ATP Brisbane, ATP Hong Kong, WTA Brisbane, WTA Auckland e United Cup sui canali Sky Sport e SuperTennis (2-11 gennaio 2026 – Novità di LiveTennis)
Cinque i tornei che verranno disputati da venerdì 2 a domenica 11 gennaio, due del circuito ATP, due del circuito WTA e la United Cup:
ATP 250 Brisbane (lunedi 5 – domenica 11 gennaio, Australia, cemento): diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match.
ATP 250 Hong Kong (lunedi 5 – domenica 11 gennaio, Cina, cemento): diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match.
WTA 250 Brisbane (domenica 4 – domenica 11 gennaio, Australia, cemento): diretta TV su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in chiaro su SuperTennis; diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX e SuperTennis Plus.
WTA 250 Auckland (lunedi 5 – domenica 11 gennaio, Nuova Zelanda, cemento): diretta TV su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in chiaro su SuperTennis; diretta streaming su Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX e SuperTennis Plus.
United Cup Sydney Perth (venerdi 2 – domenica 11 gennaio, Australia, cemento): diretta TV esclusiva in chiaro su SuperTennis; diretta streaming su SuperTenniX, SuperTennis Plus, Sky Sport Plus, Now Extra Match.
Sky Sport Plus (Sky Sport) e NOW Extra Match (NOW): tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale di tutti i tornei ATP e WTA, dello US Open e della United Cup.
SuperTenniX (SuperTennis): tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale di tutti i tornei WTA, US Open, United Cup, Coppa Davis, BJKCup.
Programmazione ATP Brisbane, ATP Hong Kong, WTA Brisbane, WTA Auckland e United Cup sui canali Sky Sport e in chiaro su SuperTennis dal 2 al 11 gennaio.
Venerdì 2 gennaio
3.00 SuperTennis – United Cup (RR, diretta)
Sabato 3 gennaio
24.30 SuperTennis – United Cup (RR, diretta)
Domenica 4 gennaio
2.00 SkySportTennis/SkySportUno – WTA500 Brisbane (1° turno, diretta)
2.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (1° turno, diretta)
2.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (1° turno, diretta)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (1° turno, diretta)
23.30 SuperTennis – WTA250 Auckland (1° turno, diretta)
24.30 SuperTennis – United Cup (RR, diretta)
Lunedì 5 gennaio
2.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250/WTA500 Brisbane (1° turno, diretta)
2.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (1° turno, diretta)
7.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Hong Kong (1° turno, diretta)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (1° turno, diretta)
23.30 SuperTennis – WTA250 Auckland (1° turno, diretta)
24.30 SuperTennis – United Cup (RR, diretta)
Martedì 6 gennaio
2.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250/WTA500 Brisbane (2° turno, diretta)
2.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (2° turno, diretta)
7.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Hong Kong (1° turno, diretta)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (2° turno, diretta)
23.30 SuperTennis – WTA250 Auckland (2° turno, diretta)
24.30 SuperTennis – United Cup (RR, diretta)
Mercoledì 7 gennaio
2.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250/WTA500 Brisbane (2° turno, diretta)
2.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (2° turno, diretta)
7.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Hong Kong (2° turno, diretta)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (2° turno, diretta)
23.30 SuperTennis – WTA250 Auckland (2° turno, diretta)
24.30 SuperTennis – United Cup (RR, diretta)
Giovedì 8 gennaio
2.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Brisbane (quarti, diretta)
6.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
6.30 SuperTennis – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
7.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Hong Kong (2° turno, diretta)
7.30 SuperTennis – United Cup (quarti, diretta)
10.00 SkySportTennis/SkySportUno – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
10.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (quarti, diretta)
23.30 SuperTennis – WTA250 Auckland (quarti, diretta)
Venerdì 9 gennaio
2.00 SkySportTennis/SkySportUno – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
2.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
4.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Brisbane (quarti, diretta)
6.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Hong Kong (quarti, diretta)
7.30 SuperTennis – United Cup (quarti, diretta)
9.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
9.30 SuperTennis – WTA500 Brisbane (quarti, diretta)
11.30 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Brisbane (quarti, diretta)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (quarti, diretta)
23.30 SuperTennis – WTA250 Auckland (quarti, diretta)
24.30 SuperTennis – United Cup (1a semifinale, diretta)
Sabato 10 gennaio
3.00 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (semifinali, diretta)
3.00 SuperTennis – WTA250 Auckland (semifinali, diretta)
4.30 SkySportUno – WTA500 Brisbane (1a semifinale, diretta)
4.30 SuperTennis – WTA500 Brisbane (1a semifinale, diretta)
6.30 SkySportUno – ATP250 Brisbane (1a semifinale, diretta)
7.00 SkySportTennis/SkySportMax – ATP250 Hong Kong (semifinali, diretta)
7.30 SuperTennis – United Cup (2a semifinale, diretta)
9.00 SkySportUno – WTA500 Brisbane (2a semifinale, diretta)
9.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (2a semifinale, diretta)
11.00 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Brisbane (2a semifinale, diretta)
Domenica 11 gennaio
5.00 SkySportTennis/SkySportUno – WTA250 Auckland (finale, diretta)
5.00 SuperTennis – WTA250 Auckland (finale, diretta)
7.30 SkySportTennis/SkySportUno – WTA500 Brisbane (finale, diretta)
7.30 SuperTennis – United Cup (finale, diretta)
9.30 SkySportUno – ATP250 Brisbane (finale, diretta)
9.30 SkySportTennis – ATP250 Hong Kong (finale, diretta)
12.00 SuperTennis – WTA500 Brisbane (finale, differita)
23.30 SkySportTennis/SkySportUno – ATP250 Auckland (1° turno, diretta)
Stefano Cucciardi
TAG: Tennis in Tv
3 commenti
E da domenica Brisbane su Sky Sport e wta anche su SuperTennis
Palinsesto della prima settimana della nuova stagione,si parte il 2 con la united cup live su SuperTennis
Palinsesto della prima settimana della nuova stagione,si parte il 2 con la united cup live su SuperTennis