Australian Open 2026 - Italiani Day 1 Quali ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Oggi in campo sei azzurri (LIVE)

11/01/2026 21:08 1 commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 in campo stanotte
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 in campo stanotte

Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno Qualificazione, cemento

ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
2° incontro
D. Sweeny AUS vs (26) A. Pellegrino ITA
Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° incontro
N. Brancaccio ITA vs M. Stoiana USA
Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
4° incontro
M. Lajal EST vs (27) F. Passaro ITA
Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° incontro
(2) L. Bronzetti ITA vs A. Bolsova ESP
Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
5° incontro
C. Rosatello ITA vs J. Mikulskyte LTU
Il match deve ancora iniziare



Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
3° incontro
G. Zeppieri ITA vs D. Added FRA
Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

1 commento

mattia saracino 11-01-2026 21:44

Forza italiani.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!