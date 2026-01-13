Australian Open 2025 - Qualificazioni - Day 3 ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo nella notte otto azzurri (LIVE)

13/01/2026 20:19 Nessun commento
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images

Australian Open (Australia 🇦🇺) 2° Turno Qualificazione, cemento

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Stephens USA vs O. Gadecki AUS

Il match deve ancora iniziare

J. McCabe AUS vs (23) N. Budkov Kjaer NOR

Il match deve ancora iniziare

(WC) S. Hunter AUS vs (27) L. Radivojevic SRB

Il match deve ancora iniziare

J. Kubler AUS vs (17) V. Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare



1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(16) R. Carballes Baena ESP vs G. Bailly BEL

Il match deve ancora iniziare

A. Fery GBR vs B. Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

(13) D. Lajovic SRB vs M. Cassone USA

Il match deve ancora iniziare

(8) A. Sasnovich BLR vs K. Von Deichmann LIE

Il match deve ancora iniziare



ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(8) Y. Nishioka JPN vs G. Loffhagen GBR

Il match deve ancora iniziare

J. Kym SUI vs D. Sweeny AUS

Il match deve ancora iniziare

P. Llamas Ruiz ESP vs C. Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

L. Riedi SUI vs K. Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare

H. Dart GBR vs (21) L. Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) B. Holt USA vs G. Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare

F. Ferro FRA vs (20) L. Fruhvirtova CZE

Il match deve ancora iniziare

D. Glinka EST vs L. Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare

C. Branstine CAN vs D. Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare

(A) M. Bassols Ribera ESP vs I. Shymanovich BLR

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
N. Basavareddy USA vs (19) S. Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare

(WC) L. Cabrera AUS vs (23) L. Klimovicova POL

Il match deve ancora iniziare

(16) N. Bartunkova CZE vs (WC) T. Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

C. Liu USA vs M. Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare

V. Sachko UKR vs (20) L. Draxl CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(2) L. Bronzetti ITA vs M. Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

C. Lee USA vs (WC) E. Micic AUS

Il match deve ancora iniziare

C. Rodesch LUX vs R. Jodar ESP

Il match deve ancora iniziare

(4) T. Barrios Vera CHI vs M. Zheng USA

Il match deve ancora iniziare

E. Pridankina RUS vs L. Tagger AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
V. Hruncakova SVK vs (18) V. Tomova BUL

Il match deve ancora iniziare

(10) R. Masarova SUI vs M. Chwalinska POL

Il match deve ancora iniziare

(11) T. Townsend USA vs J. Ortenzi ARG

Il match deve ancora iniziare

(7) A. Blockx BEL vs A. Molcan SVK

Il match deve ancora iniziare

(2) R. Burruchaga ARG vs A. Gea FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Damm USA vs T. Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

B. Hassan LBN vs J. Faria POR

Il match deve ancora iniziare

W. Osuigwe USA vs (26) L. Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

L. Gjorcheska MKD vs T. Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare

(6) M. McDonald USA vs H. Grenier FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(6) Y. Starodubtseva UKR vs D. Papamichail GRE

Il match deve ancora iniziare

H. Rocha POR vs (18) M. Trungelliti ARG

Il match deve ancora iniziare

(9) V. Jimenez Kasintseva AND vs L. Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare

D. Vidmanova CZE vs (31) D. Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
E. Kalieva USA vs Y. Ma CHN

Il match deve ancora iniziare

A. Koevermans NED vs A. Kalinina UKR

Il match deve ancora iniziare

N. Mejia COL vs Y. Wu CHN

Il match deve ancora iniziare

(14) T. Korpatsch GER vs S. Ambrosio ITA

Il match deve ancora iniziare

H. Sakatsume JPN vs M. Hontama JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
R. Sakamoto JPN vs (32) C. Smith USA

Il match deve ancora iniziare

(14) D. Prizmic CRO vs G. Heide BRA

Il match deve ancora iniziare

T. Seyboth Wild BRA vs (24) F. Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare

(A) C. Paquet FRA vs Z. Bai CHN

Il match deve ancora iniziare

F. Cina ITA vs (30) A. Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
G. Maristany Zuleta De Reales ESP vs T. Prozorova RUS

Il match deve ancora iniziare

M. Landaluce ESP vs S. Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

(9) E. Moller DEN vs E. Ymer SWE

Il match deve ancora iniziare

D. Merida ESP vs (28) L. Klein SVK

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Mikulskyte LTU vs A. Gasanova RUS
Il match deve ancora iniziare

(12) G. Minnen BEL vs H. Tan FRA

Il match deve ancora iniziare

T. Boyer USA vs (27) F. Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

J. Rodionov AUT vs (29) Z. Svajda USA

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) Z. Sonmez TUR vs J. Riera ARG
Il match deve ancora iniziare

G. Bueno PER vs P. Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare

T. Kostovic SRB vs (17) M. Stakusic CAN

Il match deve ancora iniziare

M. Carle ARG vs (25) Y. Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,