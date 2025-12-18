Next Gen ATP Finals 2025 ATP, Copertina

Next Gen ATP Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Blockx vola in semifinale, Prizmic rilancia le sue ambizioni a Jeddah

18/12/2025 16:26 21 commenti
I risultati dalle Next Gen ATP Finals - Foto ATP Tour
I risultati dalle Next Gen ATP Finals - Foto ATP Tour

Alexander Blockx continua a lasciare il segno alle Next Gen ATP Finals di Jeddah, dove oggi ha conquistato con autorità la qualificazione alle semifinali al suo debutto nel torneo. Il belga, testa di serie numero 2, ha risposto presente nel momento più delicato, superando Nishesh Basavareddy con il punteggio di 4-3(2), 4-3(8), 4-1, risultato che gli era indispensabile in tre set per centrare l’accesso al penultimo atto.
Sotto pressione fin dal riscaldamento, Blockx ha dimostrato grande solidità mentale, salvando tre set point nel tie-break del secondo parziale prima di prendere definitivamente il controllo dell’incontro. “L’ho saputo circa 20 minuti prima del match, è apparso sullo schermo nello spogliatoio”, ha raccontato il 20enne. “Sono davvero felice di come ho vinto il secondo set, è stata durissima. Nel terzo, invece, ho sentito crescere l’energia”.
Con 24 vincenti messi a segno contro Basavareddy, che si aggiungono ai 30 dell’esordio vincente contro Justin Engel, Blockx sta impressionando per la combinazione di potenza, pulizia dei colpi e qualità difensive. Il belga diventa così il primo giocatore del suo Paese a raggiungere le semifinali nella storia delle Next Gen Finals, confermandosi uno dei prospetti più interessanti del circuito.

Nell’altra sfida di giornata, Dino Prizmic ha rilanciato le proprie ambizioni battendo il giovane tedesco Justin Engel per 4-1, 2-4, 4-3(3), 4-1. Dopo la sconfitta all’esordio contro Basavareddy, il croato ha mostrato una netta crescita, mescolando potenza e precisione su un campo indoor molto rapido. “Era una partita da vincere se volevo restare in corsa per le semifinali”, ha spiegato Prizmic. “Sono molto contento della mia prestazione, sto migliorando match dopo match”.
Il 20enne, specialista della terra battuta ma sempre più a suo agio anche sul cemento indoor, ha infiammato il pubblico con colpi spettacolari, tra cui un devastante rovescio in corsa nel quarto set che gli ha spalancato la strada verso la vittoria.

Ora lo scenario è chiaro: Blockx e Prizmic si sfideranno in un match decisivo per definire le gerarchie del girone, con le semifinali nel mirino.

Next Gen ATP Finals 🌍 – 2° Giornata – Jeddah (Mondo), cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Dino Prizmic CRO vs Justin Engel GER
ATP Jeddah
Dino Prizmic [3]
4
2
4
4
Justin Engel [8]
1
4
3
1
Vincitore: Prizmic
Mostra dettagli

Alexander Blockx BEL vs Nishesh Basavareddy USA (Non prima 13:00)

ATP Jeddah
Alexander Blockx [2]
4
4
4
Nishesh Basavareddy [6]
3
3
1
Vincitore: Blockx
Mostra dettagli

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Rafael Jodar ESP (Non prima 17:00)

ATP Jeddah
Nicolai Budkov Kjaer [5]
4
4
1
4
Rafael Jodar [7]
1
2
4
2
Vincitore: Budkov Kjaer
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Martin Landaluce ESP

ATP Jeddah
Learner Tien [1]
0
1
3
Martin Landaluce [4]
0
4
1
Mostra dettagli

BLUE GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ——————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | N. Budkov Kjaer 🇳🇴 | 1-0 | 3-1 | 75.00% | 15-10 | 60.00% |
| 2 | R. Jodar 🇪🇸 | 1-0 | 3-2 | 60.00% | 14-16 | 46.67% |
| 3 | L. Tien 🇺🇸 | 0-1 | 2-3 | 40.00% | 16-14 | 53.33% |
| 4 | M. Landaluce 🇪🇸 | 0-1 | 1-3 | 25.00% | 10-15 | 40.00% |

RED GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ——————- | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | A. Blockx 🇧🇪 | 2-0 | 6-1 | 85.71% | 27-17 | 61.36% |
| 2 | N. Basavareddy 🇺🇸 | 1-1 | 3-4 | 42.86% | 22-23 | 48.89% |
| 3 | D. Prizmic 🇭🇷 | 1-1 | 4-4 | 50.00% | 25-24 | 51.02% |
| 4 | J. Engel 🇩🇪 | 0-2 | 2-6 | 25.00% | 19-29 | 39.58% |

21 commenti.

Betafasan 18-12-2025 18:47

Opps!.. Sorry 5,2 milioni ha jeddha

Betafasan 18-12-2025 18:43

Vergognoso il disinteresse del pubblico in una città di VENTI MILIONI DI ABITANTI! Forse c'è un 30% di posti occupati!

Betafasan 18-12-2025 18:41

Torneo fallito in pratica! Oggi 70% platea vuota !

enzo la barbera (Guest) 18-12-2025 18:40

Sto seguendo con interesse il norvegese Kejar. Ha le misure ideali, un metro e 91 cm, il giusto peso e
la "castagna", come si dice in gergo pugilistico. Tecnica un pò grezza, sicuramente migliorabile. Ha un buon controllo mentale, la freddezza tipica dei nordici. Jodar, bravo nel gioco, non mi è sembrato tanto solido mentalmente, "sente" la conclusione del match. enzo

A.Gravi 18-12-2025 18:31

Scritto da Ging89

Scritto da cataflic

Scritto da Ging89
Ho visto la partita tra Landaluce e Kjaer
Landaluce ha degli enormi problemi in difesa e Kjaer degli enormi problemi col dritto
Io ho una domanda seria per Mauro, non sto scherzando: davvero tu te li immagini questi in un futuro battere un Sinner ancora al top e competitor per gli slam? Davvero?
Non sto scherzando voglio che Mauro mi risponda e mi dica come Landaluce può battere Sinner
Ed anche Jodar(che mi sembra il classico giocatore con una impostazione eccellente, e questo è un complimento alla scuola spagnola, ma senza i guizzi fenomenali)

A me vedendoli fanno una impressione un po’ piatta…tutti molto simili, colpi molto simili, ben impostati con qualche aggiustamento da fare.
L’unico che fa robe diverse è Tien(che oggettivamente ad oggi è di un’altra categoria)
Prizmic onestamente mi sembra troppo lento, Landaluce è bravo ma non mi convince, Jodar ha “qualcosa” ma non me la sentirei di dire che sia un crack, Engel(se aumenta i giri ne parliamo) e BK bravi, ma mi sembra che J&C siano un’altra cosa.
Basavareddy e Bloxx per ragioni inverse non credo siano destinati a dominare il tennis, anche se è chiaro che tutti questi si faranno una carriera in tabellone nei master1000

Jodar ha il “ritmo” cioè colpisce bene tante volte e senza sbagliare
Potrebbe diventare molto interessante ma la strada per il top è lunga e se lui rimane al college si auto preclude il top
Comunque nessuno di questi lo vedo battere in futuro un Sinner Al top, dovranno sperare che Sinner approcci una fasce discendente della sua carriera(che può succedere eh dopo i 26-27 anni)

Jodar è consistente con un braccio veloce ma, a mio avviso, tecnicamente non è pulito (soprattutto nel rovescio).

Basavareddy ha il movimento più fluido ma, non avendolo mai visto, mi aspettavo ben altro.

walden 18-12-2025 18:10

Scritto da cataflic

Scritto da Ging89
Ho visto la partita tra Landaluce e Kjaer
Landaluce ha degli enormi problemi in difesa e Kjaer degli enormi problemi col dritto
Io ho una domanda seria per Mauro, non sto scherzando: davvero tu te li immagini questi in un futuro battere un Sinner ancora al top e competitor per gli slam? Davvero?
Non sto scherzando voglio che Mauro mi risponda e mi dica come Landaluce può battere Sinner
Ed anche Jodar(che mi sembra il classico giocatore con una impostazione eccellente, e questo è un complimento alla scuola spagnola, ma senza i guizzi fenomenali)

A me vedendoli fanno una impressione un po’ piatta…tutti molto simili, colpi molto simili, ben impostati con qualche aggiustamento da fare.
L’unico che fa robe diverse è Tien(che oggettivamente ad oggi è di un’altra categoria)
Prizmic onestamente mi sembra troppo lento, Landaluce è bravo ma non mi convince, Jodar ha “qualcosa” ma non me la sentirei di dire che sia un crack, Engel(se aumenta i giri ne parliamo) e BK bravi, ma mi sembra che J&C siano un’altra cosa.
Basavareddy e Bloxx per ragioni inverse non credo siano destinati a dominare il tennis, anche se è chiaro che tutti questi si faranno una carriera in tabellone nei master1000

Se si guarda i partecipanti alle NG dal 2017 al 2023, a parte casi limite (Diamond e Striker per problemi fisici) come Ymer, Cerundolo jr, Gaston, Tseng, Passaro, Medjodovic, Van Assche e Nardi, hanno tutti raggiunto almeno la top50 (ed anche considerando l'ultima edizione, solo Basavareddy non c'è entrato), quindi poco più del 10%. Quella di quest'anno è, di gran lunga, la più "povera" di tutte, un solo top100, Tien, due considerando che Basavareddy ha un BR a 99, ma è attualmente fuori dai 100. Penso che, comunque, tutti dovrebbero entrarci a più o meno breve periodo, ed anche salire. Ma solo Tien, a mio parere, ha delle significative chances di arrivare in top10.

Max66 (Guest) 18-12-2025 17:56

A leggere i nomi, praticamente un challenger… i tempi in cui vincevano Tsitsipas, Sinner, Alcaraz sono lontani anni luce

walden 18-12-2025 17:42

Scritto da Federico

Scritto da pablito
! “Joder” !
Oggi gli iberici le beccano.
Pure l’ “illuminatore di terreni”…

Comunque need hanno due! Not too bed!

nelle NG di più basso livello dal 2017….

Ging89 (Guest) 18-12-2025 17:22

Scritto da cataflic

Scritto da Ging89
Ho visto la partita tra Landaluce e Kjaer
Landaluce ha degli enormi problemi in difesa e Kjaer degli enormi problemi col dritto
Io ho una domanda seria per Mauro, non sto scherzando: davvero tu te li immagini questi in un futuro battere un Sinner ancora al top e competitor per gli slam? Davvero?
Non sto scherzando voglio che Mauro mi risponda e mi dica come Landaluce può battere Sinner
Ed anche Jodar(che mi sembra il classico giocatore con una impostazione eccellente, e questo è un complimento alla scuola spagnola, ma senza i guizzi fenomenali)

A me vedendoli fanno una impressione un po’ piatta…tutti molto simili, colpi molto simili, ben impostati con qualche aggiustamento da fare.
L’unico che fa robe diverse è Tien(che oggettivamente ad oggi è di un’altra categoria)
Prizmic onestamente mi sembra troppo lento, Landaluce è bravo ma non mi convince, Jodar ha “qualcosa” ma non me la sentirei di dire che sia un crack, Engel(se aumenta i giri ne parliamo) e BK bravi, ma mi sembra che J&C siano un’altra cosa.
Basavareddy e Bloxx per ragioni inverse non credo siano destinati a dominare il tennis, anche se è chiaro che tutti questi si faranno una carriera in tabellone nei master1000

Jodar ha il “ritmo” cioè colpisce bene tante volte e senza sbagliare

Potrebbe diventare molto interessante ma la strada per il top è lunga e se lui rimane al college si auto preclude il top

Comunque nessuno di questi lo vedo battere in futuro un Sinner Al top, dovranno sperare che Sinner approcci una fasce discendente della sua carriera(che può succedere eh dopo i 26-27 anni)

MAURO (Guest) 18-12-2025 15:56

Scritto da Ging89
Ho visto la partita tra Landaluce e Kjaer
Landaluce ha degli enormi problemi in difesa e Kjaer degli enormi problemi col dritto
Io ho una domanda seria per Mauro, non sto scherzando: davvero tu te li immagini questi in un futuro battere un Sinner ancora al top e competitor per gli slam? Davvero?
Non sto scherzando voglio che Mauro mi risponda e mi dica come Landaluce può battere Sinner
Ed anche Jodar(che mi sembra il classico giocatore con una impostazione eccellente, e questo è un complimento alla scuola spagnola, ma senza i guizzi fenomenali)

Ma chi ha mai scritto che LANDALUCE debba battere Sinner.
Nemmeno il top 10 Musetti lo ha mai battuto finora.
Spero solo che qualcuno di questi giovani possa competere ad alto livello fra qualche anno.
Al momento, parlando di spagnoli, penso che un Jodar a tempo pieno nel circuito, con magari un coach di livello, possa arrivare piuttosto in alto, comunque certamente non ai livelli di Sinner e CARLONE.

cataflic (Guest) 18-12-2025 15:40

Scritto da Ging89
Ho visto la partita tra Landaluce e Kjaer
Landaluce ha degli enormi problemi in difesa e Kjaer degli enormi problemi col dritto
Io ho una domanda seria per Mauro, non sto scherzando: davvero tu te li immagini questi in un futuro battere un Sinner ancora al top e competitor per gli slam? Davvero?
Non sto scherzando voglio che Mauro mi risponda e mi dica come Landaluce può battere Sinner
Ed anche Jodar(che mi sembra il classico giocatore con una impostazione eccellente, e questo è un complimento alla scuola spagnola, ma senza i guizzi fenomenali)

A me vedendoli fanno una impressione un po’ piatta…tutti molto simili, colpi molto simili, ben impostati con qualche aggiustamento da fare.
L’unico che fa robe diverse è Tien(che oggettivamente ad oggi è di un’altra categoria)
Prizmic onestamente mi sembra troppo lento, Landaluce è bravo ma non mi convince, Jodar ha “qualcosa” ma non me la sentirei di dire che sia un crack, Engel(se aumenta i giri ne parliamo) e BK bravi, ma mi sembra che J&C siano un’altra cosa.
Basavareddy e Bloxx per ragioni inverse non credo siano destinati a dominare il tennis, anche se è chiaro che tutti questi si faranno una carriera in tabellone nei master1000

pablito 18-12-2025 15:34

Scritto da Federico

Scritto da pablito
! “Joder” !
Oggi gli iberici le beccano.
Pure l’ “illuminatore di terreni”…

Comunque need hanno due! Not too bed!

