Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 10 Gennaio 2026

09/01/2026 16:53 7 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
HKG ATP 250 Hong Kong – hard
SF Musetti ITA – Rublev RUS Inizio 08:30

Il match deve ancora iniziare



NZL ATP 250 Auckland – hard
Q1 Bellucci ITA – Bautista Agut ESP 3° inc. ore 23

Il match deve ancora iniziare



AUS WTA 250 Hobart – hard
Q1 Cocciaretto ITA – Sibai AUS 3 incontro dalle 01:00

Il match deve ancora iniziare

7 commenti

Andreas Seppi 09-01-2026 20:03

Scritto da Manu09
Onestamente, chi se ne frega dell’esibizione (dove non ci sarà partita per altro, a favore di chi mi sembra ovvio). Forza Muso

Concordo.

 7
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Manu09 (Guest) 09-01-2026 19:34

 6
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 09-01-2026 19:27

Certo che sarebbe stato meglio Muso alle 6:30, sperando che chiudesse in 2 set rapidi come oggi.

 5
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 09-01-2026 19:24

Scritto da enzo
Mannaggia, alle 8 Sinner- Alcaraz, alle 8,30 Musetti-Rublev. Quale vedere? Opterò per il secondo, sicuramente carico di agonismo, negli intervalli darò un’occhiata ai due furbacchioni enzo

Visto che Alcaraz vs Sinner incominciano prima, guarderò loro in diretta e poi appena finita l’esibizione mi guarderò Musetti vs Rublev in differita, ovviamente senza aggiornare LT o qualsiasi altro sito che mi dia il risultato prima di averli visti perché non mi piace vedere un incontro quando conosco gia lo score.

 4
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Andreas Seppi 09-01-2026 19:16

Scritto da enzo
I due furbacchioni, mi piace 😆

 3
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 09-01-2026 18:42

Scritto da enzo
Se vuoi vedere tennis vero guarda la semifinale, se vuoi vedere tennis farsa guarda l esibizione taroccata….

 2
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo (Guest) 09-01-2026 17:43

Mannaggia, alle 8 Sinner- Alcaraz, alle 8,30 Musetti-Rublev. Quale vedere? Opterò per il secondo, sicuramente carico di agonismo, negli intervalli darò un’occhiata ai due furbacchioni enzo

 1
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia