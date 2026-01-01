Raducanu cambia racchetta: nuova Yonex Ezone nella ricerca delle migliori sensazioni

Emma Raducanu continua a lavorare alla ricerca delle migliori sensazioni in campo, con l’obiettivo di tornare competitiva nei tornei più importanti del calendario. La tennista britannica sta attraversando una fase di transizione tecnica e di crescita, nella quale ogni dettaglio può fare la differenza.

Oltre a dare continuità al rapporto professionale con Francis Roig, Raducanu ha deciso di introdurre un cambiamento significativo anche dal punto di vista dell’attrezzatura. La scelta è ricaduta su una nuova racchetta: dalla Wilson Blade è passata a una Yonex Ezone.

Si tratta di un passaggio non banale, considerando le diverse caratteristiche dei due telai. La Yonex Ezone dovrebbe garantire maggiore potenza nei colpi, a fronte però di una lieve riduzione del controllo rispetto alla Blade. Un compromesso che potrebbe aiutare Raducanu a rendere il suo gioco più incisivo, soprattutto negli scambi da fondo campo.

Resta ora da capire come la britannica riuscirà ad adattarsi a questo cambiamento e se la nuova configurazione tecnica potrà accompagnarla verso un rendimento più continuo. Le prossime settimane e i prossimi tornei offriranno indicazioni importanti sul percorso intrapreso.





Marco Rossi