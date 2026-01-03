Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Brisbane e Hong Kong: I risultati completi delle qualificazioni. In campo due azzurri (LIVE)

03/01/2026 22:23 Nessun commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – Turno Qualificazione e 1° Turno Md, cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Aleksandar Vukic AUS vs Frances Tiafoe USA (Non prima 07:00)
Il match deve ancora iniziare

Matthew Ebden AUS / Rajeev Ram USA vs Thanasi Kokkinakis AUS / Nick Kyrgios AUS

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 02:00
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Learner Tien USA (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 02:00
Dane Sweeny AUS vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs James Duckworth AUS

Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi ITA vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Sebastian Korda USA / Brandon Nakashima USA (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – ore 02:00
Arthur Cazaux FRA vs Pablo Carreno Busta ESP

Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn USA vs Raphael Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak POL vs Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare






ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 05:00
Yi Zhou CHN vs Francesco Maestrelli ITA
Il match deve ancora iniziare

Cristian Garin CHI vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare

Nishesh Basavareddy USA vs Yunchaokete Bu CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 05:00
Alejandro Tabilo CHI vs Luca Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava USA vs Kai Thompson HKG

Il match deve ancora iniziare

Jan-Lennard Struff GER vs Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 05:00
Elias Ymer SWE vs Laslo Djere SRB

Il match deve ancora iniziare

Vitaliy Sachko UKR vs Patrick Kypson USA

Il match deve ancora iniziare

