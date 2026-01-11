Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Oggi in campo sei azzurri (LIVE)
11/01/2026 21:08 1 commento
Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno Qualificazione, cemento
ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
2° incontro
D. Sweeny vs (26) A. Pellegrino
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° incontro
N. Brancaccio vs M. Stoiana
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
4° incontro
M. Lajal vs (27) F. Passaro
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° incontro
(2) L. Bronzetti vs A. Bolsova
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
5° incontro
C. Rosatello vs J. Mikulskyte
Il match deve ancora iniziare
Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
3° incontro
G. Zeppieri vs D. Added
Il match deve ancora iniziare
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
1 commento
Forza italiani.