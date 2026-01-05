ATP 250 Brisbane e Hong Kong: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Lorenzo Sonego (LIVE)
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Nick Kyrgios vs Aleksandar Kovacevic (Non prima 05:30)
Grigor Dimitrov vs Pablo Carreno Busta (Non prima 09:30)
Show Court 1 – ore 02:00
Brandon Nakashima vs Alejandro Davidovich Fokina
Giovanni Mpetshi Perricard vs Tommy Paul
Cameron Norrie vs Ugo Humbert
Show Court 2 – ore 02:00
Denis Shapovalov vs Raphael Collignon
Rinky Hijikata vs Adam Walton
Court 10 – ore 02:00
James Duckworth / Cruz Hewitt vs Orlando Luz / Rafael Matos
Kamil Majchrzak / Camilo Ugo Carabelli vs Alejandro Davidovich Fokina / Jiri Lehecka
Court 14 – ore 02:00
Tomas Machac / Matej Vocel vs Marcelo Melo / Fernando Romboli
Raphael Collignon / Valentin Vacherot vs Jacob Fearnley / Diego Hidalgo
ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 06:30
Alexandre Muller vs Miomir Kecmanovic
Coleman Wong vs Mariano Navone
Juncheng Shang vs Francisco Comesana (Non prima 12:00)
Petr Nouza / Patrik Rikl vs Karen Khachanov / Andrey Rublev
Court 1 – ore 06:30
Tomas Martin Etcheverry vs Valentin Royer
Jesper de Jong vs Gabriel Diallo
Jan-Lennard Struff vs Botic van de Zandschulp
Court 2 – ore 06:30
Lorenzo Sonego vs Rei Sakamoto
Alejandro Tabilo vs Michael Mmoh
Laslo Djere vs Marcos Giron
