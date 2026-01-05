United Cup 2026 ATP, Copertina, WTA

United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Oggi si giocano gli ultimi 4 incontri. Nella notte Italia vs Francia (LIVE)

Risultati dalla United Cup 2026 - Foto Getty Images
United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – 5° Giornata
0:30 🇨🇦 Canada – 🇧🇪 Belgio 0-0
03:00 🇮🇹 Italia – 🇫🇷 Francia 0-0
07:30 🇦🇺 Australia – 🇨🇿 Repubblica Ceca 0-0
00:30 🇵🇱 Polonia – 🇳🇱 Olanda 0-0

Ken Rosewall Arena – ore 00:30
Felix Auger-Aliassime CAN vs Zizou Bergs BEL

Il match deve ancora iniziare

Victoria Mboko CAN vs Elise Mertens BEL

Il match deve ancora iniziare

Victoria Mboko CAN / Felix Auger-Aliassime CAN vs Elise Mertens BEL / Zizou Bergs BEL

Il match deve ancora iniziare

Maya Joint AUS vs Barbora Krejcikova CZE (Non prima 07:30)

Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS vs Jakub Mensik CZE (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS / John-Patrick Smith AUS vs Barbora Krejcikova CZE / Jakub Mensik CZE

Il match deve ancora iniziare



RAC Arena – ore 03:00
Flavio Cobolli ITA vs Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

Jasmine Paolini ITA vs Leolia Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare

Sara Errani ITA / Andrea Vavassori ITA vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA / Edouard Roger-Vasselin FRA

Il match deve ancora iniziare

Group A – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | United States 🇺🇸 | 2-0 | 4-2 | 66.67% | 53.85%
2 | Argentina 🇦🇷 | 1-1 | 4-2 | 57.14% | 50.00%
3 | Spain 🇪🇸 | 0-2 | 1-5 | 26.67% | 46.31%

Group B – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | China 🇨🇳 | 1-1 | 2-4 | 33.33% | 41.30%
2 | Canada 🇨🇦 | 1-0 | 3-0 | 85.71% | 65.52%
3 | Belgium 🇧🇪 | 0-1 | 1-2 | 50.00% | 53.75%

Group C – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Switzerland 🇨🇭 | 2-0 | 5-1 | 68.75% | 54.19%
2 | Italy 🇮🇹 | 0-1 | 1-2 | 37.50% | 47.44%
3 | France 🇫🇷 | 0-1 | 0-3 | 25.00% | 44.16%

Group D – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Czechia 🇨🇿 | 1-0 | 3-0 | 100.00% | 60.94%
2 | Australia 🇦🇺 | 1-0 | 2-1 | 57.14% | 52.63%
3 | Norway 🇳🇴 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.98%

Group E – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Greece 🇬🇷 | 2-0 | 5-1 | 73.33% | 59.84%
2 | Great Britain 🇬🇧 | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 47.10%
3 | Japan 🇯🇵 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.86%

Group F – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Germany 🇩🇪 | 1-1 | 3-3 | 53.85% | 55.00%
2 | Poland 🇵🇱 | 1-0 | 3-0 | 85.71% | 57.97%
3 | Netherlands 🇳🇱 | 0-1 | 0-3 | 0.00% | 27.45%

