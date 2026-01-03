ATP 250 Brisbane e Hong Kong: I risultati completi delle qualificazioni. In campo due azzurri (LIVE)
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – Turno Qualificazione e 1° Turno Md, cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Aleksandar Vukic vs Frances Tiafoe (Non prima 07:00)
Matthew Ebden / Rajeev Ram vs Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios
Show Court 1 – ore 02:00
Camilo Ugo Carabelli vs Learner Tien (Non prima 09:30)
Court 10 – ore 02:00
Dane Sweeny vs Christopher O’Connell
Terence Atmane vs James Duckworth
Matteo Arnaldi vs Rinky Hijikata
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Sebastian Korda / Brandon Nakashima (Non prima 07:00)
Court 14 – ore 02:00
Arthur Cazaux vs Pablo Carreno Busta
Ethan Quinn vs Raphael Collignon
Kamil Majchrzak vs Quentin Halys
ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Center Court – ore 05:00
Yi Zhou vs Francesco Maestrelli
Cristian Garin vs Michael Mmoh
Nishesh Basavareddy vs Yunchaokete Bu
Court 1 – ore 05:00
Alejandro Tabilo vs Luca Van Assche
Emilio Nava vs Kai Thompson
Jan-Lennard Struff vs Zsombor Piros
Court 2 – ore 05:00
Elias Ymer vs Laslo Djere
Vitaliy Sachko vs Patrick Kypson
