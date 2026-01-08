Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 5 (LIVE)

08/01/2026 22:08 Nessun commento
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — Quarti di Finale , cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
(3) Elena Rybakina KAZ vs (11) Karolina Muchova CZE Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (5) Madison Keys USA Non prima 03:30

Il match deve ancora iniziare

(6) Mirra Andreeva RUS vs (16) Marta Kostyuk UKR Non prima 09:30

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 02:00
(1) Su-Wei Hsieh TPE / (1) Jelena Ostapenko LAT vs Lyudmyla Kichenok UKR / Nadiia Kichenok UKR Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare

(10) Liudmila Samsonova RUS vs (4) Jessica Pegula USA Non prima 06:00

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 23:30
(7) Xinyu Wang CHN vs Francesca Jones GBR Inizio 23:30
WTA Auckland
Xinyu Wang [7]
30
6
4
Francesca Jones
0
4
3
Vincitore: Wang
Mostra dettagli

(5) Magda Linette POL vs (4) Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare

(3) Iva Jovic USA vs Sofia Costoulas BEL

Il match deve ancora iniziare

(1) Elina Svitolina UKR vs Sonay Kartal GBR Non prima 06:00

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Eala PHI / Iva Jovic USA vs (3) Yifan Xu CHN / (3) Zhaoxuan Yang CHN

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), Semifinali – cemento

Centre Court – ore 00:30
Daria Snigur UKR vs Joanna Garland TPE Inizio 00:30
WTA Canberra 125
Daria Snigur
40
5
Joanna Garland
30
6
Mostra dettagli

(3) Polina Kudermetova UZB vs Himeno Sakatsume JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 02:00
Ena Shibahara JPN / Vera Zvonareva RUS vs (2) Mariia Kozyreva RUS / (2) Iryna Shymanovich BLR Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare

TAG: