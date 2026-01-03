Tennis in TV – ATP Brisbane e Hong Kong, WTA Brisbane e Auckland sui canali Sky Sport e in streaming su NOW (2-11 gennaio – Novità di LiveTennis)

Novità di LiveTennis ATP, Copertina, Generica, WTA

Il tennis in Tv

Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da venerdì 2 a domenica 11 gennaio 2026, due del circuito ATP, due del circuito WTA e la United Cup:

ATP 250 Brisbane (domenica 4 – domenica 11 gennaio, Brisbane, Australia, cemento): diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201); diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, TennisTV

ATP 250 Hong Kong (lunedi 5 – domenica 11 gennaio, Hong Kong, Cina, cemento): diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201); diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, TennisTV

WTA 250 Brisbane (domenica 4 – domenica 11 gennaio, Brisbane, Australia, cemento): diretta TV su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e in chiaro su SuperTennis (212 Sky e 64 digitale terrestre); diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX e SuperTennis Plus.

WTA 250 Auckland (lunedi 5 – domenica 11 gennaio, Auckland, Nuova Zelanda, cemento): diretta TV su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e in chiaro su SuperTennis (212 Sky e 64 digitale terrestre); diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX e SuperTennis Plus.

United Cup Sydney Perth (venerdi 2 – domenica 11 gennaio, Perth, Sydney, Australia, cemento): diretta TV esclusiva in chiaro su SuperTennis (212 Sky e 64 digitale terrestre); diretta streaming su SuperTenniX, SuperTennis Plus, Sky Sport Plus, Now Extra Match, TennisTV

Sabato 10 gennaio (orario italiano)
Ore 08:00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz a Seul (Corea del Sud) – Diretta tv su SuperTennis (212 Sky e 64 digitale terrestre), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SuperTenniX, SkyGo e su NOW.

Sky Sport Plus (Sky Sport) e NOW Extra Match (NOW): tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale di tutti i tornei ATP 1000, ATP 500, ATP 250 e WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup e dello US Open.

SuperTenniX (SuperTennis): tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale di tutti i tornei WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup, dello US Open, della Coppa Davis e della BJK Cup.

La programmazione dei tornei ATP Brisbane, ATP Hong Kong, WTA Brisbane e WTA Auckland sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Domenica 4 gennaio
Dalle 2 alle 11 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei tornei ATP Brisbane e WTA Brisbane
Dalle 7.45 alle 11 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei tornei ATP Brisbane e WTA Brisbane

Lunedì 5 gennaio
Dalle 23.30 (di domenica 4) alle 13.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
Dalle 8 alle 13.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Martedì 6 gennaio
Dalle 23.30 (di lunedì 5) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 7 gennaio
Dalle 23.30 (di martedì 6) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Giovedì 8 gennaio
Dall’1 alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Venerdì 9 gennaio
Dalle 23.30 (di giovedì 8) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Sabato 10 gennaio
Alle 2 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale WTA Brisbane
Alle 4 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale ATP Brisbane
Alle 5.30 in diretta su Sky Sport Arena la 1^ semifinale WTA Auckland
Alle 6 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale WTA Brisbane
Alle 7.30 in diretta su Sky Sport Arena la 2^ semifinale WTA Auckland
Alle 8.30 in diretta su Sky Sport Uno la 1^ semifinale ATP Hong Kong
Alle 9.30 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale ATP Brisbane
Alle 10.30 in diretta su Sky Sport Uno la 2^ semifinale ATP Hong Kong

Domenica 11 gennaio
Alle 5 in diretta su Sky Sport Arena la finale WTA Auckland
Alle 7 in diretta su Sky Sport Tennis la finale WTA Brisbane
Alle 8.30 in diretta su Sky Sport Uno la finale ATP Hong Kong
Alle 9.30 in diretta su Sky Sport Tennis la finale ATP Brisbane

