R. Sakamoto JPN
Il match deve ancora iniziare

Z. Bai CHN vs D. Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

(A) M. Bassols Ribera ESP vs H. Sakatsume JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Loffhagen GBR vs N. Basavareddy USA
Il match deve ancora iniziare

T. Zidansek SLO vs (25) Y. Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

1 commento

Grifo999 (Guest) 14-01-2026 21:47

Solo Zeppieri favorito.
Travaglia e Maestrelli contro pronostico.
Io tiferò per tutti e 3.

