ATP 250 Brisbane e Hong Kong: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Lorenzo Sonego (LIVE)

05/01/2026 23:29 Nessun commento
Lorenzo Sonego nella foto - Foto Patrick Boren
Lorenzo Sonego nella foto - Foto Patrick Boren

ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Nick Kyrgios AUS vs Aleksandar Kovacevic USA (Non prima 05:30)
Il match deve ancora iniziare

Grigor Dimitrov BUL vs Pablo Carreno Busta ESP (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 02:00
Brandon Nakashima USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Tommy Paul USA

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Ugo Humbert FRA

Il match deve ancora iniziare



Show Court 2 – ore 02:00
Denis Shapovalov CAN vs Raphael Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 02:00
James Duckworth AUS / Cruz Hewitt AUS vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak POL / Camilo Ugo Carabelli ARG vs Alejandro Davidovich Fokina ESP / Jiri Lehecka CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – ore 02:00
Tomas Machac CZE / Matej Vocel CZE vs Marcelo Melo BRA / Fernando Romboli BRA

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL / Valentin Vacherot MON vs Jacob Fearnley GBR / Diego Hidalgo ECU

Il match deve ancora iniziare






ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 06:30
Alexandre Muller FRA vs Miomir Kecmanovic SRB
Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong HKG vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare

Juncheng Shang CHN vs Francisco Comesana ARG (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 06:30
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED vs Gabriel Diallo CAN

Il match deve ancora iniziare

Jan-Lennard Struff GER vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 06:30
Lorenzo Sonego ITA vs Rei Sakamoto JPN

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare

Laslo Djere SRB vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare

