Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Vavassori e Darderi (LIVE)

13/01/2026 23:10 Nessun commento
Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images
Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images

ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – 2° Turno

CENTRE COURT (Start 02:00)
NB 05:30 – 3) [Q] Aleksandar Vukic 🇦🇺 vs [Q] Andrea Vavassori 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare

NB 09:00 – 5) Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 vs [5] Valentin Vacherot 🇲🇨

Il match deve ancora iniziare



SHOWCOURT 1 (Start 00:30)
1) Jaume Munar 🇪🇸 vs [3] Francisco Cerúndolo 🇦🇷

Il match deve ancora iniziare

2) Reilly Opelka 🇺🇸 vs [2] Tommy Paul 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare

NB 09:00 – 5) [1] Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 vs [WC] Rinky Hijikata 🇦🇺

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 (Start 11:00)
2) [4] Tallon Griekspoor 🇳🇱 vs Ugo Humbert 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare

NB 5:30 – 3) Marton Fucsovics 🇭🇺 vs [Q] Alexander Shevchenko 🇰🇿

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 (Start 02:00)
1) Orlando Luz 🇧🇷 / Rafael Matos 🇧🇷 vs [5] Christian Harrison 🇺🇸 / Neal Skupski 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

2) [8] Tomas Machac 🇨🇿 vs [Q] Quentin Halys 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

3) [4] Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪 vs Evan King 🇺🇸 / John Peers 🇦🇺

Il match deve ancora iniziare

4) Tomas Machac 🇨🇿 / Matej Vocel 🇨🇿 vs [7] Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 (Start 02:00)
1) Jakob Schnaitter 🇩🇪 / Mark Wallner 🇩🇪 vs [2] Harri Heliovaara 🇫🇮 / Henry Patten 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

2) [1] Julian Cash 🇬🇧 / Lloyd Glasspool 🇬🇧 vs Matthew Romios 🇦🇺 / Ryan Seggerman 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare

3) [8] Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷 vs Maximo Gonzalez 🇦🇷 / Andres Molteni 🇦🇷

Il match deve ancora iniziare

4) Ray Ho 🇹🇼 / Hendrik Jebens 🇩🇪 vs [3] Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷

Il match deve ancora iniziare

5) AFTER SUITABLE REST [6] Simone Bolelli 🇮🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹 vs Luke Johnson 🇬🇧 / Jan Zielinski 🇵🇱

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 23:30
Ben Shelton USA vs Francisco Comesana ARG
ATP Auckland
Ben Shelton [1]
0
6
Francisco Comesana
0
5
Mostra dettagli

Luciano Darderi ITA vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 02:30)

Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan HUN vs Casper Ruud NOR (Non prima 06:00)

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Jakub Mensik CZE

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 23:30
Marcos Giron USA vs Alex Michelsen USA

ATP Auckland
Marcos Giron
40
6
0
Alex Michelsen [6]
40
4
0
Mostra dettagli

Jenson Brooksby USA vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Eliot Spizzirri USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 23:30
Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Auckland
Vasil Kirkov / Bart Stevens
0
1
4
Theo Arribage / Albano Olivetti
30
6
3
Mostra dettagli

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo BRA / Fernando Romboli BRA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE

Il match deve ancora iniziare

TAG: