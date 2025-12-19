Next Gen ATP Finals 2025 ATP, Copertina

Next Gen ATP Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Basavareddy in semifinale, Blockx chiude primo nel Red Group

19/12/2025 15:27 10 commenti
I risultati dalle Next Gen ATP Finals - Foto ATP Tour

Nishesh Basavareddy ha conquistato la qualificazione alle semifinali delle Next Gen ATP Finals presented by PIF grazie all’esito degli incontri disputati venerdì a Jeddah. La vittoria di Alexander Blockx nel primo set contro Dino Prizmic ha infatti garantito matematicamente all’americano il passaggio del turno come secondo classificato del Red Group.
In apertura di giornata, Basavareddy aveva fatto il proprio dovere superando Justin Engel con il punteggio di 4-3(3), 4-2, 4-3(5), chiudendo il girone con un bilancio di 2 vittorie e 1 sconfitta. L’americano sapeva che la qualificazione sarebbe dipesa anche dal risultato del match successivo tra Blockx e Prizmic, con quest’ultimo obbligato a vincere in due set per estrometterlo.

Lo scenario si è chiarito rapidamente quando Blockx ha vinto il tie-break del primo set 4-3(4) contro Prizmic, risultato sufficiente a garantire a Basavareddy l’accesso alle semifinali. Il belga, già certo del primo posto nel girone, ha poi completato l’incontro vincendo 4-3(4), 2-4, 4-2, 4-0.

Alla sua seconda partecipazione alle Next Gen Finals, Basavareddy aveva iniziato il torneo con una vittoria proprio contro Prizmic, prima di cedere a Blockx. Contro Engel ha offerto una prova solida, gestendo bene gli scambi da fondo campo e rimontando dal 3-5 nel tie-break del terzo set, per chiudere l’incontro in 70 minuti.
“Non ho pensato troppo alle combinazioni”, ha spiegato Basavareddy. “Durante il terzo set mi è passato per la testa che vincere in due set potesse aiutarmi, ma prima della partita ero concentrato solo sul prepararmi al meglio”.

Il torneo segna anche il primo evento disputato con Gilles Cervara nel box dell’americano. Il tecnico francese ha iniziato a collaborare con Basavareddy a dicembre, dopo la separazione da Daniil Medvedev. “In poco tempo abbiamo già fatto dei passi avanti, soprattutto dal punto di vista fisico”, ha dichiarato il numero 167 del mondo. “Oggi anche il servizio è stato migliore del solito”.
Justin Engel chiude il torneo con un bilancio di 0-3, senza vittorie, nonostante una stagione positiva caratterizzata da un titolo Challenger e dai quarti di finale all’ATP 250 di Stoccarda. Anche Dino Prizmic saluta Jeddah con un record di 1-2 nel round robin.

Next Gen ATP Finals 🌍 – 3° Giornata – Jeddah (Mondo), cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Nishesh Basavareddy USA vs Justin Engel GER
ATP Jeddah
Nishesh Basavareddy [6]
4
4
4
Justin Engel [8]
3
2
3
Vincitore: Basavareddy
Mostra dettagli

Alexander Blockx BEL vs Dino Prizmic CRO (Non prima 13:00)

ATP Jeddah
Alexander Blockx [2]
4
2
4
4
Dino Prizmic [3]
3
4
2
0
Vincitore: Blockx
Mostra dettagli

Martin Landaluce ESP vs Rafael Jodar ESP (Non prima 17:00)

ATP Jeddah
Martin Landaluce [4]
0
0
Rafael Jodar [7]
0
0
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Nicolai Budkov Kjaer NOR

Il match deve ancora iniziare

BLUE GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ——————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | N. Budkov Kjaer 🇳🇴 | 2-0 | 6-2 | 75.00% | 28-19 | 59.57% |
| 2 | R. Jodar 🇪🇸 | 1-1 | 4-5 | 44.44% | 23-29 | 44.23% |
| 3 | L. Tien 🇺🇸 | 1-1 | 5-4 | 55.56% | 29-25 | 53.70% |
| 4 | M. Landaluce 🇪🇸 | 0-2 | 2-6 | 25.00% | 21-28 | 42.86% |

RED GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ——————- | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | A. Blockx 🇧🇪 | 3-0 | 9-2 | 81.82% | 41-26 | 61.19% |
| 2 | N. Basavareddy 🇺🇸 | 2-1 | 6-4 | 60.00% | 34-31 | 52.31% |
| 3 | D. Prizmic 🇭🇷 | 1-2 | 5-7 | 41.67% | 34-38 | 47.22% |
| 4 | J. Engel 🇩🇪 | 0-3 | 2-9 | 18.18% | 27-41 | 39.71% |

