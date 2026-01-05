Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 2. In campo tre azzurre (LIVE)

05/01/2026 23:09 1 commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 2° Turno , cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
McCartney Kessler USA vs (5) Madison Keys USA Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs Cristina Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare

(3) Elena Rybakina KAZ vs Shuai Zhang CHN Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 02:00
(11) Karolina Muchova CZE vs Ajla Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE vs (15) Paula Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare



Show Court 2 – ore 02:00
(12) Diana Shnaider RUS vs Anastasia Potapova AUT
Il match deve ancora iniziare

Sofia Kenin USA vs (7) Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 05:00

Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea ROU vs (14) Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 02:00
(4) Irina Khromacheva RUS / (4) Alexandra Panova RUS vs Linda Noskova CZE / Clara Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Alexandrova RUS / Mirra Andreeva RUS vs (2) Anna Danilina KAZ / (2) Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – ore 02:00
Miyu Kato JPN / Fanny Stollar HUN vs Lyudmyla Kichenok UKR / Nadiia Kichenok UKR

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 23:30
Katie Boulter GBR vs Yuliia Starodubtseva UKR Inizio 23:30
WTA Auckland
Katie Boulter
15
4
Yuliia Starodubtseva
0
3
Mostra dettagli

Monique Barry NZL vs Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

(5) Magda Linette POL vs Venus Williams USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Elina Svitolina UKR vs Varvara Gracheva FRA Non prima 06:00

Il match deve ancora iniziare

Donna Vekic CRO vs (4) Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 23:30
Camila Osorio COL vs Petra Marcinko CRO Inizio 23:30

WTA Auckland
Camila Osorio
0
4
Petra Marcinko
0
5
Mostra dettagli

Sonay Kartal GBR vs (6) Janice Tjen INA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Alycia Parks USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

(1) Asia Muhammad USA / (1) Erin Routliffe NZL vs Jesika Maleckova CZE / Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 00:30
Xinyu Wang CHN / Saisai Zheng CHN vs (2) Hanyu Guo CHN / (2) Kristina Mladenovic FRA Inizio 00:30
Il match deve ancora iniziare

Camila Osorio COL / Peyton Stearns USA vs (4) Makoto Ninomiya JPN / (4) Aldila Sutjiadi INA

Il match deve ancora iniziare

Magali Kempen BEL / Anna Siskova CZE vs Caty McNally USA / Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), 1° Turno – cemento

Centre Court – ore 00:30
Polina Iatcenko RUS vs Destanee Aiava AUS Inizio 00:30
Il match deve ancora iniziare

Alina Korneeva RUS vs (3) Polina Kudermetova UZB

Il match deve ancora iniziare

Tahlia Kokkinis AUS vs Himeno Sakatsume JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 00:30
En-Shuo Liang TPE vs Lucrezia Stefanini ITA Inizio 00:30
Il match deve ancora iniziare

Elvina Kalieva USA vs Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare

Tatiana Prozorova RUS vs Nikola Bartunkova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 00:30
Joanna Garland TPE vs (6) Diane Parry FRA Inizio 00:30

Il match deve ancora iniziare

Lola Radivojevic SRB vs Teodora Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare

(5) Mayar Sherif EGY vs Elena Micic AUS

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Gasanova RUS / Polina Iatcenko RUS vs Alina Korneeva RUS / Dominika Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare

(1) Quinn Gleason USA / (1) Elena Pridankina RUS vs Roisin Gilheany AUS / Charlotte Kempenaers-Pocz AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 00:30
Daria Snigur UKR vs (7) Tamara Korpatsch GER Inizio 00:30
Il match deve ancora iniziare

(4) Lucia Bronzetti ITA vs Tamara Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare

Marina Stakusic CAN vs Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

(3) Eudice Chong HKG / (3) En-Shuo Liang TPE vs Destanee Aiava AUS / Gabriella Da Silva Fick AUS

Il match deve ancora iniziare

Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP / Tamara Zidansek SLO vs (4) Momoko Kobori JPN / (4) Ayano Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare

1 commento

king_scipion66 05-01-2026 23:17

Volevo celebrare con un post la venere nera che alla veneranda di 45 anni è ancora lì a buttare sudore in campo. In campo solo per passione. Giù il capello e battiamo forte le mani. Grande!!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!