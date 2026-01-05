Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 06 Gennaio 2026
ATP 250 Hong Kong – hard
R32 Sonego – Sakamoto Inizio 06:30
CH 50 Nottingham – Indoor Hard
R32 Guerrieri – Hussey Inizio 11:30
CH 125 Canberra – Hard
R32 Rodesch – Nardi 4° inc. ore 00:30
WTA 250 Auckland – Hard
2T Parks – Cocciaretto 2 incontro dalle 01:00
Canberra WTA 125 – hard
1T Liang – Stefanini ore 00:30
1T Bronzetti – Zidansek 2 incontro dalle 00:30
TAG: Italiani in campo
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit