Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 06 Gennaio 2026

05/01/2026 20:35 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
HKG ATP 250 Hong Kong – hard
R32 Sonego ITA – Sakamoto JPN Inizio 06:30

Il match deve ancora iniziare



GBR CH 50 Nottingham – Indoor Hard
R32 Guerrieri ITA – Hussey GBR Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare



AUS CH 125 Canberra – Hard
R32 Rodesch LUX – Nardi ITA 4° inc. ore 00:30

Il match deve ancora iniziare



NZL WTA 250 Auckland – Hard
2T Parks USA – Cocciaretto ITA 2 incontro dalle 01:00

Il match deve ancora iniziare



AUS Canberra WTA 125 – hard
1T Liang TPE – Stefanini ITA ore 00:30

Il match deve ancora iniziare

1T Bronzetti ITA – Zidansek SLO 2 incontro dalle 00:30

Il match deve ancora iniziare

