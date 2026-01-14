Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo 4 azzurri (LIVE)
Australian Open (Australia 🇦🇺) Turno Decisivo Qualificazione, cemento
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Travaglia vs D. Sweeny
E. Ymer vs C. Wong
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(7) A. Blockx vs J. Kubler
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) Z. Sonmez vs A. Gasanova
P. Herbert vs (23) N. Budkov Kjaer
(6) M. McDonald vs (20) L. Draxl
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(2) L. Bronzetti vs S. Stephens
Y. Wu vs T. Boyer
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(11) T. Townsend vs (WC) S. Hunter
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Chwalinska vs A. Kalinina
(13) D. Lajovic vs (24) F. Maestrelli
(14) T. Korpatsch vs M. Inglis
Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Faria vs (18) M. Trungelliti
C. Lee vs (20) L. Fruhvirtova
K. Coppejans vs (29) Z. Svajda
Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Maristany Zuleta De Reales vs E. Kalieva
G. Bailly vs M. Damm
L. Tagger vs (21) L. Tararudee
Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(12) G. Minnen vs (23) L. Klimovicova
L. Zhu vs (17) M. Stakusic
A. Gea vs (30) A. Vallejo
Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) Y. Starodubtseva vs (18) V. Tomova
R. Jodar vs L. Van Assche
M. Zheng vs (28) L. Klein
Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) D. Prizmic vs A. Fery
(16) N. Bartunkova vs W. Osuigwe
(8) A. Sasnovich vs D. Snigur
Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Zeppieri vs R. Sakamoto
Z. Bai vs D. Vidmanova
(A) M. Bassols Ribera vs H. Sakatsume
Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Loffhagen vs N. Basavareddy
T. Zidansek vs (25) Y. Yuan
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
1 commento
Solo Zeppieri favorito.
Travaglia e Maestrelli contro pronostico.
Io tiferò per tutti e 3.