Ne hanno bisogno di due… 😉

(ma…)

Non troppo a letto ! 😉

Complimenti. 🙁

Max66 (Guest) 18-12-2025 15:02

Scritto da Annie3
@ Max66 (#4536649)
Beh, meglio che leggere i calcoli ragioneristici chilometrici barbosissimi e totalmente inutili per dire che uno Slam in Itala porterebbe più soldi…io invece proporrei un torneo ai grandi con questa formula, bella stringata, essenziale, divertente e piena di suspense, dove non c’è posto per tentennamenti, emozione pura…ma poi, questi ragazzi fanno vedere, con meno continuità, strategia ed esperienza, i vincenti dei campioni, oltretutto appagano anche chi ha poco tempo per seguirli: Engel con Primzic in un set hanno fatto vedere cose bellissime, Engel poi, se guadagnasse in continuità e sicurezza nei suoi mezzi, è un vero spettacolo alla vista, armonico nella potenza

boh, sarò un retrogrado, ma io quella formula non l'ho mai capita… poi i partecipanti sono sicuramente promesse

Ging89 (Guest) 18-12-2025 14:20

Ma poi non vedo Massimo: l'ha finalmente silenziato Gaudenzi con i suoi poteri demoniaci?

Ging89 (Guest) 18-12-2025 14:18

Ho visto la partita tra Landaluce e Kjaer

Landaluce ha degli enormi problemi in difesa e Kjaer degli enormi problemi col dritto

Io ho una domanda seria per Mauro, non sto scherzando: davvero tu te li immagini questi in un futuro battere un Sinner ancora al top e competitor per gli slam? Davvero?

Non sto scherzando voglio che Mauro mi risponda e mi dica come Landaluce può battere Sinner
Ed anche Jodar(che mi sembra il classico giocatore con una impostazione eccellente, e questo è un complimento alla scuola spagnola, ma senza i guizzi fenomenali)

Annie3 18-12-2025 14:11

@ Detuqueridapresencia (#4536650)

Si, sì, adesso fate i furbi ma chi vi dice che questi domani non continuino nell'evoluzione del tennis e diventino più aggressivi anche dei giovani di adesso che nel frattempo incominceranno a maturare, a stancarsi, essendo già in pista da qualche anno? A me piacciono tutti, con la loro freschezza ed entusiasmo, per loro è come giocarsi le Finals e hanno tutta la concentrazione del caso…e saranno comunque quelli che ci intratterranno nel prossimo futuro, speriamo ogni bene per loro e magari rispettiamoli un po' di più, lo meritano

Annie3 18-12-2025 13:52

@ Max66 (#4536649)

Beh, meglio che leggere i calcoli ragioneristici chilometrici barbosissimi e totalmente inutili per dire che uno Slam in Itala porterebbe più soldi…io invece proporrei un torneo ai grandi con questa formula, bella stringata, essenziale, divertente e piena di suspense, dove non c'è posto per tentennamenti, emozione pura…ma poi, questi ragazzi fanno vedere, con meno continuità, strategia ed esperienza, i vincenti dei campioni, oltretutto appagano anche chi ha poco tempo per seguirli: Engel con Primzic in un set hanno fatto vedere cose bellissime, Engel poi, se guadagnasse in continuità e sicurezza nei suoi mezzi, è un vero spettacolo alla vista, armonico nella potenza

Detuqueridapresencia 18-12-2025 12:59

Scritto da pablito
! “Joder” !
Oggi gli iberici le beccano.
Pure l’ “illuminatore di terreni”…

ahahahahahahhahahahahahahahhaahahahahahhahahhahaha

Jodar, poverino, me lo immagino bullizzato a scuola, come se un italiano si chaiamsse Cozzo o Menda.

Non escludo che in realtà un suo antenato abbia cambiato il cognome in Jodar

Max66 (Guest) 18-12-2025 12:59

Ma davvero qualcuno sta guardando le next gen? Il più forte ad occhio è Tien, che sarà numero 5O del mondo

Federico (Guest) 18-12-2025 12:12

Scritto da pablito
! “Joder” !
Oggi gli iberici le beccano.
Pure l’ “illuminatore di terreni”…

Comunque need hanno due! Not too bed! 😀

pablito 18-12-2025 09:54

! “Joder” !

Oggi gli iberici le beccano. 🙁

Pure l’ “illuminatore di terreni”…
😉

