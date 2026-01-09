Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 10 Gennaio 2026
09/01/2026 16:53 7 commenti
ATP 250 Hong Kong – hard
SF Musetti – Rublev Inizio 08:30
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Auckland – hard
Q1 Bellucci – Bautista Agut 3° inc. ore 23
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Hobart – hard
Q1 Cocciaretto – Sibai 3 incontro dalle 01:00
Il match deve ancora iniziare
7 commenti
Concordo.
Onestamente, chi se ne frega dell’esibizione (dove non ci sarà partita per altro, a favore di chi mi sembra ovvio). Forza Muso
Certo che sarebbe stato meglio Muso alle 6:30, sperando che chiudesse in 2 set rapidi come oggi.
Visto che Alcaraz vs Sinner incominciano prima, guarderò loro in diretta e poi appena finita l’esibizione mi guarderò Musetti vs Rublev in differita, ovviamente senza aggiornare LT o qualsiasi altro sito che mi dia il risultato prima di averli visti perché non mi piace vedere un incontro quando conosco gia lo score.
I due furbacchioni, mi piace 😆
Se vuoi vedere tennis vero guarda la semifinale, se vuoi vedere tennis farsa guarda l esibizione taroccata….
Mannaggia, alle 8 Sinner- Alcaraz, alle 8,30 Musetti-Rublev. Quale vedere? Opterò per il secondo, sicuramente carico di agonismo, negli intervalli darò un’occhiata ai due furbacchioni enzo