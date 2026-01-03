Tennis in TV – ATP Brisbane e Hong Kong, WTA Brisbane e Auckland, United Cup sui canali Sky Sport e SuperTennis (2-11 gennaio 2026 – Novità di LiveTennis)

Novità di LiveTennis ATP, Copertina, Generica, WTA

Cinque i tornei che si disputeranno da venerdì 2 a domenica 11 gennaio, due del circuito ATP, due del circuito WTA e la United Cup:

ATP 250 Brisbane (lunedi 5 – domenica 11 gennaio, Brisbane, Australia, cemento): diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201); diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, TennisTV

ATP 250 Hong Kong (lunedi 5 – domenica 11 gennaio, Hong Kong, Cina, cemento): diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206); diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, TennisTV

WTA 250 Brisbane (domenica 4 – domenica 11 gennaio, Brisbane, Australia, cemento): diretta TV su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e in chiaro su SuperTennis (212 Sky e 64 digitale terrestre); diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX e SuperTennis Plus.

WTA 250 Auckland (lunedi 5 – domenica 11 gennaio, Auckland, Nuova Zelanda, cemento): diretta TV su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e in chiaro su SuperTennis (212 Sky e 64 digitale terrestre); diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX e SuperTennis Plus.

United Cup Sydney Perth (venerdi 2 – domenica 11 gennaio, Perth, Sydney, Australia, cemento): diretta TV esclusiva in chiaro su SuperTennis (212 Sky e 64 digitale terrestre); diretta streaming su SuperTenniX, SuperTennis Plus, Sky Sport Plus, Now Extra Match, TennisTV

Sabato 10 gennaio (orario italiano)
Ore 08:00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz a Seul (Corea del Sud) – Diretta tv su SuperTennis (212 Sky e 64 digitale terrestre), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SuperTenniX, SkyGo e su NOW.

Sky Sport Plus (Sky Sport) e NOW Extra Match (NOW): tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale di tutti i tornei ATP 1000, ATP 500, ATP 250 e WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup e dello US Open.
SuperTenniX (SuperTennis): tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale di tutti i tornei WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup, dello US Open, della Coppa Davis e della BJK Cup.

Programmazione ATP Brisbane, ATP Hong Kong, WTA Brisbane, WTA Auckland e United Cup sui canali Sky Sport e in chiaro su SuperTennis dal 2 al 11 gennaio.

Venerdì 2 gennaio
3.00 SuperTennis – United Cup (RR, diretta)

Sabato 3 gennaio
24.30 SuperTennis – United Cup (RR, diretta)

Domenica 4 gennaio
2.00 SkySportTennis/SkySportUno – WTA500 Brisbane (1° turno, diretta)
2.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (1° turno, diretta)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (1° turno, diretta)
23.30 SuperTennis – WTA250 Auckland (1° turno, diretta)
24.30 SuperTennis – United Cup (RR, diretta)

Lunedì 5 gennaio
2.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250&WTA500 Brisbane (1° turno, diretta)
2.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (1° turno, diretta)
7.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Hong Kong (1° turno, diretta)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (1° turno, diretta)
23.30 SuperTennis – WTA250 Auckland (1° turno, diretta)
24.30 SuperTennis – United Cup (RR, diretta)

Martedì 6 gennaio
2.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250&WTA500 Brisbane (2° turno, diretta)
2.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (2° turno, diretta)
7.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Hong Kong (1° turno, diretta)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (2° turno, diretta)
23.30 SuperTennis – WTA250 Auckland (2° turno, diretta)
24.30 SuperTennis – United Cup (RR, diretta)

Mercoledì 7 gennaio
2.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250&WTA500 Brisbane (2° turno, diretta)
2.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (2° turno, diretta)
7.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Hong Kong (2° turno, diretta)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (2° turno, diretta)
23.30 SuperTennis – WTA250 Auckland (2° turno, diretta)
24.30 SuperTennis – United Cup (RR, diretta)

Giovedì 8 gennaio
2.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Brisbane (quarti, diretta)
6.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
6.30 SuperTennis – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
7.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Hong Kong (2° turno, diretta)
7.30 SuperTennis – United Cup (quarti, diretta)
10.00 SkySportTennis/SkySportUno – WTA550 Brisbane (quarti, diretta)
10.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (quarti, diretta)
23.30 SuperTennis – WTA250 Auckland (quarti, diretta)

