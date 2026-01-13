ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Vavassori e Darderi (LIVE)

Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images
ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – 2° Turno
CENTRE COURT (Start 02:00)
NB 05:30 – 3) [Q] Aleksandar Vukic 🇦🇺 vs [Q] Andrea Vavassori 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
NB 09:00 – 5) Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 vs [5] Valentin Vacherot 🇲🇨
Il match deve ancora iniziare
SHOWCOURT 1 (Start 00:30)
1) Jaume Munar 🇪🇸 vs [3] Francisco Cerúndolo 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare
2) Reilly Opelka 🇺🇸 vs [2] Tommy Paul 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
NB 09:00 – 5) [1] Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 vs [WC] Rinky Hijikata 🇦🇺
Il match deve ancora iniziare
COURT 4 (Start 11:00)
2) [4] Tallon Griekspoor 🇳🇱 vs Ugo Humbert 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
NB 5:30 – 3) Marton Fucsovics 🇭🇺 vs [Q] Alexander Shevchenko 🇰🇿
Il match deve ancora iniziare
COURT 3 (Start 02:00)
1) Orlando Luz 🇧🇷 / Rafael Matos 🇧🇷 vs [5] Christian Harrison 🇺🇸 / Neal Skupski 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare
2) [8] Tomas Machac 🇨🇿 vs [Q] Quentin Halys 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
3) [4] Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪 vs Evan King 🇺🇸 / John Peers 🇦🇺
Il match deve ancora iniziare
4) Tomas Machac 🇨🇿 / Matej Vocel 🇨🇿 vs [7] Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 (Start 02:00)
1) Jakob Schnaitter 🇩🇪 / Mark Wallner 🇩🇪 vs [2] Harri Heliovaara 🇫🇮 / Henry Patten 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare
2) [1] Julian Cash 🇬🇧 / Lloyd Glasspool 🇬🇧 vs Matthew Romios 🇦🇺 / Ryan Seggerman 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
3) [8] Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷 vs Maximo Gonzalez 🇦🇷 / Andres Molteni 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare
4) Ray Ho 🇹🇼 / Hendrik Jebens 🇩🇪 vs [3] Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷
Il match deve ancora iniziare
5) AFTER SUITABLE REST [6] Simone Bolelli 🇮🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹 vs Luke Johnson 🇬🇧 / Jan Zielinski 🇵🇱
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 23:30
Ben Shelton
vs Francisco Comesana
ATP Auckland
Ben Shelton [1]•
0
6
Francisco Comesana
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Shelton
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
ace
4-5 → 5-5
F. Comesana
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
4-4 → 4-5
B. Shelton
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
ace
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
F. Comesana
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
B. Shelton
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-1 → 1-1
F. Comesana
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Luciano Darderi vs Alejandro Tabilo
Il match deve ancora iniziare
Cameron Norrie vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 02:30)
Il match deve ancora iniziare
Fabian Marozsan vs Casper Ruud (Non prima 06:00)
Il match deve ancora iniziare
Hamad Medjedovic vs Jakub Mensik
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 23:30
Marcos Giron vs Alex Michelsen
ATP Auckland
Marcos Giron
40
6
0
Alex Michelsen [6]•
40
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Giron
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
A. Michelsen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
M. Giron
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
A. Michelsen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Michelsen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
A. Michelsen
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Jenson Brooksby vs Sebastian Baez
Il match deve ancora iniziare
Nuno Borges vs Eliot Spizzirri
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 23:30
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Auckland
Vasil Kirkov / Bart Stevens
0
1
4
Theo Arribage / Albano Olivetti•
30
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kirkov / Stevens
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
T. Arribage / Olivetti
3-2 → 3-3
V. Kirkov / Stevens
2-2 → 3-2
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
V. Kirkov / Stevens
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
T. Arribage / Olivetti
1-0 → 1-1
V. Kirkov / Stevens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
1-5 → 1-6
V. Kirkov / Stevens
0-5 → 1-5
T. Arribage / Olivetti
0-4 → 0-5
V. Kirkov / Stevens
0-3 → 0-4
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
V. Kirkov / Stevens
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
df
0-1 → 0-2
T. Arribage / Olivetti
0-0 → 0-1
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Alexander Erler / Robert Galloway
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Melo / Fernando Romboli vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Il match deve ancora iniziare
Yuki Bhambri / Andre Goransson vs Petr Nouza / Patrik Rikl
Il match deve ancora iniziare
