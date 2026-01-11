Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger – Escluso Australian Open): I risultati completi di Lunedì 12 Gennaio 2026
11/01/2026 19:42 1 commento
ATP 250 Auckland – Hard
R16 Cervantes /Darderi – Etcheverry /Ugo Carabelli Inizio 00:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Adelaide – Hard
Q2 Tirante – Vavassori 2° inc. ore 01:30
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Glasgow – Indoor Hard
Q2 Krumich – Guerrieri Inizio 11:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Hobart – hard
1T Shimizu – Cocciaretto 2 incontro dalle 01:00
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Il prossimo punteggio nel ranking per Jakub Mensik.
Punti Attuali : 2130.
Punti Live Ranking Sito Ufficiale : 2180
Aggiungono 50 punti senza togliere nulla. Forse lo 0 di Parigi Indoors viene ” perdonato ” ? Ho i miei dubbi.
Punti livetennis : 2090 Escono 10 punti di un torneo ATP 1000, entrano 50 punti della United Cup.
…
Punti calcolati da me : 2125.
2130 – 50 punti ATP ( Auckland 2025 in scadenza questa settimana, anzi : scaduti a questo punto ) + 45 punti ATP per aver battuto RUUD classificato tra l’11ma e 20ma posizione, alla United Cup 2026.
Totale : 2125.
Diciamo che le probabilità che io supero tutti quanti sono del 90-95% la percentuale contraria è un errore del punteggio atp su wikipedia.