Venerdì 9 gennaio
2.00 SkySportTennis/SkySportUno – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
2.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
4.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Brisbane (quarti, diretta)
6.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Hong Kong (quarti, diretta)
7.30 SuperTennis – United Cup (quarti, diretta)
9.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
9.30 SuperTennis – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
11.30 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Brisbane (quarti, diretta)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (quarti, diretta)
23.30 SuperTennis – WTA250 Auckland (quarti, diretta)
24.30 SuperTennis – United Cup (1a semifinale, diretta)

Sabato 10 gennaio
3.00 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (semifinali, diretta)
3.00 SuperTennis – WTA250 Auckland (semifinali, diretta)
4.30 SkySportUno – WTA500 Brisbane (1a semifinale, diretta)
4.30 SuperTennis – WTA500 Brisbane (1a semifinale, diretta)
6.30 SkySportUno – ATP250 Brisbane (1a semifinale, diretta)
7.00 SkySportTennis/SkySportMax – ATP250 Hong Kong (semifinali, diretta)
7.30 SuperTennis – United Cup (2a semifinale, diretta)
9.00 SkySportUno – WTA500 Brisbane (2a semifinale, diretta)
9.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (2a semifinale, diretta)
11.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Brisbane (2a semifinale, diretta)

Domenica 11 gennaio
5.00 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (finale, diretta)
5.00 SuperTennis – WTA250 Auckland (finale, diretta)
7.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA500 Brisbane (finale, diretta)
7.30 SuperTennis – United Cup (finale, diretta)
9.30 SkySportUno – ATP250 Brisbane (finale, diretta)
9.30 SkySportTennis – ATP250 Hong Kong (finale, diretta)
12.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (finale, differita)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Auckland (1° turno, diretta)

Betafasan 31-12-2025 17:02

@ Gipiemme (#4539492)

Quanto paghi e per quanto tempo?

cucciardi24 31-12-2025 14:27

@ piper (#4539603)

Consiglio…fai per Australian Open il mese di Discovery Plus a meno di 10€, per oltre RG stessa cosa, se attivano ancora su Discovery, altrimenti mese con Hbo Max

piper 31-12-2025 13:09

@ cucciardi24 (#4539565)

Quanto mi costerebbe DAZN per vedere solo gli AO e poi IL RG?

cucciardi24 31-12-2025 08:20

@ piper (#4539496)

Io ho la tua stessa situazione piu dazn per vedere l Australian Open, e Roland Garros

piper 31-12-2025 00:02

@ Gipiemme (#4539492)

Io sono abbonato a NOW e volendo posso scegliere se ascoltare il commento (in italiano quando guardo su SKY Sport Tennis/Uno/Arena/Max/Mix o in inglese quando guardo sugli Extra match) o escluderlo e ascoltare solo il suono del campo. In più posso vedere fino a quest’anno tutti gli slam (dal prossimo anno solo Wimbledon e gli USO), il circuito ATP e quello WTA, solo per quanto riguarda il tennis; più altri sport al costo di 14,99€/mese per 12 mesi.
PS. Barbara se intendi la Rossi a me non dispiace, comunque sono gusti.

Gipiemme (Guest) 30-12-2025 23:34

Sono abbonato a tennis tv, vedo tutti i tornei 250, 500 e 1000.
Cronaca in inglese ma almeno non devo sentire le castronate che dicono i cronisti nostrani, in primis Barbara…..

cucciardi24 30-12-2025 21:17

@ Alb75 (#4539468)
Cosa c’entra Wimbledon? Sky ha i diritti fino al 2030

piper 30-12-2025 20:06

@ Alb75 (#4539468)

A quanto ne so i diritti di trasmissione per Wimbledon sono di Sky fino al 2030.

Alb75 30-12-2025 19:52

Ma che Sky ha perso i diritti di Wimbledon o è una dimenticanza vostra?

cucciardi24 30-12-2025 18:11

E da domenica Brisbane su Sky Sport e wta anche su SuperTennis

cucciardi24 30-12-2025 18:10

Palinsesto della prima settimana della nuova stagione,si parte il 2 con la united cup live su SuperTennis

