Tennis in TV – ATP Brisbane e Hong Kong, WTA Brisbane e Auckland sui canali Sky Sport e in streaming su NOW (2-11 gennaio – Novità di LiveTennis)
Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da venerdì 2 a domenica 11 gennaio 2026, due del circuito ATP, due del circuito WTA e la United Cup:
ATP 250 Brisbane (domenica 4 – domenica 11 gennaio, Brisbane, Australia, cemento): diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201); diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, TennisTV
ATP 250 Hong Kong (lunedi 5 – domenica 11 gennaio, Hong Kong, Cina, cemento): diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201); diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, TennisTV
WTA 250 Brisbane (domenica 4 – domenica 11 gennaio, Brisbane, Australia, cemento): diretta TV su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e in chiaro su SuperTennis (212 Sky e 64 digitale terrestre); diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX e SuperTennis Plus.
WTA 250 Auckland (lunedi 5 – domenica 11 gennaio, Auckland, Nuova Zelanda, cemento): diretta TV su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e in chiaro su SuperTennis (212 Sky e 64 digitale terrestre); diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX e SuperTennis Plus.
United Cup Sydney Perth (venerdi 2 – domenica 11 gennaio, Perth, Sydney, Australia, cemento): diretta TV esclusiva in chiaro su SuperTennis (212 Sky e 64 digitale terrestre); diretta streaming su SuperTenniX, SuperTennis Plus, Sky Sport Plus, Now Extra Match, TennisTV
Sabato 10 gennaio (orario italiano)
Ore 08:00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz a Seul (Corea del Sud) – Diretta tv su SuperTennis (212 Sky e 64 digitale terrestre), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SuperTenniX, SkyGo e su NOW.
Sky Sport Plus (Sky Sport) e NOW Extra Match (NOW): tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale di tutti i tornei ATP 1000, ATP 500, ATP 250 e WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup e dello US Open.
SuperTenniX (SuperTennis): tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale di tutti i tornei WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup, dello US Open, della Coppa Davis e della BJK Cup.
La programmazione dei tornei ATP Brisbane, ATP Hong Kong, WTA Brisbane e WTA Auckland sui canali Sky Sport e in streaming su NOW
Domenica 4 gennaio
Dalle 2 alle 11 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei tornei ATP Brisbane e WTA Brisbane
Dalle 7.45 alle 11 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei tornei ATP Brisbane e WTA Brisbane
Lunedì 5 gennaio
Dalle 23.30 (di domenica 4) alle 13.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
Dalle 8 alle 13.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei
Martedì 6 gennaio
Dalle 23.30 (di lunedì 5) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei
Mercoledì 7 gennaio
Dalle 23.30 (di martedì 6) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei
Giovedì 8 gennaio
Dall’1 alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei
Venerdì 9 gennaio
Dalle 23.30 (di giovedì 8) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei
Sabato 10 gennaio
Alle 2 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale WTA Brisbane
Alle 4 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale ATP Brisbane
Alle 5.30 in diretta su Sky Sport Arena la 1^ semifinale WTA Auckland
Alle 6 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale WTA Brisbane
Alle 7.30 in diretta su Sky Sport Arena la 2^ semifinale WTA Auckland
Alle 8.30 in diretta su Sky Sport Uno la 1^ semifinale ATP Hong Kong
Alle 9.30 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale ATP Brisbane
Alle 10.30 in diretta su Sky Sport Uno la 2^ semifinale ATP Hong Kong
Domenica 11 gennaio
Alle 5 in diretta su Sky Sport Arena la finale WTA Auckland
Alle 7 in diretta su Sky Sport Tennis la finale WTA Brisbane
Alle 8.30 in diretta su Sky Sport Uno la finale ATP Hong Kong
Alle 9.30 in diretta su Sky Sport Tennis la finale ATP Brisbane
Stefano Cucciardi
TAG: Tennis in Tv
@ Gipiemme (#4539492)
Quanto paghi e per quanto tempo?
@ piper (#4539603)
Consiglio…fai per Australian Open il mese di Discovery Plus a meno di 10€, per oltre RG stessa cosa, se attivano ancora su Discovery, altrimenti mese con Hbo Max
@ cucciardi24 (#4539565)
Quanto mi costerebbe DAZN per vedere solo gli AO e poi IL RG?
@ piper (#4539496)
Io ho la tua stessa situazione piu dazn per vedere l Australian Open, e Roland Garros
@ Gipiemme (#4539492)
Io sono abbonato a NOW e volendo posso scegliere se ascoltare il commento (in italiano quando guardo su SKY Sport Tennis/Uno/Arena/Max/Mix o in inglese quando guardo sugli Extra match) o escluderlo e ascoltare solo il suono del campo. In più posso vedere fino a quest’anno tutti gli slam (dal prossimo anno solo Wimbledon e gli USO), il circuito ATP e quello WTA, solo per quanto riguarda il tennis; più altri sport al costo di 14,99€/mese per 12 mesi.
PS. Barbara se intendi la Rossi a me non dispiace, comunque sono gusti.
Sono abbonato a tennis tv, vedo tutti i tornei 250, 500 e 1000.
Cronaca in inglese ma almeno non devo sentire le castronate che dicono i cronisti nostrani, in primis Barbara…..
@ Alb75 (#4539468)
Cosa c’entra Wimbledon? Sky ha i diritti fino al 2030
@ Alb75 (#4539468)
A quanto ne so i diritti di trasmissione per Wimbledon sono di Sky fino al 2030.
Ma che Sky ha perso i diritti di Wimbledon o è una dimenticanza vostra?
E da domenica Brisbane su Sky Sport e wta anche su SuperTennis
Palinsesto della prima settimana della nuova stagione,si parte il 2 con la united cup live su SuperTennis