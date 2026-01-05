WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 2. In campo tre azzurre (LIVE)
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 2° Turno , cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
McCartney Kessler vs (5) Madison Keys Inizio 02:00
(1) Aryna Sabalenka vs Cristina Bucsa
(3) Elena Rybakina vs Shuai Zhang Non prima 11:00
Show Court 1 – ore 02:00
(11) Karolina Muchova vs Ajla Tomljanovic
Marie Bouzkova vs (15) Paula Badosa
Show Court 2 – ore 02:00
(12) Diana Shnaider vs Anastasia Potapova
Sofia Kenin vs (7) Ekaterina Alexandrova Non prima 05:00
Sorana Cirstea vs (14) Jelena Ostapenko
Court 10 – ore 02:00
(4) Irina Khromacheva / (4) Alexandra Panova vs Linda Noskova / Clara Tauson
Ekaterina Alexandrova / Mirra Andreeva vs (2) Anna Danilina / (2) Aleksandra Krunic
Court 14 – ore 02:00
Miyu Kato / Fanny Stollar vs Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 23:30
Katie Boulter vs Yuliia Starodubtseva Inizio 23:30
Monique Barry vs Ella Seidel
(5) Magda Linette vs Venus Williams
(1) Elina Svitolina vs Varvara Gracheva Non prima 06:00
Donna Vekic vs (4) Alexandra Eala
Grandstand – ore 23:30
Camila Osorio vs Petra Marcinko Inizio 23:30
Sonay Kartal vs (6) Janice Tjen Non prima 01:00
Alycia Parks vs Elisabetta Cocciaretto
(1) Asia Muhammad / (1) Erin Routliffe vs Jesika Maleckova / Renata Zarazua
Court 1 – ore 00:30
Xinyu Wang / Saisai Zheng vs (2) Hanyu Guo / (2) Kristina Mladenovic Inizio 00:30
Camila Osorio / Peyton Stearns vs (4) Makoto Ninomiya / (4) Aldila Sutjiadi
Magali Kempen / Anna Siskova vs Caty McNally / Janice Tjen
WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), 1° Turno – cemento
Centre Court – ore 00:30
Polina Iatcenko vs Destanee Aiava Inizio 00:30
Alina Korneeva vs (3) Polina Kudermetova
Tahlia Kokkinis vs Himeno Sakatsume
Court 5 – ore 00:30
En-Shuo Liang vs Lucrezia Stefanini Inizio 00:30
Elvina Kalieva vs Ekaterine Gorgodze
Tatiana Prozorova vs Nikola Bartunkova
Court 1 – ore 00:30
Joanna Garland vs (6) Diane Parry Inizio 00:30
Lola Radivojevic vs Teodora Kostovic
(5) Mayar Sherif vs Elena Micic
Anastasia Gasanova / Polina Iatcenko vs Alina Korneeva / Dominika Salkova
(1) Quinn Gleason / (1) Elena Pridankina vs Roisin Gilheany / Charlotte Kempenaers-Pocz
Court 2 – ore 00:30
Daria Snigur vs (7) Tamara Korpatsch Inizio 00:30
(4) Lucia Bronzetti vs Tamara Zidansek
Marina Stakusic vs Darja Vidmanova
(3) Eudice Chong / (3) En-Shuo Liang vs Destanee Aiava / Gabriella Da Silva Fick
Guiomar Maristany Zuleta De Reales / Tamara Zidansek vs (4) Momoko Kobori / (4) Ayano Shimizu
TAG: Circuito WTA
1 commento
Volevo celebrare con un post la venere nera che alla veneranda di 45 anni è ancora lì a buttare sudore in campo. In campo solo per passione. Giù il capello e battiamo forte le mani. Grande!!