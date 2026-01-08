WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 5 (LIVE)

Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — Quarti di Finale , cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
(3) Elena Rybakina
vs (11) Karolina Muchova Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Aryna Sabalenka vs (5) Madison Keys Non prima 03:30
Il match deve ancora iniziare
(6) Mirra Andreeva vs (16) Marta Kostyuk Non prima 09:30
Il match deve ancora iniziare
Show Court 1 – ore 02:00
(1) Su-Wei Hsieh
/ (1) Jelena Ostapenko
vs Lyudmyla Kichenok
/ Nadiia Kichenok Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare
(10) Liudmila Samsonova vs (4) Jessica Pegula Non prima 06:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 23:30
(7) Xinyu Wang
vs Francesca Jones Inizio 23:30
WTA Auckland
Xinyu Wang [7]•
30
6
4
Francesca Jones
0
4
3
Vincitore: Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Francesca Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Xinyu Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Francesca Jones
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Francesca Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Francesca Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Francesca Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Francesca Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Francesca Jones
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Francesca Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(5) Magda Linette vs (4) Alexandra Eala
Il match deve ancora iniziare
(3) Iva Jovic vs Sofia Costoulas
Il match deve ancora iniziare
(1) Elina Svitolina vs Sonay Kartal Non prima 06:00
Il match deve ancora iniziare
Alexandra Eala / Iva Jovic vs (3) Yifan Xu / (3) Zhaoxuan Yang
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), Semifinali – cemento
Centre Court – ore 00:30
Daria Snigur
vs Joanna Garland Inizio 00:30
WTA Canberra 125
Daria Snigur•
40
5
Joanna Garland
30
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Snigur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
Joanna Garland
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Daria Snigur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Joanna Garland
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) Polina Kudermetova vs Himeno Sakatsume
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 02:00
Ena Shibahara
/ Vera Zvonareva
vs (2) Mariia Kozyreva
/ (2) Iryna Shymanovich Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare
